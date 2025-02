É uma emoção anunciar que o MTG Arena irá lançar nosso sistema de conquistas com a chegada de Aetherdrift em 11 de fevereiro. Neste artigo, vou apresentar a vocês este recurso e, mais perto do lançamento, traremos detalhes mais específicos do sistema!

Nosso objetivo com as conquistas

Definimos três objetivos que queremos alcançar com o novo recurso de conquistas:

Encorajar exploração : MTG Arena oferece diversas maneiras de interagir com Magic: The Gathering e esse é nosso objetivo com as conquistas. As conquistas focam em recompensas por jogar partidas em vez de simplesmente vencer. Isso encoraja a experimentação de novas opções. (Mas não se preocupe: se competir não é sua praia, temos algo para você!)

: MTG Arena oferece diversas maneiras de interagir com Magic: The Gathering e esse é nosso objetivo com as conquistas. As conquistas focam em recompensas por jogar partidas em vez de simplesmente vencer. Isso encoraja a experimentação de novas opções. (Mas não se preocupe: se competir não é sua praia, temos algo para você!) Oferecer conteúdo para todos : as conquistas são desafios divertidos e inovadores para a grande variedade de jogadores, seja um aprendiz dos fundamentos das cores, um fã de Brawl de longa data ou um competidor determinado. Levamos em consideração a maneira como você joga ao criar os marcos e desafios, totalizando 113 conquistas no lançamento!

: as conquistas são desafios divertidos e inovadores para a grande variedade de jogadores, seja um aprendiz dos fundamentos das cores, um fã de Brawl de longa data ou um competidor determinado. Levamos em consideração a maneira como você joga ao criar os marcos e desafios, totalizando conquistas no lançamento! Promover expressão pessoal: alcançar conquistas oferece recompensas únicas que lhe permitem se expressar e mostrar os desafios que você superou. Para isso, criamos avatares, frases, adesivos e protetores para celebrar suas conquistas.

Dito isso, ainda sentíamos que era preciso ir além para destacar suas realizações. Portanto, estamos apresentando os títulos!

Títulos, novo cosmético

Os títulos são novos cosméticos que serão lançados com as conquistas. Você ganha títulos ao alcançar conquistas específicas. Depois de recebidos, os títulos podem ser equipados e exibidos durante as partidas. No lançamento, haverá 21 títulos a serem obtidos.

Estamos ansiosos para ver vocês começarem a descobrir as novas conquistas e títulos no lançamento de Aetherdrift no dia 11 de fevereiro. Mais detalhes sobre conquistas e títulos chegam em breve. Você também pode ver um artigo dos bastidores de seu desenvolvimento.

Esperamos que você se divirta jogando com o novo sistema e estamos ansiosos pelas suas respostas!