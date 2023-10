Wizards of the Coast

As fichas de Magic: The Gathering® – Doctor Who™

As aventuras dos Doutores os trouxeram para Magic juntamente com seus companheiros e inimigos, e você precisará de fichas para ajudá-los a enfrentar desafios espalhados pelo espaço e pelo tempo.

No total, são 32 fichas com arte completa que você poderá encontrar nos produtos de Magic: The Gathering® – Doctor Who™. Além disso, aproximadamente 1 em cada 3 Boosters de Colecionador virá com fichas metalizadas Surge dupla face. Os decks de Commander também contam com 10 fichas dupla face fixas. Veja quais são abaixo

Fichas de Magic: The Gathering® – Doctor Who™

Cópia Alienígena Alienígena Rinoceronte

Cavalo Humano (Tenth) Humano (Thirteenth)

Humano Nobre Soldado Guerreiro

Peixe Alienígena Anjo Dalek

Humano Ladino Alienígena Guerreiro Mark of the Rani

Alienígena Salamandra Besta Mutante

Alienígena Inseto Dinossauro Pista (clássica)

Pista (Tenth) Pista (Thirteenth) Cyberman

Comida (clássica) Comida (Tenth) Comida (Thirteenth)

Tesouro (clássico) Tesouro (Tenth) Tesouro (Thirteenth)

Tesouro (Vilões) Osgood, Operation Double

Fichas dos decks de Commander de Magic: The Gathering® – Doctor Who™

Fichas de Blast from the Past

1 ficha de Comida // Guerreiro

1 ficha de Tesouro // Guerreiro

1 ficha de Pista // Humano Ladino

1 ficha de Cópia // Soldado

1 ficha de Mutante // Soldado

1 ficha de Mutante // Alienígena Inseto

1 ficha de Alienígena Inseto // Alienígena Salamandra

1 ficha de Mutante // Alienígena Salamandra

1 ficha de Soldado // Mutante

1 ficha de Soldado // Cópia

Gire o card Comida (clássica) // Guerreiro Gire o card Tesouro (clássico) // Guerreiro Gire o card Pista (clássica) // Humano Ladino

Gire o card Cópia // Soldado Gire o card Mutante // Soldado Gire o card Mutante // Alienígena Inseto

Gire o card Alienígena Inseto // Alienígena Salamandra Gire o card Mutante // Alienígena Salamandra

Gire o card Soldado // Mutante Gire o card Soldado // Cópia

Fichas de Timey-Wimey

1 ficha de Soldado // Dinossauro

1 ficha de Soldado // Cavalo

1 ficha de Humano // Tesouro

1 ficha de Pista // Humano Nobre

1 ficha de Comida // Cópia

1 ficha de Alienígena // Dinossauro

1 ficha de Alienígena // Cópia

1 ficha de Dinossauro // Cópia

1 ficha de Dinossauro // Alienígena

1 ficha de Cópia // Soldado

Gire o card Soldado // Dinossauro Gire o card Soldado // Cavalo Gire o card Humano (Tenth) // Tesouro (Tenth)

Gire o card Pista (Tenth) // Humano Nobre Gire o card Comida (Tenth) // Cópia Gire o card Alienígena // Dinossauro

Gire o card Alienígena // Cópia Gire o card Dinossauro // Cópia

Gire o card Dinossauro // Alienígena Gire o card Cópia // Soldado

Fichas de Paradox Powers

1 ficha de Humano // Peixe

1 ficha de Peixe // Besta

1 ficha de Pista // Cópia

1 ficha de Comida // Cópia

1 ficha de Tesouro // Alienígena Guerreiro

1 ficha de Alienígena // Cópia

1 ficha de Alienígena Guerreiro // Alienígena Rinoceronte

1 ficha de Alienígena Guerreiro // Comida

1 ficha de Cópia // Osgood, Operation Double

1 ficha de Alienígena Guerreiro // Tesouro

Gire o card Humano (Thirteenth) // Peixe Gire o card Peixe // Besta Gire o card Pista (Thirteenth) // Cópia

Gire o card Comida (Thirteenth) // Cópia Gire o card Tesouro (Thirteenth) // Alienígena Guerreiro Gire o card Alienígena // Cópia

Gire o card Alienígena Guerreiro // Alienígena Rinoceronte Gire o card Alienígena Guerreiro // Comida (Thirteenth)

Gire o card Cópia // Osgood, Operation Double Gire o card Alienígena Guerreiro // Tesouro (Thirteenth)

Ficha de Masters of Evil

1 ficha de Tesouro // Dalek

1 ficha de Pista // Cópia

1 ficha de Alienígena Anjo // Dalek

1 ficha de Alienígena Anjo // Cyberman

1 ficha de Alienígena Anjo // Mark of the Rani

1 ficha de Alienígena Anjo // Cópia

1 ficha de Pista // Dalek

1 ficha de Mark of the Rani // Dalek

1 ficha de Cyberman // Mark of the Rani

1 ficha de Cyberman // Dalek

Gire o card Tesouro // Dalek Gire o card Pista (Thirteenth) // Cópia Gire o card Alienígena Anjo // Dalek

Gire o card Alienígena Anjo // Cyberman Gire o card Alienígena Anjo // Mark of the Rani Gire o card Alienígena Anjo // Cópia

Gire o card Pista (Thirteenth) // Dalek Gire o card Mark of the Rani // Dalek

Gire o card Cyberman // Mark of the Rani Gire o card Cyberman // Dalek

