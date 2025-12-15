O Brawl já é uma parte importante do MTG Arena há tempos. Começando como um formato pequeno, sua popularidade cresceu cada vez mais ao longo dos últimos anos, transformando-se agora no segundo formato mais jogado do MTG Arena. Esse crescimento foi fantástico, e é ótimo ver mais pessoas divertindo-se com Magic de formas diferentes. Porém, toda essa mudança gerou alguns desafios.

0011_MTGOTJ_CrimeBns: Drenagem de Mana 0040_MTGEOE_BonusLnd: Mina de Superfície

Além do crescimento no número de jogadores, o Brawl também recebeu uma grande variedade de novos cards. Cards poderosos como Drenagem de Mana e Mina de Superfície trouxeram muito poder aos decks, enquanto coleções como Modern Horizons 3 apresentaram comandantes novos e poderosos. Para alguns jogadores, isso proporcionou novas formas de atualizar seus decks. Porém, para outros, esses lançamentos reduziram a variedade do jogo introduzindo cards que eles sentiam a obrigação de incluir em cada deck ou esperavam encontrar em cada jogo.

O Brawl começou sua vida no MTG Arena como um formato casual em que as pessoas davam prioridades a decks divertidos. Recentemente, o aumento do poder disponível, particularmente no 99, começou a ameaçar sua atmosfera casual. Embora seja uma forma de jogar atrativa para um determinado tipo de jogador, muitos sentem que o Brawl está se distanciando daquilo que fez dele um formato popular.

Quando um formato cresce tanto quanto o Brawl, é natural que ele demande mudanças e crescimento, e estes são nossos primeiros passos nessa direção. Alguns dos cards mais poderosos foram banidos para ajudar a manter a característica casual do formato, e pretendemos continuar desenvolvendo o Brawl com o intuito de solidificar sua posição como um meio de encontrar partidas divertidas, independentemente do comandante com o qual você goste de jogar. Mas também estamos muito empolgados com as possibilidades competitivas do Brawl. Durante o último Desafio de Metajogo: Brawl, os jogadores também demonstraram interesse em uma forma diferente e mais competitiva de Brawl. Isso é algo que desejamos explorar e desenvolver.

Por isso, estamos lançando um novo Desafio de Metajogo para o Brawl. Existem diversas maneiras diferentes de estruturar uma versão mais competitiva do Brawl. Será que o melhor caminho é lançar um formato onde “vale tudo", como o Atemporal? Ou será melhor optar por algo próximo do Duel Commander, com uma longa lista de banimentos? Durante os próximos meses, serão testadas diversas variantes de jogo diferentes com o intuito de aferir a que mais chama a atenção dos jogadores.

0306_MTGTLA_SpBndlBF: Manobra Impecável 0307_MTGTLA_SpBndlBF: Tutela Feroz 0309_MTGTLA_SpBndlBF: Brincadeira Mortal 0311_MTGTLA_SpBndlBF: Golpe Defletor 0313_MTGTLA_SpBndlBF: Brumas Ofuscantes

Na próxima iteração do formato, os comandantes mais comprovadamente poderosos do formato serão removidos no primeiro evento. Ajani, Pária Nacatl dominou o primeiro Desafio de Metajogo: Brawl, além de uma lista de outros comandantes poderosos que limitaram a diversidade do formato. Esses cards serão banidos como comandantes e no 99. Também optaremos por uma abordagem mais leve aos cards do 99, sem banimentos por nível de poder. Ao contrário do que acontece no Brawl regular, cards poderosos como Drenagem de Mana e Mina de Superfície serão válidos, além das cinco mágicas conjuradas sem pagar seu custo se você controlar um comandante: Manobra Impecável, Tutela Feroz, Brincadeira Mortal, Golpe Defletore Brumas Ofuscantes.

Como sempre, queremos saber a opinião de todos vocês a respeito dessa mudança. Ficaremos atentos à opinião geral acerca dos eventos e conferindo quem participa deles e como. Estamos ansiosos por saber quais das novas opções mais terão o potencial de agradar os jogadores de Brawl, e mal vemos a hora de ampliar ainda mais o leque de opções.

Desafio do Metajogo Brawl All-Access Modificado

De 16 de dezembro de 2025 a 6 de janeiro de 2026, será realizado um evento especial competitivo de Brawl no MTG Arena com uma nova estrutura e uma nova lista de banimentos. O evento será ranqueado, utilizará o pareamento ranqueado e será de acesso livre. Ao contrário do que acontece no Brawl, não serão permitidos mulligans livres no evento.

Este será o primeiro de uma série de eventos que visam explorar diferentes formas de consolidar uma versão competitiva do Brawl. Nesta variante, vamos banir alguns dos comandantes com resultados mais dominantes do último Desafio de Metajogo do Brawl. Nosso intuito é aumentar a variedade de comandantes viáveis para os jogadores. No que diz respeito ao 99, optamos pela abordagem muito mais livre de remover todos os banimentos atualmente em vigor no Brawl. Cards há muito tempo banidos como Agulha Medular ou Magistrado de Drannith, cards recém-banidos como Mina de Superfíciee cards novos no MTG Arena como Golpe Defletor serão válidos durante o evento. O evento também será de acesso livre, permitindo que os jogadores tenham o máximo de liberdade para experimentar novos estilos de jogo e novas abordagens.

Cards banidos

Todos os cards colecionáveis disponíveis no MTG Arena são válidos para este formato, exceto os seguintes:

Oko, Ladrão de Coroas

Ajani, Pária Nacatl

Rusko, Relojoeiro

Velho Dedos-de-palito

Wrenn e Seis

Ragavan, Afanador Ágil

Nadu, Sabedoria Alada (A)

Lutri, o Catamágicas

Nota: esta é a lista completa de cards banidos no evento. Cards atualmente banidos na versão regular do Brawl, como Agulha Medular, Mina de Superfície ou Golpe Defletor são válidos no evento.

Detalhes do evento

Abertura do evento : 16 de dezembro de 2025, às 8h no horário do Pacífico (16h UTC)

: 16 de dezembro de 2025, às 8h no horário do Pacífico (16h UTC) Encerramento das inscrições : 6 de janeiro de 2026, às 8h no horário do Pacífico (16h UTC)

: 6 de janeiro de 2026, às 8h no horário do Pacífico (16h UTC) você ainda terá 3 horas para completar o jogo atual, mas não poderá se inscrever após este prazo final. Será permitido que as partidas que estiverem em andamento sejam finalizadas.

Fim do evento : 6 de janeiro de 2026, às 11h no horário do Pacífico (19h UTC)

: 6 de janeiro de 2026, às 11h no horário do Pacífico (19h UTC) Não poderão ser iniciadas novas partidas após essa hora, mas será permitido que as partidas que estiverem em andamento sejam finalizadas.

Custo da entrada: 5.000 de Ouro ou 1.000 Gemas

Formato: Brawl Modificado Melhor de Um

Duração: até chegar a 7 vitórias ou 2 derrotas

Recompensas: