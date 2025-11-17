O Campeonato Limitado do Arena é um novo evento de MTG Arena, que ocorrerá em 2026, e oferecerá aos jogadores a oportunidade de ganhar uma entrada ao Campeonato Limitado de Magic 2027 jogando MTG Arena.

Para competir no Campeonato Limitado do Arena, os jogadores primeiro precisarão se qualificar para um dos eventos de Classificatórias do Campeonato Limitado do Arena ao longo de 2026. Uma evolução do Arena Opens, essas novas classificatórias com foco no modo Limitado oferecerão aos jogadores a oportunidade de competir por prêmios em dinheiro ao vencerem partidas de MTG Arena a partir de qualquer lugar.

Estamos planejando conduzir quatro Classificatórias do Campeonato Limitado do Arena em 2026, dando aos jogadores várias oportunidades de se qualificarem para o Campeonato Limitado do Arena 2026 ao longo do ano. Esses eventos substituirão o Arena Opens de 2026.

Classificatória do Campeonato Limitado do Arena ▼ Campeonato Limitado do Arena ▼ Campeonato Limitado de Magic 2027

Estrutura das Classificatórias do Campeonato Limitado do Arena

As Classificatórias do Campeonato Limitado são torneios pagos cuja premiação são fichas de inscrição no Campeonato Limitado do Arena 2026.

Estrutura do Torneio

Diferentemente do Arena Opens, esses novos eventos de Classificatória do Campeonato Limitado do Arena não são estruturados com eventos distintos no Dia Um e Dia Dois. Em vez disso, as Classificatórias do Campeonato Limitado do Arena são compostas de dois eventos de Draft melhor de um que ocorrem ao mesmo tempo. Vencer o primeiro evento concede uma ficha de participação no segundo evento; vencer o segundo evento qualifica o jogador para o Campeonato Limitado do Arena. Os jogadores podem se inscrever em vários eventos quantas vezes desejarem durante o fim de semana dos eventos. O formato desses eventos normalmente utilizará a coleção mais recente de MTG Arena, mas, ocasionalmente, poderá utilizar coleções mais antigas. Cada anúncio de evento incluirá os detalhes exatos do formato.

Os jogadores podem obter apenas uma ficha de inscrição no Campeonato Limitado do Arena no ano. Os jogadores que já obtiveram sua ficha de inscrição no Campeonato Limitado do Arena do ano podem continuar a jogar nas Classificatórias do Campeonato Limitado do Arena e ganhar prêmios, incluindo em dinheiro, que não sejam fichas de inscrição no Campeonato Limitado do Arena.

Classificatórias do Campeonato Limitado do Arena - Draft Um

Opções de inscrição:

25.000 de ouro

5.000 gemas

Formato: draft de jogador melhor de um

Estrutura de evento: 7 vitórias ou 2 derrotas

Recompensas:

0 a 3 vitórias: sem recompensas

4 vitórias: 1.000 gemas

5 vitórias: 2.500 gemas

6 vitórias: 5.000 gemas

7 vitórias: 5.500 gemas + ficha de inscrição no Draft Dois da Classificatória do Campeonato Limitado do Arena 2026

Draft Dois da Classificatória do Campeonato Limitado do Arena

Inscrição: uma ficha de inscrição no Draft Dois da Classificatória do Campeonato Limitado do Arena 2026

Formato: draft de jogador melhor de um

Estrutura de evento: 6 vitórias ou 2 derrotas

Recompensas:

0 vitória: sem recompensas

1 vitória: 6.500 gemas

2 vitórias: 7.500 gemas

3 vitórias: 8.500 gemas

4 vitórias: 10.000 gemas

4 vitórias: US$ 1.000,00 + ficha de inscrição no Campeonato Limitado do Arena 2026

6 vitórias: US$ 2.000,00 + ficha de inscrição no Campeonato Limitado do Arena 2026





Estrutura do Campeonato Limitado do Arena

O Campeonato Limitado do Arena é um torneio fechado que qualifica os jogadores para o Campeonato Limitado de Magic 2027. Os jogadores podem se inscrever nesse torneio apenas com uma ficha de inscrição obtida no Campeonato Limitado do Arena.

O Campeonato Limitado do Arena ocorrerá no fim de 2026. Os jogadores competirão em um número de rodadas suíças determinadas com base no número de jogadores classificados. O formato do torneio será draft melhor de três.

O Campeonato Limitado do Arena qualificará aproximadamente 120 jogadores para o Campeonato Limitado de Magic 2027. Mais informações serão anunciadas antes do evento e compartilharemos mais informações no DailyMTG assim que elas estiverem disponíveis.

Elegibilidade

Jogadores menores de 18 anos de idade e jogadores das seguintes regiões e territórios não são elegíveis para participar dos Campeonatos Limitados do Arena: Bielorrússia, República Centro-Africana, região da Crimeia, República Democrática do Congo, Cuba, Eritreia, Guiné-Bissau, Irã, Iraque, Líbano, Libéria, Líbia, Birmânia, Coreia do Norte, Rússia, Somália, Sudão do Sul, Sudão e Síria. Funcionários da Wizards e pessoas que moram com eles, se forem parentes, não são elegíveis. Indivíduos que já foram desqualificados para participar de eventos da Wizards também não são elegíveis.

Compartilharemos os termos e condições do evento na íntegra em uma data mais próxima da primeira Classificatória do Campeonato Limitado do Arena.