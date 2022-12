Grandes monstros. Grandes funcionalidades. Grandes planos para o ano à frente. Está chegando a hora de pisar na terra dos colossos, e não há momento melhor para falarmos sobre nossa visão. Na atualização deste mês do jogo, vamos mostrar nosso plano de fornecer mais jeitos de jogar, competir e se conectar no Magic: The Gathering Arena. Jogue de forma segura, jogue em casa, jogue com seus amigos, jogue agora.

Ikoria: Terra de Colossos

Se você não acompanhou todas as prévias dos cards, recomendamos que aproveite este momento para conferir a galeria completa dos cards. Mesmo que você esteja acompanhando, vale a pena dar uma segunda olhada.

Sim, aquele é o Godzilla, e sim — você poderá conseguir esses estilos de cards com arte alternativa no MTG Arena.

Tempo Limitado — Série de Monstros Godzilla

Até 21 de maio, jogadores que entrarem em um evento Limitado de Ikoria: Terra de Colossos receberão um estilo de card da Série de Monstros Godzilla, além das recompensas normais do evento. Isso inclui eventos de Draft e Selados de Ikoria, e você receberá um estilo sempre que entrar num evento até o fim do prazo. (Ou até ter todas as 18 opções em sua coleção!)

Além da nova coleção, Maestria da Coleção e alguns estilos de card verdadeiramente monstruosos, há uma última coisa que queremos destacar antes de chegar ao roteiro do desenvolvedor . . .

Você poderá draftar Ikoria: Terra de Colossos — com jogadores. É um marco importante e, para celebrar seu lançamento, cada jogador receberá uma ficha de draft de cortesia para experimentar — tudo que você precisa fazer é entrar dentro de duas semanas do lançamento de Ikoria para pedir a sua!

Apresentando: Draft de Jogador

A partir da quinta-feira, dois novos modos de draft estarão disponíveis dentro do jogo como uma experiência competitiva avançada, com mais recompensas. Os modos funcionam de forma similar ao que você esperaria em Magic: The Gathering Arena e replicam a experiência que um jogador teria de draftar com outras pessoas no Magic de mesa.

Vamos começar com o básico:

Draft de Jogador estará disponível para drafts Melhor de Um e Melhor de Três.

Drafts de bot Melhor de Um ainda estarão disponíveis e continuarão a rotacionar a cada duas semanas.

Drafts de bot Melhor de Três não estarão mais disponíveis; todos os drafts Melhor de Três serão com jogadores.

Se o Draft de Bot e o Draft de Jogador apresentarem a mesma coleção, jogarão em filas separadas (jogadores que draftaram contra bots não serão emparceirados contra jogadores que draftaram contra outras jogadores).

Drafts de Jogador funcionarão como ligas; você será emparceirado contra jogadores fora da sua mesa de draft.

Quando entrar em um Draft de Jogador, você será colocado em uma mesa digital até estar emparceirado com outros sete jogadores. Uma vez que todos os oito jogadores estejam em fila, você confirmará que está pronto antes do draft começar. A partir daí, o draft começará de forma similar à modalidade com bots, com cada jogador escolhendo um card de seu booster atual e então passando o resto para outros jogadores. Adicionamos uma pequena salvaguarda à interface, onde um clique reserva um card (mas não o seleciona automaticamente como sua escolha). Um clique duplo, arrastar o card até seu deck e/ou apertar o botão "Confirmar escolha" irá travar sua escolha.

Atualizamos a interface de Draft para esclarecer alguns detalhes, como se você está passando para sua direita ou esquerda, assim como para mostrar o status das escolhas dos outros jogadores (mas não as escolhas em si, espertinho):

Para garantir que o Draft de Jogador continue num ritmo razoável, você terá um tempo limitado para fazer sua escolha, que irá escalar dependendo do booster e escolha atual. Por exemplo, você terá mais tempo para a primeira escolha do primeiro booster (75 segundos), mas quando chegar à escolha sete do terceiro booster, esse tempo será reduzido para 30 segundos. Se você não escolher um card antes do tempo acabar, o jogo irá escolher um por você (se você reservou um card com um clique, ele irá escolher o card reservado quando o tempo acabar!).

Quando o draft terminar, você será emparceirado com jogadores que também draftaram contra outros — embora não necessariamente na mesma mesa (para aqueles que acostumados com as ligas de Magic: The Gathering Online, é um sistema similar).

Draft Ikoria: Terra de Colossos — por nossa conta!

Para comemorar a adição de um dos modos de jogo mais pedidos, estamos fazendo duas coisas muito especiais neste lançamento:

Tanto Draft de Jogador Melhor de Um quanto Melhor de Três de Ikoria estarão disponíveis dia 16 de abril.

Seu primeiro Draft de Jogador de Ikoria é por nossa conta — sem inscrição exigida! Você pode escolher Melhor de Três ou Melhor de Um.

Você precisará entrar no jogo até 30 de abril para resgatar seu Draft de Jogador de Ikoria de cortesia.

