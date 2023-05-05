指挥官大师的发售时间是2023年8月4日，该系列推出了强力重印牌、复出传奇牌和四副开盒即玩的套牌。产品内满是广受欢迎的好物（以及精美的全新牌张处理），本系列推出了四副指挥官套牌，每副套牌内含十张新加入万智牌的牌张，购买指挥官大师产品来扩充牌张收藏，升级你的指挥官套牌！

我们曾在二月份分享了指挥官大师的部分精彩内容，展示了系列中的部分牌张：

珠光莲花 破框无边框珠光莲花 蚀刻闪珠光莲花

太初龙 档案无边框太初龙 蚀刻闪太初龙

收复荆州 蚀刻闪收复荆州

这仅仅是个开始！以下精美的重印牌你可从轮抽、系列和聚珍补充包中开出：

个人导师 无边框个人导师 蚀刻闪个人导师

荒野之心塞瓦拉 档案无边框荒野之心塞瓦拉 蚀刻闪荒野之心塞瓦拉

和之前发售的双星大师2022一样，闪质感处理将回归本系列（还有蚀刻闪牌，这两种牌均为聚珍补充包专享），旨在展现指挥官大师系列中部分牌张的风采。

闪质感破框无边框珠光莲花 闪质感档案无边框太初龙 闪质感档案无边框野之心塞瓦拉

无论是打算和好友来一场特殊的轮抽赛，丰富牌张收藏还是为钟爱的套牌添加最优秀的牌张，指挥官大师都能满足你的要求！

指挥官大师系列补充包展示盒

指挥官大师轮抽补充包展示盒

指挥官大师聚珍补充包展示盒

指挥官大师指挥官套牌

除了经典牌张回归轮抽、系列和聚珍补充包，新加入万智牌的牌张也会在本系列隆重登场，在四副开盒即玩的指挥官套牌中都能找到这些全新牌张。每副指挥官大师系列的指挥官套牌内含100张牌，其中有十张新加入万智牌的牌张，还有全新的指挥官打头阵。

立即一睹他们的风采吧：

奥札奇解缚（无色）

虚空饕体祖禄铎 蚀刻闪展示型指挥官虚空饕体祖禄铎 宽画版虚空饕体祖禄铎

不朽结界（白黑绿）

厄睿柏斯之手阿尼克霞 蚀刻闪展示型指挥官厄睿柏斯之手阿尼克霞 宽画版厄睿柏斯之手阿尼克霞

鹏洛客大军（白蓝红）

古夫准将 蚀刻闪展示型指挥官古夫准将

裂片妖大群（白蓝黑红绿）

裂片妖坟母 蚀刻闪展示型指挥官裂片妖坟母 宽画版裂片妖坟母

（展示型指挥官牌是施以蚀刻闪卡工艺的较硬卡纸，虽然便于你展示指挥官，但不能在认证的指挥官游戏中使用。在指挥官大师中，这些指挥官牌的宽画版仅可从聚珍补充包中开出。）

指挥官大师系列的所有产品（从补充包到完整套牌），都会在今年晚些时候（8月4日）正式发售。

指挥官大师详情

指挥官大师

立即预定

你可以去亚马逊这样的线上零售商处预购指挥官大师，也可以前往本地游戏店预购产品。

指挥官大师系列代码：CMM

桌面版赛制合法性（新加入万智牌的牌张）：

指挥官大师（CMM）：薪传、特选和指挥官

《MTG竞技场》赛制合法性：

指挥官大师（CMM）：无法用于《MTG竞技场》

网站：指挥官大师

指挥官大师重要日期