"É perigoso sair porta afora, Frodo. Você pisa na estrada e, se não controlar seus pés, não há como saber para onde será levado". — Bilbo Bolseiro

Com O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média™ (LTR), Magic tem a oportunidade de adaptar sua jogabilidade, estética e colecionabilidade incríveis à fantasia original. A equipe do Magic passou os últimos anos planejando e jogando com os personagens icônicos da Terra Média para trazer as melhores representações dos personagens e momentos de O Senhor dos Anéis. Como arquiteto de produto para O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média, estou envolvido desde os primeiros testes de jogo e grupos focais, e hoje mostrarei a vocês cards e tratamentos de cards e onde obtê-los em produtos de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média.

O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média — código da coleção: LTR

O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média — código da coleção de Commander: LTC

Validade em formatos físicos (cards novos no Magic):

O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média (LTR): Moderno, Legado, Vintage e Commander

O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média Commander (LTC): Legado, Vintage e Commander

Validade no MTG Arena:

O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média (LTR): Alquimia e Histórico

O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média Commander (LTC): Apenas Botas do Desbravador estará disponível no MTG Arena

O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média — datas importantes

O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média — estreia e início das prévias : 30 de maio

: 30 de maio Prévia dos cards : 30 de maio a 9 de junho

: 30 de maio a 9 de junho Prévia de Commander e listas de decks : 8 de junho

: 8 de junho Galeria completa de imagens dos cards : 9 de junho

: 9 de junho Pré-lançamento com LoadingReadyRun : 10 de junho

: 10 de junho Eventos de Pré-lançamento em Lojas : 16 a 22 de junho

: 16 a 22 de junho Eventos de CommandFest : 16 de junho a 23 de julho

: 16 de junho a 23 de julho Lançamento digital no MTG Arena : 20 de junho

: 20 de junho Jogo no podcast Game Knights do The Command Zone : 21 de junho

: 21 de junho Lançamento físico mundial : 23 de junho

: 23 de junho Eventos da Festa de Lançamento : 23 a 25 de junho

: 23 a 25 de junho Promo do Pacote: Lançamento da Edição para Presente : 7 de julho

: 7 de julho O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média — eventos de celebração nas lojas : 7 a 9 de julho

: 7 a 9 de julho Festas de Commander : 21 a 23 de julho

: 21 a 23 de julho MagicCon: Barcelona com destaque para O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média : 28 a 30 de julho

: 28 a 30 de julho Campeonatos em Loja : 5 a 13 de agosto

: 5 a 13 de agosto Lançamento de fim de ano: 3 de novembro

O Um Anel Um de Um

“O Anel caiu no esquecimento e nas lendas, e muito de sua história é lembrada por apenas alguns.” — Gandalf (A sombra do passado)

O Senhor dos Anéis segue a jornada de Frodo ao Monte da Perdição com O Um Anel de Suron, e queríamos homenagear O Um Anel criando um card único, um de um, no Magic. O elemento mais característico de O Senhor dos Anéis é o próprio Um Anel: o tesouro... e a tentação... do poder de Sauron. Enquanto os outros anéis do poder foram forjados para reis élficos, senhores dos anões e homens mortais da Terra Média, apenas um deles realmente importa: O Um Anel para todos governar.

O Um Anel

Assim, como parte de uma promoção extraordinariamente rara e excitante apenas para O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média, criamos um card assim.

O Um Anel (serializado 001/001)

* Renderização digital. Não é um card de fato.

Serializado como um de um, esse "Precioso" é um card metalizado tradicional impresso na Língua Negra de Sauron usando o alfabeto Tengwar, e será encontrado num único Booster de Colecionador de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média.

Mas e aqueles Anéis do Poder?

Anéis Solares

Anel Solar (élfico) Anel Solar (anão) Anel Solar (humano)

Além de um Anel Solar com arte de O Senhor dos Anéis feita por L.J. Koh em cada um dos quatro decks de Commander de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média (LTC), há variantes de Anel Solar com temas dos Anéis de Poder criados para os elfos, anões e homens mortais da Terra Média. Disponíveis em todos os idiomas em boosters de colecionador de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média.

"Três Anéis para os Reis-Elfos sob o céu,

Sete para os Senhores-Anões em seus salões de pedra,

Nove para os Homens Mortais destinados a morrer . . . .