Atualizações de nomes

Premier Draft

Melhor de Um, Draft de Jogador, coleção atual, ranqueado

Draft Ranqueado -> Draft Rápido

Melhor de Um, Draft de Bot, coleção roda a cada duas semanas, ranqueado

Draft Tradicional -> Draft Tradicional*

Melhor de Três, Draft de Jogador, coleção atual, não ranqueado

*No Draft Tradicional, você fará o draft contra outros jogadores, não bots.

Calendário de Drafts de Ikoria: Terra de Colossos

16 de abril a junho de 2020: Premier Draft de Ikoria

16 de abril a junho de 2020: Draft Tradicional de Ikoria

17 de abril a 1º de maio: Draft Rápido da Coleção Básica 2020

1º a 15 de maio: Draft Rápido de Ikoria

15 a 29 de maio Draft Rápido de Guerra da Centelha

Entrada e Recompensas do Evento

Draft Tradicional

Experimentaremos uma nova estrutura de eventos para Drafts Tradicionais, mais parecida com a que você teria jogando em sua loja local. Quando participar, você jogará um total de três partidas e receberá prêmios de acordo com seu número de vitórias.

Inscrição: 1500 gemas ou 10.000 ouro

Estrutura do evento: três partidas (independentemente da quantidade de vitórias/derrotas)

Recompensas:

3 vitórias: 3000 gemas, 6 boosters

2 vitórias: 1000 gemas, 4 boosters

0–1 Vitória: 1 booster

Premier Draft

Queremos que o Premier Draft faça jus ao nome, e estruturamos a inscrição e as recompensas de acordo. Planejamos que ele possua uma inscrição mais alta em comparação com o Draft Rápido, mas com recompensas maiores.

Inscrição 1500 gemas ou 10.000 ouro

Estrutura do evento: 7 vitórias ou 3 derrotas (o que acontecer primeiro)

Recompensas:

7 vitórias: 2200 gemas e 6 boosters

6 vitórias: 1800 gemas e 5 boosters

5 vitórias: 1600 gemas e 4 boosters

4 vitórias: 1400 gemas e 3 boosters

3 vitórias: 1000 gemas e 2 boosters

2 vitórias: 250 gemas e 2 boosters

1 vitória: 100 gemas e 1 booster

0 vitórias: 50 gemas e 1 booster

Draft Rápido (anteriormente, "Draft Ranqueado")

Além da mudança no nome, o Draft Rápido usará a mesma estrutura de evento e recompensas que tínhamos anteriormente, e as partidas ainda contribuirão para seu ranking limitado.

Roteiro do desenvolvedor

Em breve

Se você está procurando informações sobre Ikoria: Terra de Colossos assim como sobre Draft de Jogador, recomendamos subir a tela, mas há algumas outras mudanças pelas quais você pode esperar na atualização de abril de 2020 do jogo.

Atualizações do FNM em Casa

Garantir o bem-estar e a saúde de nossos funcionários, fãs e parceiros continua sendo nossa prioridade e manteremos o apoio às lojas e comunidades locais a partir da segurança do jogo on-line. Além de outras iniciativas chave, continuaremos nossos eventos FNM em Casa no mês de maio:

17 de abril: Ikoria: Terra de Colossos (jogue qualquer evento para ser elegível a receber uma recompensa de sua loja local)

24 de abril: Singleton

1º de maio: Artesão

8 de maio: Pauper

15 de maio: Brawl Histórico

Como antes, esses eventos não terão inscrição dentro do jogo e darão como recompensa recompensas individuais de cards raros ou mítico raros para sua primeira e segunda vitórias. Para aqueles que se conectam com lojas participantes da WPN, você também será elegível a receber um código promocional adicional que pode ser usado para resgatar recompensas dentro do jogo. A partir da atualização de abril, esses serão na forma de um pacote promocional do MTG Arena, inspirados nos (adivinhou!) pacotes promocionais que você recebe em sua loja local.

Você poderá resgatar até um código por semana, e cada resgate de código fornecerá dois itens cosméticos dentro do jogo — incluindo estilos de cards, avatares, protetores e pets, alguns dos quais estavam indisponíveis anteriormente . . .

Aos jogadores recorrentes de FNM, os encorajamos a contatar suas lojas locais e se conectar com suas comunidades on-line. E se você nunca esteve num Friday Night Magic de mesa e isso der a você o incentivo para se conectar com seus jogadores de Magic locais — aproveite! Nosso objetivo com esses eventos é reunir as pessoas, mesmo quando distantes.

Melhorias na interface dos cards

Se você achou que os cards no campo de batalha estavam um pouco diferentes em nossos vídeos e capturas de tela... você acertou! Com os doze (!) tipos diferentes de marcadores em Ikoria, sem contar a complexidade de mutação, e à medida que adicionamos mais cards antigos (o que significa mais mecânicas), não há melhor momento para aperfeiçoar como os cards aparecem durante as partidas:

Colocação de distintivos consistente

Escalonamento aprimorado

Menos "poluição"

Efeitos dependente de quantidade (por exemplo, Devoção, Adaptar etc.) Habilidades de palavra-chave (por exemplo, Voar, Toque Mortífero etc.) "Leia mais" (por exemplo, textos específicos de cards, habilidades desencadeadas, mais do que três palavras-chave etc.) / Habilidades recebidas

Em desenvolvimento

Cliente de 64 bits

Psst! Para aqueles que estavam esperando por uma atualização sobre o macOS, essa é a parte na qual vocês devem prestar atenção. A partir da atualização de junho de 2020, Magic: The Gathering Arena estará transacionando para um cliente de 64 bits. Continuaremos fornecendo suporte ao cliente de 32 bits para o lançamento de Ikoria e a atualização de maio, mas a partir disso forneceremos apenas o cliente de 64 bits.

macOS

. . . o que significa que, quando fizermos o lançamento para macOS, ele também será compatível com Catalina. Estamos trabalhando com nossos parceiros na Skybox Labs para atingir esse objetivo há muito aguardado, com o plano de lançar um cliente para macOS no fim do verão (fim do inverno no hemisfério Sul). Então, antes que você nos marque perguntando "quando para Mac?", por favor espere mais um pouco, enquanto trabalhamos na conversão para um cliente de 64 bits primeiro.

Assim que tivermos uma data de lançamento mais concreta, você provavelmente encontrará um de nós no telhado (de novo) berrando de alegria.

Draft Cubo

Agora que implementamos o draft com jogadores, você sabe o que isso significa . . .

Você talvez já tenha tido um gostinho disso se experimentou nosso Selado Cubo anteriormente neste mês, mas em breve, você poderá draftar com a nata dos cards disponível no Magic: The Gathering Arena. Assim como no Selado Cubo, Draft Cubo será um evento fantasma; mas, desta vez, em vez de abrir seis "boosters" de cards, você irá draftá-los contra seus outros jogadores.

O Cubo não tem o conceito de raridade, então os boosters terão diversos cards raros e míticos empolgantes. A diversidade de cards e estratégias e sinergias faz de cada draft uma experiência nova e empolgante, e conforme adicionamos novos cards ao MTG Arena, você pode esperar novas atualizações e iterações nos cubos que oferecemos.

Roteiro Histórico

Embora não tenhamos nada específico para anunciar desta vez, queremos deixar claro que continuaremos dando suporte ao Histórico, e planejamos que ele seja cada vez mais proeminente no Magic: The Gathering Arena conforme expandimos nossas ofertas do formato eterno.

Continuaremos fortalecendo e diversificando esse modo de jogo, adicionando especificamente cards que não entram no Pioneiro e no Padrão, para manter esse formato interessante. Antologia Histórica 3 está com lançamento planejado para maio.

Remasterização de Amonkhet

O trabalho na remasterização de Amonkhet está avançando, e você pode esperar vê-la em algum ponto deste verão (inverno no hemisfério Sul). Também continuamos nosso trabalho com o P&D de Magic em futuras remasterizações de coleções focadas em Pioneiro, embora por enquanto elas estejam na fase de conceitualização.

Entre isso, a Antologia Histórica 3, a Coleção Básica 2021, Jumpstart e Renascer de Zendikar, há um bocado de novos cards chegando até o fim do ano!

Em conceitualização

Dispositivos móveis

Vamos ser claros — essa vai ser grande, e vai dar bastante trabalho chegar lá. Não haverá muitas atualizações até o fim do outono (primavera no hemisfério Sul), mas o que podemos dizer agora é:

está planejada para 2020.

Terá suporte multiplataforma.

Não importará se você está jogando na rua ou em seu computador em casa, você ainda terá acesso a todos os seus cards, decks, modos de jogo etc.

Desafios de Jogador

"Desafios de Jogador" é o nome provisório que estamos usando para as experiências competitivas que terão duração curta mas exigência alta, fornecendo maneiras de ganhar recompensas significativas além de ouro, gemas e boosters. Dadas as circunstâncias atuais, decidimos acelerar isso um pouco para fornecer ainda mais jeitos de você competir da segurança do lar. Espere mais informações nas próximas semanas!

Os formatos e premiações serão diferentes de nossos Desafios Metajogo mas ainda seguirão um formato de X vitórias ou Y derrotas (ou seja, não usarão chaves nem Suíço).

Embora competitivos, eles serão diferentes de nossos Mythic Point Qualifiers pois não exigirão nenhum tipo de classificação.

Eles também serão separados dos e-sports de Magic e do jogo MPL.

O objetivo é fazer com que as inscrições subsidiem a premiação; as recompensas dependerão da região e da legislação local.

Fase de limpeza

Sabemos que foram muitas informações, então esperamos que você ainda esteja aí! Ikoria: Terra de Colossos está agendada para ir ao ar dia 16 de abril e levará a você uma nova coleção, novas experiências de draft, uma nova maestria de coleção e grandes melhorias na interface. Fique atento em nossa página de status para as informações mais recentes sobre horários de manutenção, e se a quinta-feira não parecer chegar nunca, sintonize em nosso evento de Acesso Antecipado dia 15 de abril para apoiar alguns de seus criadores e streamers favoritos enquanto eles colocam suas mãos, patas e garras nessa coleção monstruosa pela primeiríssima vez.