A cada dia durante as prévias de Commander Legends nós compartilharemos uma biografia curta e revelaremos um card. Então, nos dias 30 de outubro e 6 de novembro, nós combinaremos todas as bios de cada personagem revelado na semana em todas as mídias, para que você saiba um pouco sobre cada “lenda” na coleção, tudo em um só lugar. Bem, em dois lugares, mas dá para entender a ideia.

Kamahl, Coração de Krosa

Quando o bárbaro dominariano Kamahl encontrou-se na posse do Mirari, um poderoso artefato mágico, ele amplificou suas características inerentes e o deixou violento, sedento por poder. Esse estado fez com que Kamahl tentasse forçar todas as tribos párdicas a segui-lo. Perdendo o controle e levado a uma fúria sobrenatural, Kamahl encravou sua espada na própria irmã, Jeska, quase a matando.

Abatido pelo remorso, Kamahl tornou-se um eremita na Floresta Krosana. Aprendendo os caminhos druídicos de Thriss, a Nantuko, Kamahl dedicou-se à natureza e à defesa de outrem. Apesar de Kamahl já ter morrido há muito, a ordem de druidas kamahlianos foi fundada na Floresta Krosana em homenagem a suas ações e à sua memória.