Nossos formatos passaram por várias mudanças no ano passado, e o ano que está chegando promete ainda mais mudanças. Há alguns meses, o Histórico e o Atemporal foram remodelados por Modern Horizons 3 e depois o Padrão teve sua primeira rotação em formato de três anos. Encerrando o ano, Magic: The Gathering Foundations trará incríveis cards ao Padrão que permanecerão válidos por muitos anos, e Pioneer Masters concluirá a jornada de Explorador ao Pioneiro competitivo. Continue lendo para descobrir nossas ideias sobre cada formato e para saber o que está por vir.

Visão geral

O gráfico a seguir mostra cerca de um mês de taxas de jogo relativas para nossos seis principais formatos. Ele utiliza dados a partir do final de Bloomburrow até o lançamento de Duskmourn: House of Horror e representa o estado geral do jogo.

O Padrão é, de longe, o formato mais popular. Sua população decai um pouco com o passar do tempo (o gráfico começa na metade de Bloomburrow) e retoma o crescimento quando é lançada uma nova coleção (o salto ao final é o lançamento de Duskmourn: House of Horror), mas sempre representa a clara pluralidade de jogos. Em seguida, vem o Histórico, seguido pelo Brawl, ambos com população bastante equiparada. Alquimia é claramente o quarto, seguido por Explorador e Atemporal, ambos com metade da população de Alquimia.

Estes dados são bem similares à versão do ano passado, com algumas mudanças notórias: o Padrão é um pouco mais popular que no ano passado, Brawl é mais popular e Atemporal é novo neste gráfico.

Formatos no MTG Arena

O resultado óbvio do gráfico é que temos muitos formatos diferentes no MTG Arena. Embora alguns sejam mais populares que outros, cada um dos formatos representa muitos jogadores e jogos diariamente e cada um é o favorito de alguém. Passamos mais tempo desenvolvendo largura de banda em alguns formatos populares, mas queremos que existam coisas empolgantes e envolventes acontecendo em todos os formatos.

No geral, queremos que todos os formatos sejam balanceados, diversos e divertidos. O balanceamento é importante para que você sempre sinta que tem chance de vencer e que suas decisões ao longo da partida importam. Diversidade significa enfrentar uma gama maior de oponentes, o que é revigorante, mas também quer dizer que você tem mais decks e arquétipos viáveis para usar. E a diversão é sempre vital. Afinal, qualquer jogador vai perder mais ou menos metade dos jogos que jogar, então queremos que cada partida seja interessante e divertida.

Balanceamento, diversidade e diversão são importantes em todos os formatos, mas cada um os trata de maneira diferente e pode reordenar a importância desses valores. Por exemplo, diversidade é o foco do Histórico, no qual queremos garantir que os jogadores tenham a mais ampla gama de decks viáveis para jogar. Por outro lado, um formato casual como o Brawl tem diversão como prioridade. Cada formato é desenvolvido com um tipo de jogador em mente e isso nos ajuda a focar em seu desenvolvimento e escolher a direção certa para o crescimento.

Formatos análogos à versão de mesa

Muitos jogadores do MTG Arena valorizam jogar Magic exatamente como na versão presencial. Talvez seja um jogador de Magic de longa data, com grandes coleções de cards físicos de Magic ou apenas prefira ter a mesma experiência na versão digital e na de mesa. Seja qual for o motivo, sabemos que espelhar a experiência do Magic físico é importante para esses jogadores e é por isso que mantemos o Explorador e o Padrão autenticamente iguais à versão de mesa.

Explorador

Explorador é nossa escolha para jogos autênticos à versão de mesa e sem rotação. Ele é feito para atrair os fãs do Pioneiro e quem estiver buscando um formato maior sem rotação para jogar no MTG Arena e presencialmente.

Embora o Explorador não tenha todos os cards do Pioneiro, tem quase todos. Muitos dos melhores decks do Pioneiro são totalmente jogáveis, e o metajogo do Explorador em melhor de três conta com muitos Rakdos, Destreza, Fênix Izzet, Controle Azorius e Anjos Selesnya, assim como o Pioneiro. Além disso, teremos um grande avanço com o lançamento de Pioneer Masters em dezembro.

Há cerca de dois anos, quando anunciamos o formato Explorador, dissemos que queríamos incluir todos os cards que os jogadores julgariam necessários para jogar com decks de Pioneiro competitivos e o suficiente dos demais para deixar o restante dos jogadores construir os decks de Pioneiro que mais gostassem.

Quando Pioneer Masters for lançado, provavelmente teremos alcançado esse objetivo. Quando analisamos os jogos de Pioneiro nos Pro Tours, jogos de Magic Online e muitas outras fontes para garantir que estejamos usando todos os cards que os jogadores estão usando e colocamos todos eles no Pioneer Masters.

Os recentes Campeonatos Regionais de Pioneiro nos ofereceram uma ótima opção para testar isso. No Brasil, nos EUA, no Japão e em muitos outros lugares, tivemos 1.473 cards únicos registrados em decks principais e reservas. Depois do lançamento de Pioneer Masters, o MTG Arena terá todos eles, exceto 29. Do total de 176.664 cópias de cards registradas, somente 95 estão entre os cards ausentes, o que significa que o MTG Arena terá suporte para 99,95% dos cards de Pioneiro usados em Campeonatos Regionais.