Eles trazem o idioma dos altos elfos, o quenya, no alfabeto Tengwar. É possível encontrar tanto versões metalizadas de arco-íris duplo quanto não metalizadas, mas as versões metalizadas de arco-íris duplo serão serializadas e impressas em quantidades diferentes.

300 Anéis Solares (élficos) serializados metalizados de arco-íris duplo

700 Anéis Solares (anões) serializados metalizados de arco-íris duplo

900 Anéis Solares (humanos) serializados metalizados de arco-íris duplo

3.000 Anéis Solares (élficos) não metalizados

7.000 Anéis Solares (anões) não metalizados

9.000 Anéis Solares (humanos) não metalizados

O card promocional um de um do Um Anel estará num Booster de Colecionador de língua inglesa, enquanto os Anéis Solares com tema dos anéis do poder podem ser encontrados em Boosters de Colecionador de todos os idiomas.

Cards especiais de Reinos e Relíquias

No início do processo de design, a equipe analisou O Senhor dos Anéis e identificou personagens, criaturas, locais e itens da Terra Média para planejar como e quando cada um deles apareceria, e com que frequência. Eles queriam ter certeza de que os livros estavam representados da melhor forma possível. Como parte dessa exploração, a equipe identificou diversas reimpressões de Magic que funcionariam bem com O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média. As 30 reimpressões mais promissoras e interessantes formaram uma seleção de terrenos e artefatos.

O Grande Círculo de Reinos e Relíquias Caverna das Almas de Reinos e Relíquias

Estes cards metalizados tradicionais são míticos raros e vêm em boosters com um card especial em expositores de booster da coleção, de draft e de colecionador. Os jogadores têm uma chance igual de abrir qualquer um dos 30 cards de um booster com card especial. Estes boosters com card especial são os únicos onde você pode encontrar versões metalizadas tradicionais de cards de Reinos e Relíquias.

Além disso, cards de Reinos e Relíquias podem ser encontrados em boosters de colecionador no modelo não metalizado e em metalizado Surge. Haverá um card não metalizado de Reinos e Relíquias em cerca de 31% dos boosters de colecionador, enquanto um card de Reinos e Relíquias em metalizado Surge estará em pouco menos de 1% dos boosters de colecionador.

Cards de cena sem borda terrenos sem borda

Com O Senhor dos Anéis fornecendo tantos momentos icônicos, a equipe de planejamento do Booster Fun queria encontrar uma maneira de homenagear os livros com um novo tratamento. Cards de cena sem borda permitem que jogadores colecionem estes momentos em cards individuais que se unem para criar uma cena completa. Cards de cena sem borda podem ser encontrados em boosters da coleção, de draft e de colecionador. Há cenas de dois por dois até seis por seis cards, e as cenas mais comuns têm três por dois cards.

Além disso, cada pacote de Pré-lançamento tem um de seis cards de cena sem borda que formam a Festa de Aniversário de Bilbo, incluída como cards promo tradicionais carimbados e metalizados. Essa cena foi escolhida para se alinhar com o início da celebração do lançamento de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média da mesma maneira que a jornada de Frodo — e do leitor — inicia em A Sociedade do Anel.

Cena sem borda de Lobelia Sacola-Bolseiro Cena sem borda de Foguetes do Mago Cena sem borda de Gandalf, Amigo do Condado

Cena sem borda de Pequenina Deliciada Cena sem borda de Bilbo, Ladrão Aposentado Cena sem borda de Frodo Bolseiro

Estes promos de cena sem borda não devem ser jogados em eventos de Pré-lançamento, mas você ainda pode jogar os promos raros ou míticos raros carimbados e metalizados que se encontram em pacotes de Pré-lançamento.

A cena Monte da Perdição pode ser encontrada em pacotes e no Pacote: Edição de Presente, que será lançado três semanas após o lançamento oficial de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média. Em ambos os produtos, você obterá todos os quatro cards de cena sem borda em metalizado tradicional para formar a cena dois por dois de Monte da Perdição. (Observação: Todos os cards de cena sem borda de pacotes de Pré-lançamento e de Pacotes podem ser encontrados em boosters de colecionador em não metalizado; cards de cena sem borda comuns e incomuns de pacotes de Pré-lançamento e de Pacotes podem ser encontrados em boosters de colecionador em metalizado tradicional).

