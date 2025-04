De forma a compartilhar mais informações sobre o MTG Arena e sobre a equipe que trabalha no jogo que todos amamos, decidimos que seria uma boa ideia falar sobre o estado do jogo mais de uma vez por ano. Por isso, boas-vindas ao MTG Arena Estado do Jogo 2025, edição de primavera.

Hoje, vamos falar sobre lançamentos recentes e futuros, discutir a filosofia econômica do MTG Arena e ver como tudo isso afeta a nossa abordagem ao ano de 2025. Vamos direto ao ponto.

Lançamentos recentes de Magic

Aetherdrift

O primeiro lançamento do ano conta com mecânicas novas e antigas de uma corrida mortal por todo o Multiverso. Montarias, Veículos e Pilotos lideraram o ataque nesta coleção que convida os jogadores a ligarem seus motores e esgotarem suas opções numa corrida onde a glória e o cobiçado Aetherspark estão em jogo.

Alquimia: Aetherdrift também trouxe cards novos e fantásticos, incluindo uma tripulação de Piratas, diversos artefatos poderosos, alguns Lodos, um Piloto e um Alce. Alquimia: Aetherdrift dá segmento ao nosso objetivo de fornecer cards divertidos e empolgantes para jogadores de diversos tipos. Isso varia de jogadores recentes que só jogaram Magic digital a veteranos que se deliciam com a nostalgia de encontrar espadas poderosas e macacos lendários.

Conquistas

Juntamente com Aetherdrift, nós lançamos nosso sistema de conquistas principal. Lembramos que as conquistas foram desenvolvidas para incentivar a exploração, satisfazer uma ampla gama de jogadores e promover a autoexpressão. Dois meses após o lançamento, estamos entusiasmados com a resposta dos jogadores. Sempre que um story com uma nova conquista aparece em nossas redes sociais, ficamos ainda mais satisfeitos.

Agora que foi lançado para o mundo, estamos atentos à forma como os jogadores interagem com o sistema e utilizaremos esses dados para explorar novos caminhos que podemos percorrer com as conquistas. Como normalmente acontece, não conseguimos entregar tudo aquilo que desejávamos no lançamento e, por isso, já temos uma lista de melhorias que pretendemos implementar, mas as interações com os jogadores nos ajudarão a refinar e priorizar nossos próximos passos. Como sempre, não deixe de compartilhar sua opinião nas redes sociais.

Um vil companheiro

Quando me perguntaram no vídeo do Estado do Jogo de novembro sobre meu destaque de 2024, minha resposta foi simples: Dwyane. Ele me deixa muito feliz.

Para 2025, as conquistas estão em primeiro lugar, mas a competição ficou muito mais acirrada após o lançamento da semana passada. Se você sentiu falta dele, eu convenci o Dastardly Dwayne a regressar por mais um dia, mas você deverá garantir o seu na Loja do MTG Arena antes das 10h (horário do Pacífico) de 9 de abril.

Tarkir: Dragonstorm

Recém-saída das prensas digitais, a coleção Tarkir: Dragonstorm chega hoje ao MTG Arena! Temos o prazer de regressar aos céus repletos de dragões de Tarkir, onde os clãs se consultam com seus espíritos dragões, interpretam presságios e resistem a tempestades poderosas o suficiente para destruir planos inteiros.

0004_MTGTDM_CommBord: Felothar the Steadfast 0010_MTGTDM_CommBord: Zurgo Stormrender

E fique ligado pois, dentro de algumas semanas, as tempestades de dragões se intensificarão com o lançamento de Alquimia: Tarkir. Conjuramos uma surpresa muito especial para acompanhar esse lançamento de Alquimia: os dez cards de destaque dos decks de Commander de Tarkir: Dragonstorm para fortalecer seus decks de Brawl.

Se você joga com regularidade, ou se jogou durante a última semana, deve ter notado que não foram realizados downloads ao iniciar o MTG Arena para jogar Tarkir: Dragonstorm hoje. Isso é porque temos um novo processo de lançamento de coleção que se divide em duas partes: primeiro, um pré-patch e, depois, o lançamento da coleção. O pré-patch traz o download principal uma semana antes da data de lançamento. Isso permite que os jogadores baixem a atualização a qualquer momento na semana que antecede o lançamento para que possam visualizar os cards, importar decks e fazer login sem demoras no dia do lançamento.

Além disso, também temos uma semana para corrigir erros críticos ou implementar melhorias de qualidade de vida antes que os jogadores comecem a fazer draft e abrir boosters da última coleção. Lançamentos de alta qualidade são uma grande vitória para os jogadores e para as equipes de desenvolvimento do jogo, e isso abrirá um excelente precedente para continuarmos evoluindo a forma como proporcionamos toda a magia de Magic a todos.

Em breve

Melhorias nas reimpressões

0055_MTGRVR_Main: Quasiduplicate

O MTG Arena foi lançado com sistemas básicos de coleta de cards e de proteção contra duplicatas, baseados na nossa compreensão do mundo enquanto o jogo era desenvolvido. A única constante de Magic são suas mudanças contínuas e, assim, ao longo do tempo, esses sistemas evoluíram de forma a melhor atender às necessidades dos jogadores e colecionadores do MTG Arena.

Essas evoluções incluem um aprimoramento da proteção contra duplicatas e da exibição de diferentes impressões de um card, a possibilidade de salvar estilos como favoritos, o ajuste da raridade de cards de Convidados Especiais de forma a melhor corresponder às raridades que aqueles cards tiveram no passado e muito mais. Até o final do mês de maio, será lançada uma melhoria de reimpressões. Divulgaremos mais detalhes quando estivermos perto da data, mas as duas mudanças mais importantes são as seguintes:

Ajustar corretamente o desconto sobre os decks da Loja com base nos nomes dos cards, de forma a que a versão no deck e a versão na coleção do jogador não sejam idênticas.

Permitir que os jogadores usem qualquer versão de uma impressão em sua coleção como estilo preferido para todas as versões. Por exemplo, se você possuir quatro cópias de Optar de Ixalan e uma cópia de Magic: The Gathering Foundations, você poderá usar a versão de Foundations como um estilo, sem criar outras três cópias de Foundations

Magic: The Gathering® — FINAL FANTASY™

Estamos incrivelmente empolgados com a chegada dessa coleção icônica ao MTG Arena, e falaremos mais sobre esse assunto em breve. Toda a nossa equipe está trabalhando incansavelmente para fazer com que esse seja um lançamento digital extraordinário, e mal podemos esperar para divulgar tudo aquilo que temos para você.

Social

94559_PIO: Call the Gatewatch

O próximo grande recurso diz respeito à descoberta de formas de melhorar as conexões sociais no MTG Arena e colmatar a lacuna que existe entre o jogo digital e o jogo físico. O objetivo é permitir que os jogadores se organizem por comunidades e grupos sociais de acordo com sua forma favorita de jogar para que, quando entrarem no MTG Arena, eles tenham opções mais alinhadas com suas prioridades. Além disso, seria fantástico se os jogadores tivessem a oportunidade de conectar o jogo digital com o jogo em loja para criar um ecossistema verdadeiramente integrado.

Eu adoraria dar exemplos mais concretos, mas ainda estamos na fase de exploração e criação de protótipos para este projeto e, por isso, precisamos ter cuidado a respeito das expectativas geradas para que as mesmas não sejam subvertidas. Existem inúmeros elementos que devemos levar em consideração no planejamento, mas prepare-se para ouvir mais a respeito deste assunto na segunda metade de 2025, quando os planos estiverem mais concretos.

Filosofia da economia do MTG Arena

0001_MTGOTJ_Epilogue: Collector's Cage

A economia do MTG Arena é sempre um assunto popular e, por isso, gostaríamos de compartilhar algumas ideias sobre como a definimos, o que achamos que está funcionando bem com ela e como será seu futuro. O objetivo de hoje é contextualizar algumas das decisões tomadas e ajudar a definir expectativas para o futuro.

Filosofia

De forma geral, quando falamos em economia, estamos nos referindo à forma como os jogadores jogam o jogo e montam suas coleções. Nossa visão central para o jogo continua sendo a de proporcionar "Magic de forma rápida e divertida para qualquer um, em qualquer lugar", e isso orienta nossa abordagem em relação a tudo o que fazemos. Embora consideremos que todos aqueles que baixam o MTG Arena são jogadores de Magic, sabemos que cada um deles tem motivações e necessidades próprias.

Fazemos o possível para atender às necessidades do maior número de pessoas possível, o que implica no gerenciamento de motivações conflitantes e na superação de diversas limitações. Nós nos focamos em compreender as necessidades que um tipo de jogador em particular pode ter e os prós e contras de possíveis soluções para, em seguida, escolher a solução que, em nossa opinião, melhor atende às necessidades dos jogadores e da saúde à longo prazo do MTG Arena.

À medida que avaliamos possíveis alterações, nós nos guiamos por alguns preceitos centrais:

Todos os jogadores poderão ter acesso a todos os elementos centrais do jogo exclusivamente jogando, embora o gasto de dinheiro possa acelerar esse acesso.

Os jogadores que jogam gratuitamente deverão ser capazes de atualizar seus decks atuais ou montar novos decks jogando consistentemente entre o lançamento de diferentes coleções. Geralmente, não é esperado que jogadores que não gastam dinheiro completem todas as coleções ou montem todas as combinações de decks possíveis.

