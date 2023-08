Enquanto se prepara para entrar nas Terras Selvagens de Eldraine, equipe-se com uma coleção de fichas digna da sua jornada pelos recantos das fadinas! Você encontrará 29 fichas com arte completa, 6 fichas de Papel com dois Papéis em cada e 1 card de ajuda Em uma Aventura nos produtos de Terras Selvagens de Eldraine.

Nos Boosters de Draft e Coleção, você encontrará 15 fichas com arte completa, 3 fichas de Papel com dois Papéis em cada e 1 card de ajuda Em uma Aventura. Nos Boosters de Colecionador, você encontrará as mesmas 15 fichas com arte completa na versão dupla face metalizada tradicional, mas as fichas de Papel e o card de ajuda Em uma Aventura são exclusivos dos Boosters de Draft e Coleção.

Você também encontrará fichas nos decks de Commander de Terras Selvagens de Eldraine. Existem 14 fichas com arte completa e 3 fichas de Papel (com dois Papéis em cada) que são encontradas exclusivamente nos decks de Commander de Terras Selvagens de Eldraine, com 10 fichas dupla face em cada deck com temas relacionados com os conteúdos específicos do deck.

Terras Selvagens de Eldraine é a sua chance de partir para sua própria aventura! A coleção será lançada no dia 8 de setembro de 2023 e está disponível para reserva em sua loja de jogos local, em revendedores on-line como a Amazon e em todos os demais lugares onde Magic é vendido.

Fichas de Terras Selvagens de Eldraine