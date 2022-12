Olá!

Eu sou Mike Turian, desenvolvedor chefe de produtos para Magic. Uma das áreas nas quais me concentro é em como capturar a essência de cada coleção de Magic com acabamentos que abrilhantam e destacam a coleção. Neste artigo, irei compartilhar algumas novas imagens de cards para cards de exposição, cards sem borda, com arte estendida e mais! Também darei uma explicação completa do booster de colecionador da Coleção Básica 2021, pois todos esses acabamentos são encontrados dentro desses boosters, assim como dos outros produtos da Coleção Básica 2021 onde você poderá encontrar esses novos acabamentos legais.

Acabamentos de Exposição

Aqui está Teferi em seu acabamento de exposição! Não precisa ficar triste, há uma moldura especial de exposição para o card de planeswalker de cada cor!

Para o acabamento de exposição de cada coleção, procuramos destacar os elementos mais legais e capturar a essência da coleção. Com a Coleção Básica 2021, queremos destacar os Planeswalkers. Adam Prosak, o chefe de design da Coleção Básica 2021, já estava trabalhando em um ciclo vertical associado com os cinco planeswalkers monocoloridos da coleção. Com cada planeswalker mítico tendo uma referência rara, uma incomum e uma comum, sabíamos que tínhamos uma grande combinação para os cards de exposição da coleção. Adam já havia trabalhado para garantir que todos os cards que referenciam Planeswalkers individuais funcionassem bem juntos. Amamos como adicionar um acabamento criativo destacou essa conexão.

Conversando com o designer gráfico sênior, James Arnold, sobre como ele construiu os novos acabamentos de moldura dos cards de exposição vistos acima, ele destacou como o acabamento do Teferi é baseado na moldura original de mana azul. Ele então quis misturar elementos do design refratário similares ao que estava sendo refletido na arte. Por fim, você pode ver como os elementos de moldura são emparceirados com as vestes de Teferi para estendê-lo da arte para a totalidade do card.

Enquanto Teferi é o único Planeswalker com quatro variações de arte na moldura de exposição, cada Planeswalker na coleção teve sua moldura construída para capturar sua essência, tanto para seu próprio card de planeswalker quanto para cada card do ciclo do Planeswalker.

Ugin aparece na Coleção Básica 2021, trazendo de volta Ugin, the Spirit Dragon. Estávamos tão empolgados sobre o acabamento de exposição que sabíamos que teríamos que criar uma moldura de exposição para o Ugin também. Mesmo que Ugin não tenha outros cards com referência de nome, como os outros cinco Planeswalkers na Coleção Básica 2021, nem um terreno básico (foi mal, Wastes!), mostrar Ugin era uma oportunidade muito boa para desperdiçar.

Havia uma peça final para adicionar ao conjunto de cards de exposição — terrenos básicos! Cada um dos cinco planeswalkers monocoloridos na Coleção Básica 2021 tem seu próprio terreno básico apresentando seu plano natal. Por exemplo, esta Ilha mostra Dominária, o plano natal de Teferi, na moldura de exposição; agora você pode conjurar todas as suas mágicas de Teferi com estilo!

Esses cards de exposição podem ser encontrados nos boosters de draft e de colecionador da Coleção Básica 2021, junto com quaisquer outros produtos que esses boosters contenham.

Acabamentos sem borda

Acabamentos sem borda para cards de planeswalker foram introduzidos à Magic com a Edição Mítica de Guildas de Ravnica e tem continuado em cada coleção desde Trono de Eldraine. O acabamento sem borda se tornou um dos favoritos e adoramos a oportunidade de dar à luz versões incríveis de cada Planeswalker. Cada um dos seis Planeswalkers da Coleção Básica 2021 recebeu um acabamento sem borda trazendo uma arte única.

Além disso, a recepção positiva ao acabamento sem borda nos levou a pensar onde mais poderíamos capturar essa empolgação. Em Ikoria: Terra de Colossos, apresentamos os terrenos trioma sem borda. Com a Coleção Básica 2021, decidimos apresentar seis reimpressões que sabíamos que iam ressoar com os jogadores. Pesquisamos na coleção para encontrar os cards perfeitos para o acabamento sem borda e escolhemos um incomum (no acabamento sem borda, esse card tem o símbolo de raro), três raros e dois mítico raros.

Esses cards sem borda podem ser encontrados nos boosters de draft e de colecionador da Coleção Básica 2021, junto com quaisquer outros produtos que contenham esses boosters.

Teferi, Mestre do Tempo

Como Teferi, Mestre do Tempo é o "planeswalker propaganda" da Coleção Básica 2021, queríamos adicionar mais um elemento para capturar o espírito dele. As equipes trabalhando na coleção estavam desenvolvendo o conjunto de poderes de Teferi enquanto a diretora de arte sênior, Cynthia Sheppard, estava liderando os pedidos de ilustração da coleção. Ela sentiu que, já que Teferi estaria incorporando manipulação temporal, poderíamos mostrá-lo mexendo com o tempo ao criar múltiplas versões da arte dele.