Barad-dûr sem borda Minas Tirith sem borda

Monte da Perdição sem borda O Condado sem borda

A Sociedade passa por locais memoráveis em O Senhor dos Anéis, e escolhemos destacá-las com terrenos sem borda: cinco raros e um mítico raro. Esses cards mostram lugares lendários como Monte da Perdição, O Condado, Valfenda e outros com obras de arte icônicas. Terrenos sem bordas podem ser encontrados em boosters da coleção, de draft e de colecionador.

Tratamento de Anel de exibição

Uma força motriz em O Senhor dos Anéis é a tentação e fascínio que O Um Anel causa aos personagens. Já que a história foca no Um Anel e em sua influência sobre os personagens, queríamos mostrar esse elemento em nossas variantes de Booster Fun também. A equipe de design avaliou e selecionou 30 personagens lendários cujas ações e motivações foram influenciadas pelo poder do Um Anel. Cards com o tratamento Anel de exibição contam com artes alternativas e bordas únicas para destacar os 30 personagens lendários.

Gimli, Vingador Lamentoso de exibição

Você pode encontrar cards com tratamento Anel de exibição em boosters da coleção, de draft e de colecionador.

Nazgûl

Em homenagem aos nove Nazgûl de O Senhor dos Anéis, pedimos por obras de arte exclusivas para o único card chamado Nazgûl na coleção principal. Já que o próprio card permite que você jogue até nove cópias dele no deck, você pode colecionar as nove versões, caso queira construir um deck em tributo a Sauron. Em boosters da coleção, de draft e de colecionador, cada um dos nove cards Nazgûl são encontrados na mesma frequência. Também destacamos Nazgûl incluindo cards individuais que mostram o Rei Bruxo de Angmar com design próprio.

Boosters de Colecionador

O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média — Expositor de Boosters de Colecionador

Para fãs que queiram isso tudo, os Boosters de Colecionador são a forma mais fácil de adicionar os cards mais legais a seus decks e à sua coleção. Esses boosters incluem múltiplos cards raros ou míticos raros e trazem lindos tratamentos de Booster Fun (saiba mais sobre eles abaixo) e cards metalizados, além da oportunidade de achar cards colecionáveis incríveis encontrados apenas nos Boosters de Colecionador. Como a cereja do bolo, cada expositor de boosters de colecionador também tem um card especial de Reinos e Relíquias!

Confira os detalhes do Booster de Colecionador de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média:

3 comuns metalizados tradicionais — LTR tem 101 comuns, e todos são cards novos com artes que destacam a Terra Média.

— LTR tem 101 comuns, e todos são cards novos com artes que destacam a Terra Média. 1 comum metalizado tradicional ou um dos seguintes : 1 Anel Solar Élfico não metalizado (< 0,1%); 1 Anel Solar Anão não metalizado (< 0,25%); 1 Anel Solar Humano não metalizado (< 0,3%); 1 Anel Solar Élfico metalizado duplo arco-íris (< 0,01%); 1 Anel Solar Anão metalizado duplo arco-íris (< 0,025%); 1 Anel Solar Humano metalizado duplo arco-íris (0,03%); O Um Anel com número de série um de um (apenas em boosters de colecionador em inglês; < 0,00003%). Observe que estas chances são uma média da produção inteira e não são garantidas para um booster individual ou expositor. 2 incomuns metalizados tradicionais — 79 dos 80 incomuns da coleção encontram-se aqui. Os incomuns restantes são as nove variantes de Nazgûl, as quais aparecem em um espaço diferente. 1 terreno de mapa da Terra Média metalizado tradicional com arte completa — inspirados nos mapas de O Senhor dos Anéis, há dez terenos básicos ao todo (dois de cada tipo) que exibem as terras da Terra Média. Cada booster de colecionador terá 1 dos 10 terrenos em metalizado tradicional garantido.

:

Terreno de mapa de planície Terreno de mapa de planície

Terreno de mapa de ilha Terreno de mapa de ilha

Terreno de mapa de pântano Terreno de mapa de pântano

Terreno de mapa de montanha Terreno de mapa de montanha

Terreno de mapa de floresta Terreno de mapa de floresta

1 metalizado tradicional raro ou mítico raro — cada um dos 60 raros (85,7%) e 20 míticos raros (14,3%) da coleção principal aparecem neste espaço como metalizados tradicionais.

