Vocês se Encontram numa Taverna

Saudações! Temos alguns assuntos para abordar, incluindo mais sobre a estreia de Magicem D&D com Dungeons & Dragons: Adventures in the Forgotten Realms, diversas melhorias de uso e visões do futuro.

Pegue uma cadeira e vamos começar.

Contato Extraplanar

Nos últimos anos, lançamos uma coleção principal a cada verão, mas esse ano será diferente. Em vez disso, faremos uma jornada a Faerûn com Adventures in the Forgotten Realms. Aqui, estamos trazendo o mundo de Dungeons & Dragons a Magic: The Gathering — você encontrará todas as coisas que normalmente espera de qualquer coleção de Magic, como novas mecânicas, cards poderosos e um ótimo ambiente para Limitado. E, se você já jogou ou escutou falar de D&D, reconhecerá muitos aspectos familiares — temos masmorras, dragões, dados e um monte de novos ajustes e velhos amigos.

Masmorras

Aventurar-se em masmorras é um elemento clássico de muitas campanhas de D&D e Adventures in the Forgotten Realms traz isso para Magic. Essa coleção introduz masmorras como um novo tipo de card de Magic. Esses cards não vão no seu deck ou reserva. Em vez disso, eles começam fora da partida e entram em jogo quando um card diz “aventure-se na masmorra”.

Há três masmorras na coleção, e você poderá ver cada uma delas junto com qualquer card que cite masmorras. No computador, você pode passar o mouse sobre um card e clicar com o botão direito nele para passar pelas opções de masmorra. No celular, você pode apertar e segurar no card para ver a lista de masmorras (de forma similar a como cards em uma pilha de mutação são mostradas).

Se você ainda não estiver em uma masmorra, sempre que “aventurar-se na masmorra”, irá escolher uma das três masmorras da coleção para entrar:

Você começa na entrada, na primeira sala do topo, ativando a habilidade desencadeada daquela sala. À medida que avança na masmorra, às vezes você poderá escolher a próxima sala e habilidade desencadeada:

Até que você finalmente chega ao fim da masmorra, completando-a. Se aventurar-se novamente, você pode voltar para a mesma masmorra ou escolher outra. Se quiser aprender mais sobre aventuras em masmorras, confira nosso artigo dedicado.

Muitos cards na coleção oferecem diferentes formas de aventurar-se em masmorras ou receber benefícios por completá-las, dando aos jogadores diversas abordagens estratégicas:

É claro, masmorras são conhecidas por conterem inimigos poderosos, e entre os mais temíveis, estão os...

Dragões

Dragões são outra peça chave de qualquer aventura de D&D e também um clássico part de Magic. Adventures in the Forgotten Realms oferece uma hoste de Dragões, de inimigos lendários como Morte de Ébano a clássicos como o Dragão Vermelho e a Rainha dos Dragões, Tiamat.

A pré-venda e o Passe de Maestria também estão oferecendo uma variedade de dragões cromáticos como pets.

Dados

Enquanto masmorras e dragões são certamente icônicos e familiares para jogadores de D&D, poucas coisas são mais amadas e temidas que os dados. Pela primeira vez em borda preta, Adventures in the Forgotten Realms traz a rolagem de um d20 para Magic.

Diversos cards na coleção terão um efeito variável, baseado no quão bem você rolar um dado de vinte faces (d20). Cada um possui uma tabela para descrever o resultado da rolagem, normalmente com um bônus legal por conseguir aquele 20 natural. É claro, o MTG Arena vai cuidar das rolagens e tabelas para você, para que você possa apenas aproveitar os resultados, mas você pode ler todos os detalhes aqui se estiver interessado.

Descoberta

D&D é um jogo de narrativa, e Adventures in the Forgotten Realms traz novidades para ajudar os cards a contarem histórias.

Por exemplo, os terrenos básicos possuem texto descritivo com ganchos de aventuras e citações a lugares famosos no mundo:

Para garantir que você possa aproveitar isso no MTG Arena, ajustamos a apresentação dos textos descritivos. Se um card não tiver texto de regra, o texto descritivo agora aparecerá direto no card.

Diversos cards também recebem palavras descritivas junto com suas habilidades ou opções. Elas não possuem efeito mecânico, mas referenciam características ou habilidades conhecidas ou simplesmente ajudam o card a contar sua história.

O mundo de Faerûn também tem uma história rica, com muitos personagens que os fãs seguiram através de romances, campanhas ou outros jogos. Adventures in the Forgotten Realms traz dúzias dessas figuras conhecidas a Magic, para que você possa lutar ao lado de velhos amigos (e inimigos!) ou descobrir novos.

Mesmo os acabamentos dos cards serão reconhecíveis aos fãs de D&D, com acabamentos de criaturas evocando ilustrações clássicas do Monster Manual ou acabamentos de terrenos que evocam os suplementos de aventuras originais:

(Sim, é um terreno ali na esquerda!) Todos esses estilos estarão disponíveis no MTG Arena, aparecendo em uma mistura de eventos e pacotes de lojas como o normal.

O Baralho das Pluralidades (Horizontais)

Além de Adventures in the Forgotten Realms, continuamos trabalhando em melhorias na usabilidade, especialmente nos celulares.

A principal melhoria com esse lançamento é que o construtor de decks horizontal agora funciona em dispositivos móveis, então você pode ter aquela visão baseada em pilhas de seu deck:

Também incluímos uma nova interface para adicionar ou remover cards do construtor horizontal nos modos Construídos. Em vez de remover uma única cópia do card, clicar num card agora abre uma interface que permite a você adicionar ou remover cópias desse card. Você também pode arrastar o card para fora do deck (apenas no computador) como um atalho para remover todas as cópias.

