No dia 5 de julho, Magic: The Gathering® – Assassin's Creed® correrá até as prateleiras da sua loja local, com novos cards e reimpressões com arte alternativa de personagens, cenários e histórias dos populares jogos de vídeo game Assassin's Creed. A coleção também conta com 8 fichas no total, incluindo 3 cards de minijogo, oferecendo uma jogabilidade icônica e inesquecível de Magic!

Nos Beyond Boosters, você poderá encontrar 8 fichas com arte completa e 3 cards de minijogo. Jogue três minijogos, incluindo Por Dentro da História: Edição Assassino, Blizt de Beyond Boosterz e Encontre o Assassino, com os 3 cards de minijogo dos Beyond Boosters mostrados abaixo.

0002_MTGACR_TokenBst: Shapeshifter Token (3/2) 0005_MTGACR_TokenBst: Phobos Token

Os Boosters de Colecionador trazem as mesmas 8 fichas com arte completa dos Beyond Boosters como fichas dupla face metalizadas tradicionais. (Os cards de minijogo não podem ser encontrados nos Boosters de Colecionador.)

Quer ver todas as fichas incluídas nesses três produtos? Agora você pode! Basta visitar a Galeria de imagens de cards de Magic: The Gathering® – Assassin's Creed® ou clicar nesses links úteis: fichas, emblemas e cards de ajuda.

Pule até a loja local mais próxima ou esconda-se nas sombras e acesse vendedores on-line como a Amazon para reservar seus produtos de Magic: The Gathering® – Assassin's Creed® antes do lançamento, no dia 5 de julho de 2024!