— cada um dos 60 raros (85,7%) e 20 míticos raros (14,3%) da coleção principal aparecem neste espaço como metalizados tradicionais. 1 raro ou mítico raro de arte estendida da coleção principal — há 28 raros (86,1%) e 9 míticos raros (13,9%) da coleção principal que receberam o tratamento de arte completa. Esses são os cards que não têm uma variante de Booster Fun na coleção principal (como cards que podem ser encontrados em boosters de draft e da coleção).

— há 28 raros (86,1%) e 9 míticos raros (13,9%) da coleção principal que receberam o tratamento de arte completa. Esses são os cards que não têm uma variante de Booster Fun na coleção principal (como cards que podem ser encontrados em boosters de draft e da coleção). 1 raro ou mítico raro de arte estendida em decks de Commander, boosters de Jumpstart ou Kits Iniciais — há 81 raros (94,2%) e 10 míticos raros (5,8%) que podem ser encontrados neste espaço. O produto Jumpstart tem 5 novos raros novos em Magic, e cada um é encontrado neste espaço com arte completa. De forma semelhante, o Kit Inicial tem 8 raros e 2 míticos raros novos, os quais podem ser encontrados aqui com arte completa. Por fim, cada um dos 68 novos raros (exceto as 4 Sagas novas) e 8 míticos raros de decks de Commander podem ser encontrados aqui com arte completa. Todos os cards encontrados neste espaço têm uma arte não metalizada de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média.

Lobelia Sacola-Bolseiro de arte estendida Pequenina Deliciada de arte estendida

1 Nazgûl incomum ou um incomum com o tratamento Anel de exibição — aqui, você pode obter 1 dos 10 incomuns com o tratamento Anel de exibição (91%) ou 1 de 9 possíveis ilustrações dos cards incomuns de Nazgûl (9%).

— aqui, você pode obter 1 dos 10 incomuns com o tratamento Anel de exibição (91%) ou 1 de 9 possíveis ilustrações dos cards incomuns de Nazgûl (9%). 1 raro ou mítico raro sem borda, um raro ou mítico raro com tratamento Anel de exibição ou um mítico raro de Reinos e Relíquias — neste espaço, você pode encontrar 1 dos 14 raros ou 6 míticos raros com o tratamento Anel de exibição (50% ao todo). Este espaço também contém 1 de 5 terrenos sem borda raros ou o terreno mítico raro sem borda (18,7% ao todo) com arte alternativa dos locais mais icônicos da Terra Média. Você também pode abrir 1 de 30 cards míticos raros não metalizados de Reinos e Relíquias (31,3%). Observe que alguns cards sem borda e com tratamento Anel de exibição aparecem em versões alternativas também. Nesse caso, eles aparecerão com metade da frequência dos cards de sua raridade equivalente e com o mesmo tratamento.

— neste espaço, você pode encontrar 1 dos 14 raros ou 6 míticos raros com o tratamento Anel de exibição (50% ao todo). Este espaço também contém 1 de 5 terrenos sem borda raros ou o terreno mítico raro sem borda (18,7% ao todo) com arte alternativa dos locais mais icônicos da Terra Média. Você também pode abrir 1 de 30 cards míticos raros não metalizados de Reinos e Relíquias (31,3%). 1 card de cena sem borda, qualquer raridade — aqui, você pode obter um dos cards de cena de cada uma das sete cenas possíveis. Cards encontrados em pacotes de Pré-lançamento que criam a cena Festa de Aniversário de Bilbo são metalizados carimbados tradicionais; cards do Pacote e Pacote: Edição de Presente que criam a cena Monte da Perdição vêm em metalizado tradicional. Neste espaço, cada um dos cards de cena sem borda, incluindo os que criam as cenas Festa de Aniversário de Bilbo e Monte da Perdição, não são metalizados. Há 9 comuns (37,5%), 14 incomuns (29,2%), 21 raros (27,3%) e 9 míticos raros (6%) que podem ser encontrados neste espaço. Como no espaço anterior, há alguns cards de cena sem borda raros e míticos raros que aparecem em tratamentos alternativos de Booster Fun. Esses cards aparecerão neste espaço com metade da frequência dos cards de raridade equivalente com o mesmo tratamento.

