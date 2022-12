A cada setembro, um novo ano de Magic começa e o formato Padrão se renova. Para manter o Padrão sempre fresco, coleções que estão no Padrão há mais de um ano “rotacionam” para abrir espaço para mais um ano de coleções de Magic. Aqui está como isso vai funcionar em setembro de 2021:

Sabemos que a rotação pode ser preocupante, especialmente para jogadores mais novos. Saiba que você continua podendo jogar com coleções que saírem — afinal, elas continuam válidas no Histórico. Mas para abordar suas preocupações, faremos algumas coisas para ajudá-lo ao longo do processo, e esse artigo será um recurso para isso.

8 de julho: lançamento de Adventures in the Forgotten Realms

Padrão 2022

Embora o Padrão ainda continuará como agora, você pode ter uma ideia do formato vindouro ao jogar nas filas do Padrão 2022. Elas incluirão apenas as coleções que ainda permanecerão no Padrão após a rotação: Renascer de Zendikar, Kaldheim, Strixhaven: Escola de Magos e Dungeons & Dragons: Adventures in the Forgotten Realms.

Haverá versões de Jogo e Ranqueadas, ambas das quais serão Melhor-de-Um, e essas filas começarão com o lançamento de Adventures in the Forgotten Realms.

Recompensas de Deck dos Desafios de Cor

As recompensas dos Desafios de Cor oferecerão dez novos decks multicoloridos em vez dos atuais, e os novos decks serão válidos em Padrão a partir da rotação. Você pode usá-los nos eventos Padrão de 2022 e começar a melhorá-los com sua coleção existente para ter uma dianteira quando a rotação acontecer em setembro. Jogadores que já venceram os Desafios de Cor são abordados abaixo.

Drafts Rápidos

A partir do lançamento de Adventures in the Forgotten Realms, Drafts Rápidos serão entre as coleções remanescentes no Padrão após a rotação vindoura (com metade dos drafts sendo de Adventures in the Forgotten Realms, como o padrão), então não há razão para deixar de draftar por medo dos cards rotacionarem.

Recompensas de Cards Individuais

Recompensas de cards individuais para bônus de vitórias diárias e eventos focados em Padrão serão limitadas a essas quatro coleções. As coleções que estão saindo em vez disso serão incluídas nas recompensas de cards individuais para eventos focados em Histórico.

Início de agosto: atualizações em jogo

Ofertas de deck

Com o lançamento no início de agosto, jogadores existentes receberão os dez decks multicoloridos usados para as recompensas do Desafio de Cor. Os decks podem receber mudanças de acordo com os dados coletados desde o lançamento das versões iniciais deles. Se você não tiver os cards que precisa para jogar com qualquer um desses decks, esses cards serão dados a sua conta da mesma forma, para garantir que você possa jogar com os dez decks.

Avisos de fabricar

Tentativas de fabricar cards que estão rotacionando do Padrão gerarão um aviso, lembrando-o de que esses cards em breve deixarão o formato, e perguntando se você ainda quer fabricá-los. Você ainda poderá fabricar os cards para jogá-los em Histórico, é claro — isso é só um lembrete amigável.

Ovo de renovação

O que chamamos de “ovo de renovação” aparecerá em seu perfil, lembrando-o de quanto você precisa esperar para receber suas recompensas de renovação! Veja abaixo para mais detalhes sobre isso.

Início de setembro: lançamento de Innistrad: Caçada a Meia-noite

Rotação

Como mostrado no gráfico acima, as coleções a seguir deixarão o Padrão: Trono de Eldraine, Theros Além da Morte, Ikoria: Terra de Colossos e Coleção Básica 2021. Essas quatro coleções ainda serão válidas no Histórico. Innistrad: Caçada à Meia-noite será válida tanto para o Padrão quanto para o Histórico quando for lançada.

Recompensas de renovação

O ovo de renovação vai “chocar” e dar a você recompensas de renovação!

Primeiro, você receberá dez recompensas de cards individuais (RCI): nove raros e um mítico raro. Quatro serão um raro de cada uma das coleções remanescentes no Padrão: Renascer de Zendikar, Kaldheim, Strixhaven: Escola de Magos e Adventures in the Forgotten Realms e os outros seis serão cinco raros e um mítico raro de Innistrad: Caçada à Meia-noite.

Além disso, o ovo de renovação sendo aberto irá desbloquear pacotes e RCIs incomuns de Innistrad: Caçada à Meia-noite (que podem ser aprimorados a uma raridade maior) no trilho livre da maestria, que você receberá à medida que ganhar XP.

Esses RCIs e pacotes devem ajudá-lo a formar sua coleção de Innistrad: Caçada à Meia-noite e deixá-lo melhor preparado para competir no renovado e empolgante novo ambiente do Padrão!

Mudanças no campo de batalha

Campos de batalha baseados em coleções rotacionando não serão mais usados em partidas Padrão e começarão a ser usados em partidas Históricas. O campo de batalha de Innistrad: Caçada à Meia-noite começará a ser usado em partidas Padrão.

Magic está sempre mudando

A mudança constante de Magic é sua maior força como jogo, e a rotação e renovação anual do ambiente Padrão é parte disso. Esperamos que você entenda melhor o que está vindo e como estamos ajudando no caminho. Divirta-se!