Queremos incentivar padrões de jogo saudáveis, que permitem que os jogadores joguem o quanto desejarem concentrando-se nos tipos de jogo que mais gostam.

O nosso foco é em construir coleções, e não destruí-las, e é por isso que o jogo não oferece nenhum sistema de troca ou destruição de cards.

Queremos construir uma estrutura de suporte que dê alegria aos jogadores e ajude o MTG Arena a prosperar por anos e anos a fio.

Embora esses preceitos ajudem a orientar nossas decisões, é necessário salientar que existe uma tensão saudável dentro de cada um deles. Por exemplo, cada jogador tem uma ideia própria a respeito de quando quer gastar dinheiro ou de como é um padrão saudável de jogo, e essas ideias podem ser diferentes das soluções adotadas pelo MTG Arena.

Tentamos sempre fornecer um produto, recurso ou programa alinhado com as necessidades dos jogadores, mas nem sempre acertamos. Se errarmos, trata-se simplesmente de um ponto de partida para iterações até o momento em que encontrarmos algo que funciona no jogo ou descontinuarmos o recurso e procurarmos algo de novo Por meio deste processo, continuaremos evoluindo e expandindo o MTG Arena durante muitos anos, embora as coisas não aconteçam tão rapidamente quanto todos gostaríamos.

O que está funcionando bem?

Durante os últimos anos, grande parte de nossos esforços foram direcionados para aprimorar a forma como jogadores de Construído adquirem seus cards e introduzir novas formas de ajudar os jogadores, em especial aqueles que não se interessam por Draft, a obter os cards de que precisam para montar seus decks. Cada uma dessas soluções tem como destinatário um tipo diferente de jogador.

Os boosters míticos ajudam aqueles que colecionam lançamentos a obter os cards míticos raros que ainda não têm.

Já os jogadores mais competitivos têm a possibilidade de contornar a aleatoriedade dos boosters adquirindo Pacotes de Curingas.

Com os Boosters Dourados, é possível montar uma coleção adquirindo boosters da Loja do MTG Arena sem que o jogador tenha o tempo, o conhecimento ou o desejo necessários para jogar Draft.

sem que o jogador tenha o tempo, o conhecimento ou o desejo necessários para jogar Draft. Estamos aprimorando continuamente nossos decks pré-construídos, dos tipos de decks oferecidos à apresentação e à forma como tratamos as coleções dos jogadores.

Alteramos a forma como gerenciamos as reimpressões que aparecem como cards de Convidados Especiais para que os jogadores possam criá-los nas raridades que mais se aproximam de outras impressões.

Acreditamos que chegamos a um bom consenso, mas continuaremos evoluindo a forma como os jogadores colecionam enquanto observamos comportamentos e avaliamos o que está funcionando e o que não está. Vamos falar um pouco sobre as nossas próximas metas abaixo.

Uma coleção não serve de nada se você não tiver a oportunidade de jogar com seus cards e, por isso, continuaremos dando suporte a diversos tipos de jogadores por meio de novos formatos, do Alquimia ao Atemporal e tudo mais que existe no meio. Desde a última transmissão a respeito da economia, dobramos o número de formatos disponíveis para os jogadores. Agora, nosso foco é garantir que os formatos que suportamos são diversificados e atendem a uma grande variedade de estilos de jogo.

Veja abaixo a taxa relativa de jogo de Construído dos formatos desde o início de 2024, semanas após a introdução do Atemporal:

As taxas de jogo são satisfatórias e estão alinhadas com nossas expectativas. O Padrão continua sendo o formato líder, com uma atividade em constante crescimento desde o lançamento de Bloomburrow. Quando o Padrão está em alta, a mudança de ritmo oferecida pelo Alquimia não é tão procurada e, como resultado, observamos um declínio de partidas no formato que coincide com o lançamento de Bloomburrow. Brawl ultrapassou o Histórico como o segundo formato mais popular, em parte devido ao lançamento de Atemporal e em parte devido à diversão proporcionada pelo formato.

O que vem por aí?

Conforme o MTG Arena avança para seu sétimo ano, estamos contentes com nossa economia central. Os ajustes realizados durante os últimos anos solucionaram muitos dos maiores problemas encontrados pelos jogadores, em particular no que diz respeito à disparidade de valores entre colecionar cards por meio de Draft e da abertura de boosters, mas ainda há áreas que precisam ser trabalhadas.

