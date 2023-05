É chegada a hora de embarcar em uma jornada diferente, conforme Magic apresenta os personagens, locais e momentos épicos das obras de fantasia de J.R.R Tolkien. O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média™ está repleto de novos cards emocionantes e algumas palavras-chave e mecânicas para revisar. Então, reúna sua sociedade, embrulhe seu lembas e vamos em busca de aprender mais sobre a nova coleção.

Hoje, vamos compartilhar uma amostra das mecânicas da coleção, com a revelação completa chegando em 30 de maio. Confira o que você perdeu em nosso primeiro olhar sobre O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média para ver ainda mais cards!

O Anel

O anel chama, ansioso por dobrar mais mortais à sua vontade. Diversos cards na coleção têm habilidades que dizem “o Anel tenta você”.

Chamado do Anel

Na primeira vez que o Anel tenta você durante um jogo, você recebe um emblema com o nome O Anel. Há um card de ajuda impresso que pode ser mantido em sua zona de comando como lembrete de que você tem o Anel e do que ele faz. A Anel começa apenas com a primeira habilidade do topo, mas ganha as outras habilidades, uma de cada vez, conforme ele tenta mais você.

Gire o card O card de ajuda dupla face de O Anel

A cada vez que o Anel tenta você, duas coisas acontecem. Primeiro, você escolhe uma criatura para se tornar seu Guardião do Anel. Se você tiver um Guardião do Anel, você pode escolher manter essa criatura como seu Guardião do Anel, ou pode escolher outra criatura que você controla para carregar esse fardo. Guardião do Anel é uma nova designação: isso não é um tipo de criatura ou uma habilidade. A criatura que você escolher permanecerá como seu Guardião do Anel até você escolher outra, ela sair do campo de batalha ou outro jogador ganhar o controle dela. Cada jogador tem seu próprio Guardião do Anel (e seu próprio O Anel), e você nunca poderá ter mais de um Guardião do Anel.

Segundo, O Anel ganha sua próxima habilidade, se possível. Depois que O Anel tiver suas quatro habilidades, ele terá alcançado seu poder total e não poderá ganhar habilidades adicionais quando o Anel futuramente tentar você. Observe que O Anel ganhará sua próxima habilidade mesmo que você não controle nenhuma criatura conforme o Anel tenta você, o que significa que você não irá escolher um Guardião do Anel.

Magicas e habilidades podem fazer referência ao seu Guardião do Anel. Evidentemente, o próprio Anel tem habilidades que afetam seu Guardião do Anel. Ele imediatamente se torna lendário e não pode ser bloqueado por criaturas com poder superior ao dele. Com o tempo, as outras habilidades de O Anel fornecerão valiosos bônus de combate. Outros cards, incluindo Sauron, o Necromante, fazem referência ao seu Guardião do Anel.

Sauron, o Necromante

Algumas habilidades desencadeadas são desencadeadas quando o Anel tenta você. Essas habilidades serão desencadeadas se o Anel tentar você mesmo que você não tenha escolhido um Guardião do Anel por não controlar nenhuma criatura. Entretanto, algumas dessas habilidades poderão especificar que são desencadeadas apenas se você escolher criaturas específicas como seu Guardião do Anel, então tenha cuidado.

Que saber mais sobre O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média? Compartilharemos mais mecânicas e cards aqui, em 30 de maio. Nos vemos lá!

O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média está disponível para encomenda agora on-line pela Amazon e em sua loja de jogos local.