— aqui, você pode obter um dos cards de cena de cada uma das sete cenas possíveis. Cards encontrados em pacotes de Pré-lançamento que criam a cena Festa de Aniversário de Bilbo são metalizados carimbados tradicionais; cards do Pacote e Pacote: Edição de Presente que criam a cena Monte da Perdição vêm em metalizado tradicional. Neste espaço, cada um dos cards de cena sem borda, incluindo os que criam as cenas Festa de Aniversário de Bilbo e Monte da Perdição, não são metalizados. 1 incomum metalizado tradicional com o tratamento Anel de exibição (23,3%), uma cena sem borda comum (41,8%) ou incomum (32,6), ou um Nazgûl incomum (2,3%) — aqui, você pode abrir um dos cards listados com tratamento metalizado tradicional (os quais podem incluir os cards de cena sem borda comuns e incomuns encontrados em pacotes de Pré-lançamento e Pacotes).

— aqui, você pode abrir um dos cards listados com tratamento metalizado tradicional (os quais podem incluir os cards de cena sem borda comuns e incomuns encontrados em pacotes de Pré-lançamento e Pacotes). 1 raro ou mítico raro metalizado tradicional com o tratamento Anel de exibição, um card de cena sem borda raro ou mítico raro, um terreno sem borda, um mítico raro de arte estendida para Commander, ou um mítico raro metalizado Surge de Reinos e Relíquias — no espaço final de Boosters de Colecionador de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média, você pode encontrar 1 dos 30 cards raros de Reinos e Relíquias em metalizado Surge (0,8%). Este metalizado Surge é um tratamento belíssimo que combina aquele usado em nossos decks de Commander de Warhammer 40.000. Todo o resto encontrado nesse espaço virá em nosso tratamento metalizado tradicional. Isso inclui os 14 raros (24,8%) e 6 míticos raros (5%) com o tratamento Anel de exibição; os 5 terrenos sem borda raros (9,9%) e 1 terreno sem borda mítico raro (1,2%); os 21 cards de cena sem borda raros (39,7%) e os 9 cards de cena míticos raros (8,7%); e os 8 cards míticos raros de Commander novos em Magic com arte estendida (9,9%). Novamente, há alguns raros e míticos raros que aparecem em diversas versões, em metalizado tradicional, neste espaço. Você pode encontrar esses cards, em cada variante, com metade da frequência dos outros cards de raridade equivalente. Dessa maneira, ao todo, você pode obter tais cards na mesma frequência dos cards que estão disponíveis em um único tratamento. Observe que há alguns cards raros e míticos raros com arte estendida adicionais que aparecem em metalizado tradicional e que são encontrados apenas em pacotes de amostra de booster de colecionador para produtos de Commander. Embora as versões metalizadas tradicionais sejam apenas para pacotes de amostra, você pode encontrar versões não metalizadas em boosters de colecionador no espaço acima, de raros e míticos raros com arte estendida.

— no espaço final de Boosters de Colecionador de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média, você pode encontrar 1 dos 30 cards raros de Reinos e Relíquias em metalizado Surge (0,8%). Este metalizado Surge é um tratamento belíssimo que combina aquele usado em nossos decks de Commander de Warhammer 40.000.

Boosters de Coleção

Expositor de Boosters de Coleção de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média

Veja mais do que O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média oferece e expanda sua coleção de Magic com os Boosters de Coleção, um booster divertido com a oportunidade de encontrar múltiplos cards raros ou míticos raros, uma chance de achar reinterpretações do passado de Magic com cards da Lista e um card de arte em cada booster. Além disso, cada expositor de boosters de coleção vem com um card especial de Reinos e Relíquias.

Boosters de Draft

Expositor de Boosters de Draft de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média — Expositor de Booster de Draft

Topa um draft com os amigos? Precisa de mais decks selados pra jogar? Os Boosters de Draft são o jeito mais certeiro de jogar Magic só abrindo cards novos. E o que é melhor, cada expositor de booster de draft trás um card especial de Reinos e Relíquias!

Boosters de Jumpstart

Expositor de Booster de Jumpstart de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média

Já sabe jogar Magic? Os Boosters de Jumpstart com cinco temas únicos permitem que os jogadores embarquem em jogos rápidos, fáceis e divertidos com O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média. Como nos lançamentos recentes dos Boosters de Jumpstart, cada um dos cinco temas também inclui um card raro feito apenas para O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média - Jumpstart (Esses cinco cards raros de Jumpstart também podem vir nos Boosters de Colecionador.)

Mostraremos o detalhamento completo de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média — Jumpstart assim que as prévias da coleção terminarem.