Para Teferi, Mestre do Tempo, há quatro versões com moldura normal, quatro versões de exposição e uma versão sem borda, com cada versão também metalizada. É Teferi para tudo que é lado!

Artes estendidas

Acabamentos de arte estendida continuam sendo uma forma popular de exibir um "a mais" nos decks. Para cada card raro ou mítico raro que não tem um tratamento sem borda ou de exposição, queremos que os boosters de colecionador destaquem cada um desses cards com um acabamento legal próprio deles.

Aprimoramos o card da promoção Compre uma Caixa da Coleção Básica 2021 para ter o acabamento de arte estendida. Você pode conseguir um Rin e Seri, Inseparáveis, metalizado em sua loja local com cada compra de caixa fechada de booster de colecionador ou de draft (enquanto durarem os estoques). A versão não metalizada com arte estendida de Rin e Seri, Inseparáveis, também estará disponível em boosters de colecionador na vaga não metalizada com arte estendida mencionada acima. Além de Rin e Seri, cada outro card com arte estendida poderá ser encontrado em boosters de colecionador em versões metalizadas e não metalizadas.

Boosters de colecionador continuam sendo a única forma de conseguir cards raros e mítico raros com arte estendida.

Cada booster de colecionador terá o conteúdo a seguir:

Informações do booster de colecionador

4 comuns, terrenos duplos comuns ou terrenos básicos metalizados

2 incomuns metalizados

1 terreno básico metalizado de exposição

1 raro ou mítico raro com arte estendida (45 raros, 8 mítico raros)

2 raros ou mítico raros metalizados, ou raros ou mítico raros metalizados com arte estendida

2 comuns ou incomuns de exposição ou um card sem borda que será revelado por Martin Juza no dia 8 de junho (5 comuns, 6 incomuns)

1 raro ou mítico raro de exposição ou sem borda (8 raros, 17 mítico raros, incluindo 5 versões do Teferi mítico raro)

1 comum ou incomum de exposição metalizado ou um card sem borda que será revelado por Martin Juza no dia 8 de junho (5 comuns, 6 incomuns)

1 card de exposição ou sem borda metalizado de qualquer raridade (5 comuns, 6 incomuns, 8 raros, 17 mítico raros incluindo 5 versões do Teferi mítico raro)

1 ficha metalizada

Num booster de colecionador da Coleção Básica 2021, você recebe no mínimo quatro raros ou mítico raros e, aproximadamente 45% das vezes, recebe cinco. Cada booster inclui 11 cards metalizados (além da ficha metalizada de dois lados) e quatro cards não metalizados.

Em boosters de draft, continuamos a trazer os acabamentos sem borda e de exposição. Para cards não metalizados, 1 em aproximadamente cada 3,5 boosters de draft terá um card de exposição ou sem borda (de qualquer raridade excluindo-se terrenos básicos). Em aproximadamente 1 em cada 15 boosters de draft esse card será raro ou mítico raro. Além disso, 1 em cada 7 boosters de draft terá um terreno básico de exposição. Cards metalizados continuam aparecendo em 1 de cada 3 boosters, desde que aumentamos a frequência deles na Coleção Básica 2020. Cards de exposição e sem borda metalizados aparecerão aproximadamente em 1 a cada 35 boosters de draft.

Para recapitular, como consigo todos esses cards legais?

Cards com arte estendida - Cards com arte estendida são encontrados exclusivamente nos boosters de colecionador da Coleção Básica 2021. Cada booster de colecionador tem 1 de 53 cards não metalizados com arte estendida, com uma chance de conseguir até dois adicionais dos 52 cards com arte estendida metalizados. O card Rin e Seri, Inseparáveis, metalizado pode ser obtido em sua loja local através da promoção Compre uma Caixa.

Cards de exposição - Todos os cards de exposição podem ser encontrados nos boosters de draft e de colecionador. O pacote da Coleção Básica 2021 vem com dez boosters de draft e esses boosters também podem ter cards de exposição. O kit de Pré-lançamento tem seis boosters de draft e esses boosters também podem ter cards de exposição. Da mesma forma, cada deck de planeswalker da Coleção Básica 2021 vem com um booster de draft que pode ter esses cards.

Planeswalkers e cards reimpressos sem borda - Todos os planeswalkers e reimpressões sem borda podem ser encontrados em boosters de draft e de colecionador. O pacote da Coleção Básica 2021 vem com dez boosters de draft e esses boosters também podem ter cards sem borda. O kit de Pré-lançamento tem seis boosters de draft e esses boosters também podem ter cards sem borda. Da mesma forma, cada deck de planeswalker da Coleção Básica 2021 vem com um booster de draft que pode ter esses cards.

A Coleção Básica 2021 está repleta de acabamentos maravilhosos! Queremos fazer da experiência de abrir um booster a mais divertida possível e adoramos a empolgação que esses cards adicionam à abertura de um booster! Diga-me o que você achou de todos esses acabamentos no Twitter @mturian. Obrigado!