As fichas de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão

São muitas toneladas de novidades que chegam em Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão, com 57 fichas, 12 recompensas e 3 cards de ajuda espalhados pelos produtos da coleção, todos com arte completa imperdível.

Nos Boosters de Jogo, você poderá encontrar 30 fichas e 1 card de ajuda de tramar no total, com 18 fichas e o card de ajuda de tramar de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão(OTJ), 7 fichas de Sorte Grande (BIG) e 5 fichas de Últimas Notícias (OTP). Nos Boosters de Colecionador, você encontrará essas mesmas 30 fichas com arte completa na versão metalizada tradicional dupla face. (O card de ajuda de tramar não está disponível nos Boosters de Colecionador.)

Os decks de Commander de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão (OTC) também trazem fichas imperdíveis. No total, são 27 fichas, 12 recompensas e 2 cards de ajuda com o código de coleção OTC em todos os quatro decks de Commander, com 10 fichas dupla-face em cada deck. (As recompensas trazem as regras de recompensa na parte de trás.)

Parta para sua própria jornada pelo faroeste com o lançamento mundial de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão no dia 19 de abril de 2024. Reserve agora mesmo em sua loja de jogos local, em revendedores on-line como a Amazon e em todos os demais lugares onde Magic é vendido.

Fichas dos boosters de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão (OTJ)

Cópia Anjo Boi

Ovelha Espírito Beau

Ave Vampiro Ladino Dinossauro

Mercenário Escorpião Dragão Elemental

Alce Vermina Zumbi Ladino

Pista Meteorito

Tesouro Tramar (card de ajuda)

Fichas dos boosters de Sorte Grande (BIG)

Morcego Sangue Constructo

Comida Gnomo

Golem Mapa

Fichas dos boosters de Últimas Notícias (OTP)

Humano Clérigo Humano Ladino Humano Guerreiro

Peste Comida

Fichas dos decks de Commander de Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão

Fichas de Quick Draw

1 ficha de Ave Ilusão // Elemental

1 ficha de Símio // Tubarão

1 ficha de Dragonete // Soldado (de Urza)

1 ficha de Javali // Dragonete

1 ficha de Elemental // Soldado (de Urza)

1 ficha de Dragão Elemental // Ave Ilusão

1 ficha de Dragão Elemental // Tesouro

1 Recompensa: Rissa “Lâminas” Lee // Regras da Recompensa

1 Recompensa: Sovka Sonífera // Regras da Recompensa

1 Recompensa: Miron Tillas Jr. // Regras da Recompensa

Fichas de Desert Bloom

1 ficha de Inseto // Elemental (verde)

1 ficha de Elemental (verde e vermelho) // Anjo

1 ficha de Planta // Guerreiro da Areia

1 ficha de Zumbi // Boi

1 ficha de Planta Guerreiro // Tesouro

1 ficha de Ovo de Dragão // Dragão

1 ficha de Planta Guerreiro // Planta

1 Recompensa: Lorde Fajjal // Regras da Recompensa

1 Recompensa: Paq, Furtivo Fugaz // Regras da Recompensa

1 Recompensa: Vara Beth Hannifer // Regras da Recompensa

Fichas de Grand Larceny

1 ficha de Tóptero // Manifestar (card de ajuda)

1 ficha de Tóptero // Tesouro

1 ficha de Javali // Manifestar (card de ajuda)

2 fichas de Javali // Tesouro

1 ficha de Rebento Eldrazi // Manifestar (card de ajuda)

1 ficha de Rebento Eldrazi // Tesouro

1 Recompensa: O Forasteiro // Regras da Recompensa

1 Recompensa: Gorra Tash e Silas // Regras da Recompensa

1 Recompensa: Frankie, a Presa // Regras da Recompensa

Fichas de Most Wanted

1 ficha de Mercenário // Tesouro

1 ficha de Nanquíneo // Tesouro

1 ficha de Mercenário // Tesouro

1 ficha de Ladino // O Monarca (card de ajuda)

1 ficha de Rato // Sangue

1 ficha de Eldrazi // Pista

1 ficha de Assassino // Comida

1 Recompensa: Squeakers, o Ardiloso // Regras da Recompensa

1 Recompensa: Eriana, Bola Demolidora // Regras da Recompensa

1 Recompensa: Lyssa, Colecionadora Argentada // Regras da Recompensa