Kit Inicial

O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média — Kit Inicial

Com dois decks de 60 cards e tudo de que você precisa para aprender a jogar Magic: The Gathering, o Kit Inicial também inclui mais dez cards inéditos no Magic (cinco em cada deck), com destaque para um card mítico raro metalizado tradicional para cada deck, perfeito para qualquer pessoa que esteja começando sua jornada no Magic com O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média. Os cards de Magic do Kit Inicial são válidos no formato Moderno e a arte de cada card em ambos os decks celebra O Senhor dos Anéis.

Pacote

Pacote de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média

Com oito boosters de coleção, uma caixa temática, 40 terrenos básicos (20 metalizados tradicionais e 20 não metalizados) e um marcador de pontos de vida Spindown gigante, o Pacote de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média é um excelente presente para qualquer fã de Magic ou de O Senhor dos Anéis; ou ambos!

Marcador de pontos de vida Spindown do Pacote

Planície Planície

Ilha Ilha

Pântano Pântano

Montanha Montanha

Floresta Floresta

E esses Pacotes incluem um conjunto exclusivo de variantes que mostram uma das características mais belas dessa coleção: cards de cena sem borda.

Frodo, Ruína de Sauron, de cena sem borda Samwise, o Destemido, de cena sem borda

Gollum, Conspirador Paciente, de cena sem borda O Um Anel de cena sem borda

Essas quatro variantes dos cards de cena só estão incluídas no Pacote e no Pacote: Edição para Presente (mais versões não metalizadas em Boosters de Colecionador) e retratam o momento que antecede a destruição do Um Anel. Você pode ver que a cena é dois por dois, mas há outras cenas de até seis por três cards, o tamanho perfeito para uma cena realmente épica.

Há várias outras cenas nessa coleção para você montar com cards dos Boosters de Draft, da Coleção e de Colecionador.

Pacote: Edição de presente

Pacote de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média Edição de presente

Com entrega em 7 de julho, o Pacote: Edição para Presente de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média tem tudo que você encontraria no pacote normal, mas com algumas diferenças incríveis: uma caixa com arte diferente (e igualmente épica), uma cor diferente para o marcador de pontos de vida Spindown gigante e um Booster de Colecionador com ainda mais cards para descobrir. É a versão turbinada de um presente maravilhoso para você e seus amigos.

Pacote: Edição de Presente — Marcador de Pontos de Vida Spindown

Pacote de Pré-lançamento

Pacote de Pré-lançamento de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média

Sua loja de jogos local tem tudo de que você precisa em O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média. Esteja entre os primeiros a se aventurar e jogar em um evento de Pré-lançamento, entre 16 e 22 de junho. Monte seu deck selado com seis boosters de draft e um card promo carimbado e metalizado: um raro ou mítico raro da coleção. Você também receberá um belo card de cena sem borda carimbado e metalizado para montar uma cena — disponível apenas em pacotes de Pré-lançamento e Boosters de Colecionador! Pacotes de Pré-lançamento também incluem um marcador de pontos de vida Spindown (às vezes, uma versão especial em verde com numeração dourada). É tudo de que você precisa para formar sua Sociedade e desafiar os amigos.

Marcadores de pontos de vida Spindown do pacote de Pré-lançamento

Marcador de pontos de vida Spindown especial do pacote de Pré-lançamento

Decks de Commander

Os quatro decks de Commander de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média trazem ainda mais personagens e dão ainda mais clima para a experiência. Cada deck vem com 20 cards novos em Magic (incluindo dois míticos raros) válidos em Commander, Legado e Vintage. Além disso você encontrará um pacote de amostra de booster de colecionador, um comandante de exibição metalizado gravado (em um papel de card mais grosso) para exibir seu personagem, e todos os cards em cada deck têm a mesma ilustração na Terra Média. Esses decks superinteressantes são aventuras prontas, que trazem personagens familiares que trabalham juntos pelo destino da Terra Média.

(Observação: O pacotes de amostra de booster de colecionador não contêm cards serializados, incluindo Anel Solar Élfico, Anão e Humano e O Um Anel (com número de série 001 de 001). Os cards Anel Solar Élfico, Anão e Humano com número de série só podem ser encontrados em alguns boosters de colecionador de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média. Foi impresso apenas um card O Um Anel (com número de série 001 de 001), e ele só pode ser encontrado em um booster de colecionador em inglês que não pertence à Edição Especial. Os cards sem número de série são mecanicamente idênticos a suas versões com número de série.)