Em primeiro lugar, temos diversas oportunidades de melhorar nossa oferta de eventos. Embora tenham se popularizado entre os jogadores, os Arena Directs ainda são uma novidade, e ainda estamos descobrindo problemas que precisamos solucionar. Acreditamos que progredimos de forma significativa nos nossos problemas de entrega, mas a temporada de impostos trouxe novos desafios que estão sendo estudados e que levarão a ajustes estruturais que permitirão dar conta das diferenças entre jogadores localizados nos EUA e jogadores internacionais. Esperamos que essas mudanças estejam prontas em breve, e compartilharemos mais detalhes em tempo hábil.

Além dos Arena Directs, acreditamos que nossos eventos de Construído precisam de mais uma evolução. Quando esses desafios foram alterados alguns anos atrás, o objetivo era proporcionar aos jogadores de Construído a oportunidade de converter ouro em gemas por meio de partidas, o que eles fizeram muito bem. O próximo passo será acentuar a separação entre os jogos ranqueados e os jogos de eventos de forma a dar a cada modo uma identidade e um propósito bem-definidos, mas o cronograma de mudanças neste espaço ainda está em discussão.

Também continuaremos explorando formas que permitem que você participe dos seus formatos favoritos e descubra novos formatos. A oferta de decks Champion introduziu uma nova forma de aumentar coleções e fornecer uma porta de entrada ao jogo. Continuaremos trabalhando no sentido de simplificar o processo, mantendo o respeito pelas suas coleções (em particular no que diz respeito a diferentes impressões) e experimentando novidades neste espaço. Esses decks são muito populares entre os jogadores de Brawl e, portanto, queremos aproveitar o sucesso introduzindo mais cards maneiros no formato, seja através de decks ou por outros meios.

Por outro lado, já faz tempo que não anunciamos nenhum lançamento de Anthologies e, por isso, começamos a falar sobre o próximo lançamento neste espaço, se será igual às versões anteriores ou se experimentaremos algo de novo (o que é um requisito para qualquer formato que ainda não recebeu um lançamento de Anthology). Atualmente, não temos planos para coleções remasterizadas, o que significa que as Anthologies serão ferramentas ideais para adicionar cards a formatos não rotativos.

96369_Y25-DFT: Naktamun Shines Again

Também adicionamos um desenvolvedor de jogos à nossa equipe que tem como foco principal o Alquimia e o suporte aos formatos digitais, para que o design e o equilíbrio de Alquimia não se percam entre diferentes membros do time. Nosso objetivo original era fazer do Alquimia um formato diversificado e digital em constante evolução. Embora o formato tenha se sobressaído na diversidade e na adaptação digital, acreditamos que existe a oportunidade de implementar alterações com maior frequência, e ter um designer dedicado nos ajudará neste propósito.

Por fim, o Padrão sofreu grandes alterações. A mudança para um intervalo de rotação de três anos e a adição de Foundations criou uma base ampla e sólida para se desenvolver em linha com os lançamentos regulares de Magic, e as coleções de Encontro de Universos injetarão um número inédito de cards no formato. Acreditamos que esses dois fatores oferecem um equilíbrio entre si, e não temos planos de implementar grandes alterações.

Com base na forma como a economia do MTG Arena foi estruturada, esperamos que a maior parte dos jogadores continue jogando e expandindo suas coleções como sempre fizeram. O Passe de Maestria continuará trazendo o mesmo valor, mesmo que as temporadas sejam ligeiramente mais curtas. No geral, os jogadores de Draft poderão jogar o mesmo número de Drafts que jogavam antes, mas os formatos disponíveis rotacionarão com maior rapidez. Se você é do tipo de jogador que monta ou atualiza uma quantidade pequena de decks a cada temporada, cada novo lançamento deverá oferecer algumas atualizações para os decks que você já tem ou inspirá-lo a montar novos decks, mas não deverá haver nenhuma alteração significativa no número de decks viáveis. Os jogadores que gostam de completar coleções ou querem ter acesso a todos os cards relevantes para o metajogo terão as mesmas restrições e desafios que têm agora. Independentemente do grupo de jogadores em que você se inclui, estaremos de olho nos dados de jogo e continuaremos trabalhando no sentido de solucionar qualquer problema que possa surgir conforme aumentamos a nossa compreensão do que esse Padrão maior e melhorado trará ao longo do tempo.

Concluindo

Uau! Embora eu tenha tentado deixar o texto interessante, compreendo que foram muitas informações transmitidas ao mesmo tempo e agradeço você por ter chegado até aqui. 2025 tem tudo para ser um ano imperdível para Magic e para o MTG Arena, e mal podemos esperar para compartilhar tudo isso com você. É graças a você que tudo isso é possível. Agora, se vocês me dão licença, preciso voltar para meu Draft de Tarkir: Dragonstorm.

Obrigado, e vejo vocês no jogo!

Chris Kiritz, produtor executivo – Magic Digital