Essa interface surge apenas quando faz sentido adicionar cards livremente, então você a verá no Construído, mas em eventos Limitados ou Singleton, ela funcionará apenas em terrenos. Nesses eventos, um clique continuará removendo o card.

Vocês chegam a uma clareira

Além do construtor de decks, continuamos aprimorando a experiência do usuário em dispositivos móveis ao tornar mais fácil entrar no modo de controle total (você agora pode segurar o avatar ou escada das fases) e aumentar sutilmente o tamanho dos cards na mão e quando draftando no tablet. Graças a um trabalho de bastidores na performance, também podemos ligar sombras para dispositivos móveis de alto desempenho.

Em todos os dispositivos adicionamos um botão “Cancelar Bloqueios”. Ele aparece quando você está declarando bloqueadores num combate, e também funciona como “Cancelar Ataques” — lhe dá uma maneira fácil de limpar tudo que você designou até agora para que possa mudar para um novo plano.

Também há outras melhorias menores, como atualizar a opção “Adicionar Terrenos” para funcionar apropriadamente com decks de 100 cards. Veja as notas da atualização junto com o lançamento de Adventures in the Forgotten Realms para mais informações.

Druida do Círculo dos Sonhos

Finalizando, temos algumas visões do futuro e notas sobre mudanças vindouras para compartilhar.

Magic de Meio de Semana: uma nova abordagem no MTG Arena para o FNM em Casa

Lançamos o FNM em Casa em março de 2020 porque os jogadores ao redor do mundo não podiam manter contato com suas lojas de jogo da maneira usual. Queríamos manter a diversão do Friday Night Magic viva, mesmo quando não podíamos fazer a parte do “Gathering” (reunião, em inglês). Felizmente, o jogo em loja está disponível em muitos lugares, com mais e mais lojas oferecendo FNM presencial.

Com isso em mente, queremos que o FNM volte a ser uma experiência exclusiva de lojas, mas também queremos continuar com a diversão do evento FNM em Casa do MTG Arena.

Assim, estamos atualizando nosso evento FNM em Casa para que aconteça às terças e quartas-feiras, alongando ele um pouco para que seja mais fácil entrar e renomeando-o como Magic de Meio de Semana. Ele manterá a mesma estrutura, sem entrada e com dois RCIs (recompensas de cards individuais) como premiação, e você ainda poderá contatar sua loja favorita para um código, seja de forma on-line ou (onde for seguro) presencial. Por enquanto, você poderá jogar esses eventos divertidos do MTG Arena e se liberar para jogar o FNM com seus amigos em sua loja local.

O primeiro Magic de Meio de Semana acontecerá em 13 de julho.

Pausando o trabalho em Pioneer Masters

O Histórico passou por um rápido crescimento e mudanças ano passado, e se tornou um formato único e atrativo. Estamos empolgados em fazer do Histórico algo único, e queremos continuar indo nessa direção.

Infelizmente, não temos espaço em nossa programação para nos focarmos em aumentar essa identidade única para o Histórico e suportar o Pioneiro. Alguns passos na direção do Pioneiro virão como parte do crescimento do Histórico, mas paramos o trabalho nas coleções Pioneer Masters pelo momento. Não antecipamos um lançamento de Pioneer Masters ano que vem. Temos um plano sólido para essas coleções, mas por hora, focaremos em expandir o Histórico de outras formas.

Preparação de rotação

Adventures in the Forgotten Realms também marca a última coleção antes do Padrão rotacionar em setembro. Quando Innistrad: Caçada à Meia-noite chegar no MTG Arena em setembro, as quatro coleções mais antigas deixarão o Padrão, abrindo espaço para novidades no formato.

Trono de Eldraine, Theros Além da Morte, Ikoria: Terra de Colossos e a Coleção Básica 2021 serão válidas apenas no Histórico. Isso deixará Renascer de Zendikar, Kaldheim, Strixhaven: Escola de Magos, Dungeons & Dragons: Adventures in the Forgotten Realms e Innistrad: Caçada à Meia-noite como as coleções válidas em Padrão.

Como normal próximo de uma rotação, o MTG Arena fará diversos ajustes para facilitar a transição para os jogadores. Com o lançamento vindouro, trocaremos os decks de duas cores recebidos do Desafio de Cores para que eles continuem válidos após a rotação. (Jogadores que já completaram o Desafio de Cores receberão esses decks mês que vem, junto com quaisquer cards que precisarem para jogar com eles.)

Também estamos começando as filas de Jogo Padrão 2022 e Melhor-de-Um Ranqueados do Padrão 2022, onde as coleções mais antigas do Padrão já saíram e é válido apenas de Renascer de Zendikar em diante. Esses modos dão a você uma ótima prévia de como será o Padrão pós-rotação, ou uma chance de tentar uma abordagem alternativa do Padrão. Ambos começarão com o lançamento de Adventures in the Forgotten Realms e seguirão até a rotação do Padrão em setembro.

Há muito mais para falar sobre a rotação, e você verá informações adicionais tanto em jogo quanto mais tarde em julho, à medida que compartilharmos mais do que está por vir no MTG Arena.

Etapa de limpeza

Isso é tudo que tínhamos para falar antes de partir para Adventures in the Forgotten Realms — masmorras, dragões, dados e mais estão vindo para Magic de uma forma nunca vista antes. Voltaremos em breve para falar sobre novidades no horizonte, mas até lá, você pode acompanhar todas as novidades sobre MTG Arena em nossos anúncios.