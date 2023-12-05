备受关注的谋杀案急需最顶尖的侦探侦破。身为拉尼卡的顶级侦探，你要深入探索卡洛夫庄园谋杀案的精彩内容，从中寻找线索，抽丝剥茧直至解开背后谜团。

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名侦探阿奎斯波费 闪电螺旋 混沌护主拉铎司（特色牌框档案）

阿奎斯波费和拉尼卡循魔调查局正急于全力缉拿凶手。一连串谋杀案（或谋杀未遂案）在拉尼卡接连发生，寻找下一位受害者以及案件背后的始作俑者迫在眉睫。

随着卡娅（拥有操纵灵魂能力的鹏洛客）和凯澜（继艾卓和依夏兰的冒险后再踏征程）加入波费，调查此案的队伍不断扩大，誓要驱散笼罩这个时空的阴霾。

灵魂判官卡娅 | 画家：Magali Villeneuve

奇探逸才凯澜 | 画家：Joshua Raphael

拉尼卡全城上下都在寻找证据，询问那些具有影响力的市民说不定能得到有价值的线索。

知名杀手杀戮女郎 | 画家：Billy Christian

致命逃犯艾庄塔 | 画家：Livia Prima

锡街爵主克仑可 | 画家：Brian Valeza

罗网中心依佐妮 | 画家：Justine Cruz

品戮佳人裘蒂丝 | 画家：Jodie Muir

幻视发明家奇洛兹 | 画家：Lie Setiawan

午夜明光托西密 | 画家：Uriah Voth

混沌护主拉铎司 | 画家：Joshua Raphael

苍天铁律欧瑞梨 | 画家：Lie Setiawan

波费、卡娅和凯澜等人的任务十分艰巨——他们最终能否破获拉尼卡最引人注目的案件？卡洛夫庄园谋杀案于2024年2月9日发售。到时和我们一起揭晓答案吧！

扑朔迷离的转折

追随波费及其团队成员探索拉尼卡的过程中，各种谜题也在等待牌手揭晓答案。牌手可从卡洛夫庄园谋杀案推出的牌张和产品中搜集线索来解开更大的谜团——最勤勉的侦探能获得终极奖励。

常理推断

解谜爱好者请放心，除了以下提示外我们不会提供任何线索：卡洛夫庄园谋杀案售前赛将于2024年2月2日正式开始，届时你就可以踏上期待已久的解谜之旅！（前往当地游戏店，做好参赛准备。）

系列故事：最具挑战性的案件

最近发生了一起谋杀案——其背后的阴谋远比想象中要复杂。卡洛夫庄园谋杀案故事第一集正式上线，故事情节始于大侦探波费遭遇了从业以来面临的最大案件。

2024年1月8日起，我们会陆续发布本系列的故事，本案的走向以及背后的始作俑者会逐渐浮出水面。

预览牌张（以及常规补充包登场）

卡洛夫庄园谋杀案是首个内含常规补充包的系列——牌手可从这款最新推出的产品中开出酷炫的牌张，并用此产品和好友一起轮抽。

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卡洛夫庄园谋杀案常规补充包里究竟有什么内容？产品内新旧牌张兼顾——其中还有震撼回归的闪电螺旋，可用于标准赛！

名侦探阿奎斯波费 闪电螺旋 沃耶克调查员

生手巡检员 电震 狂热驱力

所视必管 索求回答

此外，本系列还推出了各式各样的补充包添趣处理，比如具有侦案特色边框的牌，每张牌都描绘了办案过程中的精彩瞬间。

狂热驱力（侦案特色边框） 常理推断（侦案特色边框）

所视必管（侦案特色边框） 索求回答（侦案特色边框）

仔细研究证据就需要建立档案。因此本系列推出了部分具有特色牌框档案处理的牌供牌手整理归档。

沃耶克调查员（特色牌框档案） 大侦探阿奎斯波费（特色牌框档案） 苍天铁律欧瑞梨（特色牌框档案）

好奇尸身（特色牌框档案） 光亮金械龙兽（特色牌框档案）

误时青年（特色牌框档案） 混沌护主拉铎司（特色牌框档案）

特别登场牌随着卡洛夫庄园谋杀案再次回归，为各位带来了颇具拉尼卡特色的强力万智牌重印牌。特别登场牌虽无法用于标准赛，但却能为你的下一场轮抽增添各式各样紧张刺激的玩法策略。

