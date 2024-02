As fichas de Magic: The Gathering® – Fallout®

Explore um mundo pós-nuclear em Magic: The Gathering® – Fallout® com tecnologias retiradas diretamente da ficção científica e personagens de todos os jogos da série Fallout, desde sua estreia em 1997. Com estreia prevista para 8 de março de 2024, a coleção traz 20 fichas com arte completa e mais 2 cards de ajuda espalhados por Boosters de Colecionador e decks de Commander. Cada deck de Commander conta com 10 fichas dupla face, e os Boosters de Colecionador incluem 1 ficha dupla face metalizada tradicional.

Fichas de Magic: The Gathering® – Fallout®

Cópia Humano Cavaleiro Humano Soldado

Soldado Guerreiro Alienígena

Zumbi Mutante Assentamento Esquilo

Soldado (vermelho e branco) Pista Comida (militar)

Comida (sobrevivência) Comida (tecnologia) Sucata

Robô Tóptero Tesouro (sobrevivência, tecnologia)

Tesouro (militar) Guia de Sobrevivência dos Ermos

Reserva de Energia (card de ajuda) Radiação (card de ajuda)

Fichas dos decks de Commander de Magic: The Gathering® – Fallout®

Fichas de Ave Caesar

1 ficha de Robô // Tesouro (militar)

1 ficha de Cópia // Tesouro (militar)

1 ficha de Robô // Sucata

1 ficha de Cópia // Sucata

1 ficha de Cópia // Humano Soldado

1 ficha de Soldado // Humano Soldado

1 ficha de Soldado // Tesouro (militar)

1 ficha de Soldado (vermelho e branco) // Comida (militar)

1 ficha de Guerreiro // Comida (militar)

1 ficha de Guerreiro // Soldado (vermelho e branco)

Fichas de Sobreviventes de Sucata

1 ficha de Sucata // Esquilo

1 ficha de Sucata // Tesouro (sobrevivência, tecnologia)

1 ficha de Assentamento // Humano Soldado

1 ficha de Assentamento // Comida (sobrevivência)

1 ficha de Tesouro (sobrevivência, tecnologia) // Guia de Sobrevivência dos Ermos

1 ficha de Comida (sobrevivência) // Esquilo

2 fichas de Radiação (card de ajuda) // Cópia

2 fichas de Radiação (card de ajuda) // Tesouro (sobrevivência, tecnologia)

Fichas de Ciência!

1 ficha de Reserva de Energia (card de ajuda) // Tesouro (sobrevivência, tecnologia)

1 ficha de Humano Cavaleiro // Comida (tecnologia)

1 ficha de Humano Cavaleiro // Cópia

1 ficha de Tóptero // Tesouro (sobrevivência, tecnologia)

1 ficha de Tóptero // Sucata

1 ficha de Cópia // Pista

1 ficha de Tesouro (sobrevivência, tecnologia) // Pista

1 ficha de Tesouro (sobrevivência, tecnologia) // Humano Cavaleiro

1 ficha de Comida (tecnologia) // Robô

1 ficha de Robô // Tesouro (sobrevivência, tecnologia)

Fichas de Ameaça Mutante

2 fichas de Alienígena // Pista

3 fichas de Zumbi Mutante // Cópia

1 ficha de Zumbi Mutante // Cópia

4 fichas de Radiação (card de ajuda) // Zumbi Mutante

Os produtos de Magic: The Gathering® – Fallout® chegam às lojas no dia 8 de março de 2024, e você já pode encomendá-los em sua loja de jogos local, em revendedores on-line como a Amazon e em qualquer lugar onde Magic seja vendido.