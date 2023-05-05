首次一窥指挥官大师
指挥官大师的发售时间是2023年8月4日，该系列推出了强力重印牌、复出传奇牌和四副开盒即玩的套牌。产品内满是广受欢迎的好物（以及精美的全新牌张处理），本系列推出了四副指挥官套牌，每副套牌内含十张新加入万智牌的牌张，购买指挥官大师产品来扩充牌张收藏，升级你的指挥官套牌！
我们曾在二月份分享了指挥官大师的部分精彩内容，展示了系列中的部分牌张：
这仅仅是个开始！以下精美的重印牌你可从轮抽、系列和聚珍补充包中开出：
和之前发售的双星大师2022一样，闪质感处理将回归本系列（还有蚀刻闪牌，这两种牌均为聚珍补充包专享），旨在展现指挥官大师系列中部分牌张的风采。
无论是打算和好友来一场特殊的轮抽赛，丰富牌张收藏还是为钟爱的套牌添加最优秀的牌张，指挥官大师都能满足你的要求！
指挥官大师指挥官套牌
除了经典牌张回归轮抽、系列和聚珍补充包，新加入万智牌的牌张也会在本系列隆重登场，在四副开盒即玩的指挥官套牌中都能找到这些全新牌张。每副指挥官大师系列的指挥官套牌内含100张牌，其中有十张新加入万智牌的牌张，还有全新的指挥官打头阵。
立即一睹他们的风采吧：
（展示型指挥官牌是施以蚀刻闪卡工艺的较硬卡纸，虽然便于你展示指挥官，但不能在认证的指挥官游戏中使用。在指挥官大师中，这些指挥官牌的宽画版仅可从聚珍补充包中开出。）
指挥官大师系列的所有产品（从补充包到完整套牌），都会在今年晚些时候（8月4日）正式发售。
指挥官大师详情
指挥官大师
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你可以去亚马逊这样的线上零售商处预购指挥官大师，也可以前往本地游戏店预购产品。
指挥官大师系列代码：CMM
桌面版赛制合法性（新加入万智牌的牌张）：
- 指挥官大师（CMM）：薪传、特选和指挥官
《MTG竞技场》赛制合法性：
- 指挥官大师（CMM）：无法用于《MTG竞技场》
网站：指挥官大师
指挥官大师重要日期
- 系列首次登场并开启预览：7月11日
- 指挥官套牌预览：7月17日-20日
- 完整牌图集合上线：7月21日
- Loading Ready Run的售前预热赛：7月22日
- WPN优质游戏店预览赛事：7月28日-30日
- 播客Command Zone的游戏节目Extra Turns：8月2日
- 桌面版全球发售：8月4日