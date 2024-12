Wizards of the Coast

Já pensou em participar de eventos no MTG Arena em que as recompensas são caixas de cards físicos de Magic: The Gathering entregues diretamente na sua porta? Agora isso é possível, graças à série de eventos Arena Direct no MTG Arena!

O próximo evento Arena Direct será realizado de 27 a 30 de dezembro, e você poderá ganhar duas caixas de Boosters de Jogo de Bloomburrow entregues diretamente na sua casa. Se você gosta de jogar e colecionar Magic pessoalmente com cards físicos e on-line no MTG Arena, a série de eventos Arena Direct lhe dá o melhor de dois mundos.

Arena Direct é uma série de eventos em que os jogadores competem no MTG Arena por recompensas físicas que serão entregues quando o evento terminar. Existem algumas limitações e requisitos para participar nos eventos Arena Direct.

Você precisa ter 18 anos ou mais para participar.

Arena Direct não está disponível em todos as regiões/territórios e é nula em regiões em que está proibida.

É necessário que você tenha uma conta da Wizards ativa e válida com um endereço de e-mail e informações de país atualizados. (Visite a página de perguntas frequentes sobre Arena Direct para mais informações sobre como atualizar esses dados.)

Podemos enviar as recompensas físicas para os seguintes locais:

Argentina, Áustria, Austrália, Bélgica, Brasil, Bósnia e Herzegovina, Canadá, Bulgária, Chile, Croácia, Chipre, Colômbia, República Checa, Costa Rica, Dinamarca, Guatemala, Estônia, Honduras, Finlândia, França, Japão, Alemanha, Macau, Grécia, México, Hungria, Nova Zelândia, Islândia, Panamá, Irlanda, Paraguai, Itália, Peru, Letônia, Liechtenstein, Coreia do Sul, Lituânia, Luxemburgo, Estados Unidos, Malta, Uruguai, Holanda, Macedônia do Norte, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Sérvia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido.

Os jogadores residentes nas seguintes regiões e territórios estão proibidos de participar:

Bielorrússia, República Centro-Africana, região da Crimeia, República Democrática do Congo, Cuba, Eritreia, Guiné-Bissau, Irã, Iraque, Líbano, Libéria, Líbia, Birmânia, Coreia do Norte, Rússia, Somália, Sudão do Sul, Sudão e Síria.

Detalhes sobre o evento de Arena Direct

Abertura do evento : 27 de dezembro 2024 às 8h no horário do Pacífico (16h UTC)

: 27 de dezembro 2024 às 8h no horário do Pacífico (16h UTC) Encerramento das inscrições : 30 de dezembro 2024 às 5h no horário do Pacífico (13h UTC)

: 30 de dezembro 2024 às 5h no horário do Pacífico (13h UTC) Término do 1º evento : 30 de dezembro de 2024 às 8h no horário do Pacífico (16h UTC)

Não serão iniciadas novas partidas a partir desse horário, mas será permitido que as partidas que estejam em andamento terminem.

: 30 de dezembro de 2024 às 8h no horário do Pacífico (16h UTC) Formato : Melhor de Um Selado com 6 Boosters de Limitado de Bloomburrow

: Melhor de Um Selado com 6 Boosters de Limitado de Entrada : 5.000 gemas por inscrição

: 5.000 gemas por inscrição Recompensas: 0–3 vitórias: Nenhuma recompensa 4 vitórias: 2.000 gemas 5 vitórias: 5.000 gemas 6 vitórias: 2 caixas de Boosters de Jogo de Bloomburrow *



* Os prêmios na forma de caixas de Boosters de Jogo estão disponíveis enquanto durarem os estoques. Na ocasião improvável de os suprimentos se esgotarem, a Wizards of the Coast, a critério próprio, poderá substituir o prêmio por uma premiação monetária de US$ 250. Você precisa ter 18 anos ou mais para participar. Não está disponível em todos as regiões/territórios. Nulo onde for proibido. O recebimento de prêmios em dinheiro requer a criação de contas na Wizards, DCI e i-payout. Para mais detalhes, consulte os Termos e Condições de Arena Direct.

Cards de Magic entregues na minha porta! Como isso funciona?

Quando a série de eventos no MTG Arena terminar, os vencedores receberão um e-mail com instruções para resgatar suas recompensas. Os vencedores terão um prazo de 90 dias a partir do fim do evento para reivindicar suas recompensas.

Para reivindicar suas recompensas, os jogadores deverão seguir as etapas abaixo:

Concluir a inscrição e a verificação de identidade da conta eWallet, fornecida pela nossa empresa parceira i-payout. Isso serve para garantir que você está elegível para receber o prêmio e rastrear as taxas correspondentes. Fazer um pedido gratuito para o recebimento das recompensas e fornecer seu endereço de envio para a nossa empresa parceira Scalefest.

Pode demorar até 3 semanas para que seu pedido seja enviado após a data de liberação estimada informada no seu e-mail de confirmação. Nós lhe informaremos se houver quaisquer atrasos inesperados no processo.

E os custos de envios e demais taxas?

Na maior parte dos casos, os custos de envio serão cobertos gratuitamente. Em alguns casos, é possível que incidam impostos adicionais sobre a importação para alguns países que não poderemos cobrir.

Todas as recompensas estão sujeitas aos impostos vigentes nos Estados Unidos, mesmo que você more fora dos EUA. É possível que você consiga recuperar esses fundos, mas será necessário falar com um profissional da área de contabilidade do seu país.

Como faço para obter ajuda para resgatar meu prêmio?

Se tiver algum problema no resgate do seu prêmio do evento Arena Direct, o Atendimento ao Cliente pode ajudar. Basta criar um novo tíquete de suporte seguindo essas etapas:

Acesse o Formulário de Solicitação em https://mtgarena-support.wizards.com/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=30039837353748. Faça login com a sua Conta da Wizards, selecione as opções adequadas nos menus suspensos do formulário e envie seu tíquete com as informações requisitadas.

Onde posso saber mais?

Temos uma página de perguntas frequentes que você poderá acessar em https://mtgarena-support.wizards.com/hc/en-us/articles/31879284566548-Arena-Direct-FAQ.

E os Arena Opens?

Os Arena Opens serão mantidos na mesma programação (e com as mesmas premiações) que antes. A série Arena Direct oferece aos jogadores mais ávidos por prêmios no mundo real uma outra forma de competir e testar suas habilidades.