Esses decks celebram as facções de O Senhor dos Anéis se seu próprio jeito.

Cavaleiros de Rohan (azul, vermelho e branco)

Éowyn, Donzela do Escudo, metalizado tradicional Comandante de exibição Éowyn, Donzela do Escudo, metalizado gravado

Comida e Companheirismo (branco, preto e verde)

Frodo, Hobbit Aventureiro, metalizado tradicional Comandante de exibição Frodo, Hobbit Aventureiro, metalizado gravado

Conselho Élfico (verde e azul)

Galadriel, Rainha Élfica, metalizado tradicional Comandante de exibição Galadriel, Rainha Élfica, metalizado gravado

As Hostes de Mordor (azul, preto e vermelho)

Sauron, Senhor dos Anéis, metalizado tradicional Comandante de exibição Sauron, Senhor dos Anéis, metalizado gravado

A Jornada Começa

Assim como J.R.R. Tolkien escreveu, a jornada não termina aqui. Colocamos todo nosso esforço, paixão e amor por Magic e O Senhor dos Anéis em todos os cards que você logo verá, e espero que esta seja uma jornada cheia de alegrias e descobertas. Há cards, combos e aventuras incríveis para se vivenciar em tudo o que O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média tem a oferecer. Mal posso esperar para viver o mais novo capítulo de Magic com vocês.

O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média será lançada no dia 23 de junho e vendida na sua loja local, on-line através da Amazon ou em qualquer outro lugar que venda Magic.

Nem tudo que vaga se perde

Além do lançamento em 23 de junho, temos ainda mais para revelar sobre O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média este ano. Para a celebração em 3 de novembro, estamos acrescentando caixas de cenas especiais que mostram momentos icônicos de O Senhor dos Anéis, além de mais do Jumpstart que você adora com Jumpstart Volume 2, e uma edição especial de boosters de colecionador com um novo tipo de tratamento metalizado — você vai ter que esperar para ver!

Boosters de Colecionador da Edição Especial

O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média — Expositor de Boosters de Colecionador da Edição Especial

Cada Booster de Colecionador da Edição Especial de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média inclui o seguinte:

5 cards raros e/ou míticos raros;

5 cards incomuns;

4 cards comuns;

1 terreno.

Estes cards contam com ilustrações evocativas que celebram O Senhor dos Anéis, expandindo as maneiras pelas quais você pode mostrar que ama a história.

(Observação: Boosters de Colecionador da Edição Especial não contêm cards serializados, incluindo Anel Solar Élfico, Anão e Humano e O Um Anel (com número de série 001 de 001). Os cards Anel Solar Élfico, Anão e Humano com número de série só podem ser encontrados em alguns boosters de colecionador de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média. Foi impresso apenas um card O Um Anel (com número de série 001 de 001), e ele só pode ser encontrado em um booster de colecionador em inglês que não pertence à Edição Especial. Os cards sem número de série são mecanicamente idênticos a suas versões com número de série.)

Caixas de Cena

Cada Booster de Colecionador da Edição Especial de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média contém seis cards sem borda metalizados tradicionais com artes que se unem para mostrar uma das cenas mais épicas de O Senhor dos Anéis, versões artísticas de cards de cena sem borda (com cavalete expositor) e três Boosters de Coleção de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média.

Há quatro Caixas de Cena diferentes, cada uma épica ao seu próprio modo.

Caixa de Cena: Aragorn no Abismo de Helm

Caixa de Cena: A Força de Galadriel

Caixa de Cena: Gandalf nos Campos de Pelennor

Caixa de Cena: Voo do Rei Bruxo

Jumpstart Volume 2

O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média™ — Jumpstart Volume 2

Fãs empolgados com os boosters de Jumpstart de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média em junho precisam saber que há mais por vir: O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média™ — Jumpstart Volume 2 apresenta mais temas para o formato pronto para jogo — bem a tempo para as férias.

Traremos mais informações sobre Boosters de Colecionador da Edição Especial e Caixas de Cena de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média, bem como do Jumpstart Volume 2, ainda este ano. Nossos lançamentos das férias para O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média criam expectativa para a coleção, e você pode reservar Caixas de Cena, Boosters de Colecionador da Edição Especial e o Jumpstart Volume 2 antes do lançamento em 3 de novembro na sua loja de jogos local, on-line na Amazon e em qualquer lugar que venda Magic.

