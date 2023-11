Wizards of the Coast

Você está pronto para descer pelas cavernas antigas e pelo mundo interno de Ixalan? Então leve esses decks para garantir sua segurança! Aqui estão sete decks de 60 cards com temas baseados na história de As Cavernas Perdidas de Ixalan! Não se esqueça de conferir esses decks de história no MTG Arena a partir do dia 23 de novembro. Participe também de um evento pré-construído onde você experimentará cinco dos decks.

Huatli, Poetisa da Unidade | Arte de: Ledania

Detalhes do Evento de Festival de Decks de História As Cavernas Perdidas de Ixalan

Datas : 23 de novembro às 8h – 29 de novembro às 8h (UTC-08:00)

: 23 de novembro às 8h – 29 de novembro às 8h (UTC-08:00) Formato : Padrão pré-construído, jogue com qualquer um dos sete decks e mude com a frequência que desejar.

: Padrão pré-construído, jogue com qualquer um dos sete decks e mude com a frequência que desejar. Entrada : 2.500 ouro ou 500 gemas

: 2.500 ouro ou 500 gemas Estrutura : Jogue o quanto quiser até o fim do evento.

: Jogue o quanto quiser até o fim do evento. Recompensas:

Vitórias Recompensas 5 Estilo de card Huatli, Poetisa da Unidade 4 Estilo de card Kellan, Viajante Ousado 3 Estilo de card Portador da Última Dádiva 2 Estilo de card Trono Errante 1 Estilo de card Bocarra Sinistra Abala-terra

Decks de História do Evento de Festival

Dinossauros São a Língua do Amor

(Gruul)

Este deck tem como foco a conexão encontrada entre Huatli e Saheeli depois que Saheeli ficou presa no plano como resultado da invasão phyrexiana. Huatli está desbravando as profundezas com a ajuda dos dinossauros de Ixalan e de alguns novos amigos de metal, cortesia de Saheeli e de suas filigranas. Este deck tem como foco aumentar seu mana e jogar o máximo de Dinossauros possível, destruindo as criaturas do oponente e vencendo com puro poder repitiliano!

2 Huatli, Poet of Unity 2 Thrashing Brontodon 3 Saheeli's Lattice 1 Poetic Ingenuity 2 Trumpeting Carnosaur 3 Dinotomaton 2 Restless Ridgeline 3 Armored Kincaller 4 Belligerent Yearling 4 Triumphant Chomp 4 Ixalli's Lorekeeper 1 Hulking Raptor 2 Burning Sun Cavalry 1 Scytheclaw Raptor 2 Earthshaker Dreadmaw 9 Forest 9 Mountain 2 Itzquinth, Firstborn of Gishath 4 Cavern of Souls

Um Sol para Mil Luas

(Boros)

Inti, primo de Huatli e nobre guerreiro, se perdeu em meio à carnificina trazida pela cruzada fanática de Vito. O único consolo dessa tragédia foi a descoberta pelo Império do Sol das raízes por baixo da crosta de Ixalan. Jogue com Inti e com os guerreiros dos Oltecas, conhecidos como Mil Luas, em sua luta contra a recém-formada horda de vampiros demoníacos e a praga fúngica do Micotirano. Este deck tem como foco atacar e virar para fazer fichas e aumentar o poder das suas criaturas com marcadores +1/+1. Use suas forças com sabedoria para atacar e conquistar a vitória ou deixe-as mais fortes do que seu oponente sonha conseguir enfrentar!

3 Market Gnome 3 Abrade 2 Clay-Fired Bricks 2 Thousand Moons Smithy 2 Adaptive Gemguard 3 Tinker's Tote 2 Volatile Wanderglyph 2 Anim Pakal, Thousandth Moon 2 Unstable Glyphbridge 2 Warden of the Inner Sky 2 Thousand Moons Infantry 2 Helping Hand 2 Inti, Seneschal of the Sun 2 Caparocti Sunborn 11 Plains 11 Mountain 2 Hidden Courtyard 1 Threefold Thunderhulk 2 Guardian of the Great Door 2 Spring-Loaded Sawblades

Novo Mundo, Novos Amigos

(Abzan)

Aquele é o Kellan? Sim, é. O meio-fadina aventureiro foi parar em Ixalan no meio da corrida rumo ao Núcleo. Junte-se a ele e participe de suas próprias aventuras em Ixalan, fugindo de goblins, enfrentando maquinações vampíricas e fazendo novos amigos pelo caminho. Este deck tem como foco usar a mecânica explorar e interagir com os novos terrenos de Caverna para fortalecer suas criaturas e filtrar seu deck para encontrar o que você precisa. Chegou a hora de se aventurar pelas cavernas de Ixalan!