Desde o começo, dissemos que o Explorador era o primeiro passo em uma jornada e que poderíamos aposentar esse nome quando estivessem disponíveis todos os decks de Pioneiro que os jogadores quisessem. Achamos que já alcançamos este ponto, mas você também é uma parte essencial da resposta a essa questão. Portanto, nos próximos meses, vamos observar o meta do Pioneiro e do Explorador e nossos dados de jogo e ouvir o que os jogadores estão dizendo para ver se cumprimos nossos objetivos. Estamos interessados em saber o que você acha.

Padrão

Padrão é o formato que está há mais tempo no MTG Arena e sempre foi, de longe, o mais popular. Nós o refinamos especialmente para jogadores que querem uma experiência autêntica de Magic de mesa, mas não é surpresa que esse formato é popular com uma ampla gama de jogadores.

O Padrão está passando por mudanças empolgantes; uma das maiores está quase chegando em Magic: The Gathering Foundations. Como ele será válido no Padrão até pelo menos 2029, formará a base do formato para todos os jogadores. Ele também é construído para deixar os jogadores mais novos animados com a incrível profundidade de jogo que Magic tem a oferecer.

Isso dá ao MTG Arena uma excelente oportunidade de modificar nossa abordagem com novos jogadores e, ao longo dos próximos seis meses, adaptaremos nossa experiência para novatos ao redor de Magic: The Gathering Foundations, incluindo direcionar novos jogadores no MTG Arena ao Padrão como modo de jogo principal.

Recentemente, o Padrão teve sua primeira rotação em algum tempo e a primeira no formato de três anos. No geral, estamos vendo muita diversidade e saúde, especialmente em melhores de três e agimos no banimento de Linha de Força da Ressonância em melhor de um. Esta não é uma ferramenta que usamos com frequência, já que, à primeira vista, vai contra as metas do formato. Como dito no começo da seção: Padrão é para jogadores que querem uma experiência autêntica do Magic de mesa e um banimento como esse tiraria a autenticidade.

No entanto, os jogadores da versão on-line claramente preferem jogar melhor de um. Damos a mesma opção em todos os nossos formatos e temos resultados parecidos: seja qual for o formato, a maioria prefere jogar melhor de um. Isso significa que, às vezes, temos que fazer concessões. Nesse caso, achamos que banir Linha de Força da Ressonância em melhor de um faz o modo ter uma jogabilidade mais parecida com a da melhor de três, em que o card atualmente não é um fator relevante.

Podemos nos deparar com situações semelhantes no futuro; um ambiente de Padrão maior deve torná-los mais comuns. De qualquer forma, manteremos o Padrão no MTG Arena focado, fornecendo uma excelente experiência aos jogadores que buscam a experiência de Magic de mesa mais autêntica possível.

Formatos Digitais

Os padrões de jogo digital são diferentes de padrões de jogo físico. Um exemplo: embora relativamente poucos jogadores joguem 50 jogos de Magic presencialmente toda semana, isso é bem comum no MTG Arena. Essa alta taxa de jogo significa que queremos priorizar as coisas de maneira diferente. A diversidade de formatos torna-se ainda mais importante, pois os jogadores ainda têm variedade de oponentes e sentem que têm poder de escolha real sobre qual deck querem usar.

Em parte, é por isso que usamos ferramentas diferentes para balancear formatos digitais, como o rebalanceamento de cards. Simplesmente banir um card costuma remover pelo menos um deck de um ambiente e, às vezes, vários. Quando bem-feito, o rebalanceamento permite manter os cards e arquétipos que os jogadores gostam como opções viáveis e jogáveis, mas com um nível de poder apropriado.

Alquimia

Alquimia é o nosso formato digital rotativo e é feito para fornecer um meta fluido e diversificado. Ele visa os jogadores que jogam várias partidas por semana; por isso, a variedade é ainda mais importante.

No geral, a variedade do Alquimia sempre foi boa. Enquanto o deck principal no Padrão ficou relativamente estático no último ano, o deck mais popular no Alquimia mudou a cada três ou quatro meses.

Assim como no Padrão, mono vermelho é forte no Alquimia e, já que possivelmente é forte demais, faremos mudanças nele em breve. Para além disso, continuamos a ver muita diversidade nos decks que as pessoas estão usando. No Alquimia melhor de um, os três melhores decks formam cerca de 12% do meta, sendo que no Padrão são 24%.

Esse ano, um tópico forte no Alquimia foi Roubo. Embora nossos dados nunca tenham mostrado o deck como forte demais, ele chegou muito perto de ser popular demais, por um curto tempo. Sua utilização já diminuiu e, no geral, estamos felizes com a execução de Roubo. É uma mecânica interessante que formou um deck temático divertido e apreciado por muitos jogadores, mas que se manteve com uma taxa de vitórias justa. Esse é o objetivo que temos para qualquer nova mecânica de coleção. Pode haver um card ou outro mais forte, mas achamos que a mecânica em si funciona bem.

Por fim, com o lançamento de Magic: The Gathering Foundations e tornando o Padrão o formato para novos jogadores, focaremos o Alquimia em atender os muitos jogadores exclusivos do formato digital que amam a variedade e o ritmo de mudança que planejamos originalmente para o formato. Conforme mencionado no artigo de Estado do jogo, ainda temos trabalho a fazer nos bastidores para melhorar nossas capacidades nesse âmbito, mas estamos animados com as oportunidades que o Alquimia apresenta.

Histórico

Nosso principal formato digital sem rotação é o Histórico e, para ele, estamos focados em manter a maior quantidade de decks possível balanceada e divertida para os jogadores. Como em todos os nossos formatos digitais, ele visa um grande número de jogadores, portanto, a diversificação é importante.

O lançamento de Modern Horizons 3 de julho foi uma grande mudança para o formato e, por um tempo, feriu o balanceamento e a diversidade. O deck Boros Energia original era claramente forte demais para o formato e logo passou a tomar conta do jogo. Depois de rebalancear diversos cards no deck, estamos felizes com os resultados. O deck Boros Energia rebalanceado ainda é um dos mais fortes e mais jogados do formato; porém, em vez de dominar, agora é um igual entre diversos outros decks fortes, como Elfos mono verde, Magos Izzet e algumas versões de mono branco.

Esse é o nosso objetivo com o rebalanceamento: deixar o deck forte e viável, mas justo. Nem sempre conseguimos fazer isso, mas queremos aprender mais a cada tentativa.

O Histórico é o formato mais diverso do MTG Arena e, atualmente, está mais diversificado que nunca. Os três melhores decks representam menos de 5% do meta, indicando que as pessoas estão jogando com vários decks diferentes. Esperamos que Pioneer Masters contribua ao formato sem grandes percalços.

Atemporal

Atemporal é o formato que prioriza a maior variedade de cards que você pode jogar e experiências de Magic que se pode ter no MTG Arena. Atualmente, todos os cards do MTG Arena são válidos e somente três são restritos. Parece loucura ser possível jogar quatro Rituais Sombrios em um deck e o formato ainda não ter entrado em colapso, mas quando todos os decks são repletos de truques malucos, de alguma forma, tudo funciona. Atemporal continua sendo o formato em que nada é justo e, ainda assim, tudo é balanceado.

Como o Histórico, o Atemporal foi alterado por Modern Horizons 3, mas não da maneira que as pessoas esperavam. Antes do lançamento, todos estavam preocupados com a chance do Atemporal ser dominado por Golpe Rakdos e Elementais de Piche, mas, no fim, foi um Felino inofensivo e alguns Demônios enérgicos que deram uma competição real para Mostrar e Contar na maioria dos decks usados no Atemporal. No fim das contas, Modern Horizons 3 parece ter sido bastante saudável no Atemporal, levando a um meta mais amplo e diversificado. A variedade de decks jogados é surpreendente, especialmente para um formato com tão poucas restrições.

Brawl

Embora o Brawl não seja mais nosso formato mais recente, ele ainda está crescendo muito rápido. No ano passado, ele se aproximava do Alquimia em quantidade de jogos, mas agora está logo abaixo do Histórico. Embora a relação esteja bem estável há algum tempo, não seria uma surpresa se o Brawl superasse o Histórico no ano que vem.

O Brawl é um formato casual estilo Commander que tem como foco permitir que os jogadores usem a maior quantidade possível de comandantes. Queremos que os jogadores possam usar qualquer comandante que gostem e que tenham uma partida justa e interessante.

Dar uma partida justa aos jogadores independentemente do comandante requer uma análise do deck para descobrir sua força e pareá-lo rapidamente com alguém de força semelhante. É um desafio que requer sacrifícios e estamos sempre buscando melhorias nesse processo, especialmente em termos de velocidade de resposta a novos cards e mudanças no meta. No geral, estamos felizes com o sistema. Na maioria dos casos, oferecemos uma partida justa, divertida e rápida para qualquer comandante que os jogadores queiram usar.

Como esse é um formato em crescimento, continuaremos a explorar novas maneiras de apoiar os jogadores que gostam dele ou que querem começar a jogá-lo. Vimos resultados positivos com as vendas de decks pré-construídos e achamos que há mais oportunidades de criar conteúdos especificamente para jogadores de Brawl de diversas maneiras.

Conclusão

O principal objetivo do MTG Arena é “Magic rápido e divertido para todos e em qualquer lugar” (saiba mais sobre isso no artigo Estado do jogo), sendo que “todos” significa que temos uma ampla gama de jogadores que queremos apoiar. É uma meta inspiradora. Projetamos a distribuição dos principais formatos aos quais oferecemos suporte para abranger o maior número possível de jogadores, mas sabemos que sempre haverá alguns jogadores que gostariam que tivéssemos oferecido mais um formato ou coleção de cards. Achamos que nossa distribuição atual de formatos apresenta uma boa variedade, especialmente com o novo conteúdo que cada um deles receberá no ano que vem, mas sempre estamos buscando maneiras de levar Magic a mais pessoas em mais lugares.