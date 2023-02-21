魔戒：中土世界傳奇 ©
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與熟悉且喜愛的人物一起踏上全新的冒險旅程並安全歸返，在旅途中充分展現勇氣和膽量，以及品嚐第二頓早餐。
發售日期：6月23日
中土世界傳奇產品陣容
速戰補充包/補充包展示盒
擁有魔戒：中土世界傳奇的5個獨特主題，盡享快速、有趣又簡單的遊戲體驗！ 只需混搭兩包補充包、洗牌，便可開始遊戲！每包補充包內含2張具閃亮傳統閃設計的基本地牌！
售前組合
在當地遊戲店家參賽的新舊玩家都能盡享歡樂！售前組合包含輪抽補充包、1張有年份戳記的場景閃贈卡、一張有年份戳記的傳統閃稀有或秘稀牌，以及1個Spindown生命計數器。
套裝
這是終極的愛好者套件。藉由8包系列補充包、閃亮的傳統閃卡、新插畫牌，以及一個大型Spindown生命計數器，展開穿越中土世界的冒險。其中還包含一個由4張贈卡構成的主題場景系列！
禮品套裝版
贈給魔法風雲會和魔戒愛好者的完美禮品！ 滿載聚珍補充包、稀有牌、傳統閃設計牌張、特殊的新邊框、一個由4張贈卡構成的主題場景系列，以及更多內容。加入我們時代的壯絕之旅！
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