2 Kellan, Daring Traveler 4 Forest 2 Thousand Moons Crackshot 5 Plains 2 Quicksand Whirlpool 4 Spelunking 2 Hidden Nursery 2 Restless Prairie 2 Poison Dart Frog 3 Twists and Turns 2 Hidden Necropolis 2 Hidden Courtyard 2 Pit of Offerings 2 Get Lost 2 Vanguard of the Rose 2 Glowcap Lantern 1 Swamp 4 Forgotten Monument 4 Miner's Guidewing 4 Bat Colony 2 Kinjalli's Dawnrunner 3 Gargantuan Leech 2 Cosmium Confluence

Cogumelos Malignos

(Golgari)

O Micotirano despertou, e é hora de almoçar! Una-se aos fungos e comece seu plano para dominar o plano! Repleto de cogumelos rastejantes e Goblins esfomeados, este deck tem como meta colocar cards no seu cemitério, criar fichas, construir um exército cada vez maior e, mais importante de tudo, alimentar o Micotirano.

2 The Mycotyrant 2 Akawalli, the Seething Tower 2 Squirming Emergence 4 Deathcap Marionette 2 Stinging Cave Crawler 3 Stalactite Stalker 3 Skullcap Snail 2 Fungal Fortitude 2 Hidden Nursery 2 Broodrage Mycoid 2 Synapse Necromage 2 Defossilize 2 Chupacabra Echo 2 Cavern of Souls 3 Hidden Necropolis 11 Swamp 7 Forest 3 Dead Weight 1 Tarrian's Journal 2 Souls of the Lost 1 The Skullspore Nexus

Amigos Descarados

(Izzet)

Existe algo mais valioso para um pirata do que uma pilha de tesouro de respeito? Bom, para Malcolm e Bermuda, não há tesouro maior do que sua própria vida! Junte-se à dupla dinâmica, voadora e explosiva e ajude-os a encontrar seu caminho nas profundezas do mar azul. Faça Tesouro e use-o para melhorar sua tripulação! Este deck busca viver rápida e livremente, criando e gastando fichas conforme necessário para explodir inimigos, comprar cards e fortalecer criaturas.

2 Malcolm, Alluring Scoundrel 2 Breeches, Eager Pillager 2 Unlucky Drop 2 Brazen Blademaster 2 Enterprising Scallywag 2 Goblin Tomb Raider 2 Subterranean Schooner 2 Hidden Cataract 8 Mountain 1 Sunfire Torch 2 Rumbling Rockslide 2 Chart a Course 1 Captain Storm, Cosmium Raider 2 Waylaying Pirates 2 Pirate Hat 1 Diamond Pick-Axe 3 Cavern of Souls 9 Island 3 Spyglass Siren 4 Staunch Crewmate 1 Brass's Tunnel-Grinder 2 Plundering Pirate 2 Hidden Volcano 1 The Belligerent

Decks de História de Fora do Evento

Isso Deveria Estar em um Museu?

(Jeskai)

A pedido de Saheeli, Quintorius Kand chegou a Ixalan, testando sua nova centelha de Planeswalker. Usando o conhecimento que obteve em Strixhaven, Quintorius ajuda o Império do Sol a descobrir sua história perdida e, pelo caminho, descobre mais segredos acerca do misterioso Império da Moeda que se perdeu no tempo. Conforme progride, ele aprende tudo a respeito da importância da integridade e quem deveria contar a história de Ixalan. Este deck usa a mecânica descobrir para conjurar cards de graça e construir um poderoso campo de batalha de criaturas e artefatos, capazes de criar combinações interessantes e desenvolver poderosas condições de vitória.

2 Buried Treasure 2 Curator of Sun's Creation 2 Abuelo, Ancestral Echo 2 Restless Anchorage 2 Oltec Archaeologists 2 Matzalantli, the Great Door 2 Oteclan Landmark 2 Abuelo's Awakening 2 Chart a Course 2 Sage of Days 2 Council of Echoes 2 Confounding Riddle 2 Ancestral Reminiscence 2 Didact Echo 2 Self-Reflection 2 Ancestors' Aid 3 Master's Guide-Mural 1 Quintorius Kand 2 Digsite Conservator 8 Island 6 Mountain 8 Plains

Queda dos Fanáticos

(Orzhov)

Vito está de volta, em uma missão para encontrar seu deus verdadeiro. Seu amor pelos santos da Legião do Crepúsculo se foi. Ele segue o diário de Tarrian até Aclazotz, o deus-morcego ancestral selado nas profundezas do Núcleo de Ixalan. Junte-se a ele em sua peregrinação, através de sua cruzada e até sua derrota suprema. Este deck fica mais forte com companheiros e amigos caídos, usando diferentes formas de sacrificar fichas e artefatos para fazer jogadas mais fortes e encontrar remoções poderosas!