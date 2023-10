Wizards of the Coast

Boosters de Jogo no MTG Arena

Para mais informações sobre as mudanças que estão por vir nos produtos de booster de Magic: The Gathering, leia o anúncio completo, "O que são os Boosters de Jogo?"

Hoje, nós anunciamos que nossos produtos de mesa juntarão Boosters de Coleção e de Draft em uma experiência unificada de Booster de Jogo. Mark Rosenwater destacou sua preocupação com essa mudança em nossos boosters físicos, mas pensando na parte digital, nossa maior preocupação era …bem, a mesma de sempre: garantir que o Magic: The Gathering Arena desse aos jogadores uma experiência autêntica de Magic em um ambiente ágil, divertido e digital.

Então, se há mudanças vindo aí na experiência de draft de mesa, significa que faremos essas mesmas mudanças na experiência de draft do MTG Arena.

Mudanças para os Boosters de Limitado de MTG Arena.

Assim como no jogo de mesa, os Boosters de Jogo farão sua estreia no MTG Arena com Assassinato na Mansão Karlov. Eles podem ser usados para seus eventos de jogo Limitado, para que Draft e Selado continuem espelhando a experiência de mesa em MTG Arena.

Boosters de limitado em MTG Arena incluirão as novas ferramentas dos Boosters de Jogo, como ter cards da Lista e Convidados Especiais. Como os formatos antigos de MTG Arena são diferentes dos formatos de mesa de Magic, trabalhamos com a equipe de Design de Jogo em algumas mudanças de cards na Lista para que eles funcionem melhor em formados de MTG Arena. (Vamos falar sobre todos esses detalhes quando os lançamentos de coleções do MTG Arena se aproximarem.)

Pode ter certeza que quando fizer um draft usando Boosters de Jogo no MTG Arena, você terá a sensação mais próxima da que teria em um draft na sua loja.

Jogar em eventos limitados com Boosters de Jogo vai custar mais no MTG Arena?

Não planejamos aumentar a taxa de inscrição para eventos Limitados no MTG Arena, incluindo aqueles eventos que usem Boosters de Jogo. O custo de inscrição para um draft de Assassinato na Mansão Karlov será o mesmo de Terras Selvagens de Eldraine, As Cavernas Perdidas de Ixalan e outros lançamentos recentes.

Quais mudanças vocês farão nos boosters de não limitado?

Nenhuma. Boosters obtidos fora de eventos Limitados (comprados na Loja do MTG Arena, obtidos no Passe da Coleção etc) continuarão iguais.