坏灭足迹（特别登场）

踏入拉尼卡就意味着要与公会打交道，为此我们为本系列登场的公会领袖打造了特殊的拉尼卡补充包添趣处理。

苍天铁律欧瑞梨（拉尼卡特色边框） 混沌护主拉铎司（拉尼卡特色边框）

最后，当拉尼卡迷宫般的世界呈现在各位面前时，不可能全图地将会让你的思维变得更加开阔。

平原（不可能全图地） 海岛（不可能全图地） 沼泽（不可能全图地）

山脉（不可能全图地） 树林（不可能全图地）

从平凡到不平凡，前往当地游戏店购买常规补充包，就能获得这些拥有精美处理的牌。

聚珍补充包专享

对于任何一名侦探来说，破获如此重大的案件都是职业生涯中的一项非凡成就，别忘了珍藏案件中那些具有纪念意义的物件，让这传奇般的破案经历得以长久流传。

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大侦探阿奎斯波费（隐形墨水）

部分特色牌框档案牌拥有隐形墨水处理——调整牌张至正确的角度就能看到波费本人在空白处写的批注。

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苍天铁律欧瑞梨（限量编号）

拥有精美拉尼卡处理的牌推出了限量编号传统闪版，每种限量250张，仅提供英文版。（限量编号拉尼卡处理牌只能在聚珍补充包中得到。这些牌统一为英语，但可在各语言版本中的聚珍补充包里开到。他们在机制上和没有序列号的牌完全一样。）

具有隐形墨水档案处理和限量编号拉尼卡处理的牌只能从卡洛夫庄园谋杀案聚珍补充包中得到。有关本系列的更多详情，我们会在2024年1月16日与各位分享。

Ravnica: Clue Edition（Ravnica: Cluedo Edition）

优秀的解谜游戏总有丰富内容等待玩家发掘。Clue和Cluedo虽名字不同但内容相同，让牌手有机会破获一起以万智牌内容为核心的神秘谋杀案。

于2024年2月23日正式发售，Ravnica: Clue Edition（部分地区为Ravnica: Cluedo Edition）内汇集了别具风格的重印牌和新加入万智牌的牌张，该产品将经典游戏妙探寻凶的沉浸式破案体验以及其中不同类型的嫌疑人与万智牌的深度策略玩法相结合，尽数融入拉尼卡背景中。由万智牌设计师精心打造，推出了这款主题和趣味兼具且适合新老牌手的游戏。

产品内包含牌手所需的一切，旨在带来独立的游戏体验。妙探寻凶中的嫌犯、房间和作案凶器，这些经典元素均汇集于这款即玩产品所带来的的游戏体验中。

Senator Peacock Dining Room 铅管

此外，每个产品均附送一张盒顶赠卡，这些赠卡是拉尼卡系列中最经典的电震地。

蒸气喷发口（盒顶赠卡）

2024年1月16日我们揭示卡洛夫庄园谋杀案更多内容时，会介绍其玩法和牌张的详情。

Ravnica: Clue Edition

Ravnica: Cluedo Edition

Ravnica: Clue Edition（Ravnica: Cluedo Edition）系列符号：CLU

CLU系列符号

卡洛夫庄园谋杀案关键信息

MKM系列符号

MKC系列符号 MKC系列符号

SPG系列符号 SPG系列符号

卡洛夫庄园谋杀案系列代码：MKM

卡洛夫庄园谋杀案指挥官系列代码：MKC

特别登场系列代码：SPG

网站：卡洛夫庄园谋杀案

立即预订

卡洛夫庄园谋杀案现已开放预订，可以在本地游戏店预订，在亚马逊网上预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购。

前往本地游戏店预订产品还能获得一项额外福利。购买一整盒卡洛夫庄园谋杀案补充包展示盒就能获得一张「买一盒」赠卡沃耶克调查员。

沃耶克调查员（「买一盒」赠卡）

立即联系本地游戏店了解更多详情！

卡洛夫庄园谋杀案常规补充包展示盒

卡洛夫庄园谋杀案聚珍补充包展示盒

卡洛夫庄园谋杀案套装

卡洛夫庄园谋杀案售前组合

Deadly Disguise（红绿白）

Revenant Recon（蓝黑）

Deep Clue Sea（绿白蓝）

Blame Game（红白）

卡洛夫庄园谋杀案预览赛

故事第1集 ：现已发布！

：现已发布！ 后续故事 ：1月8日至18日期间陆续发布

：1月8日至18日期间陆续发布 WeeklyMTG上系列首次登场并开启预览 ：1月16日

：1月16日 指挥官套牌预览 ：1月24日

：1月24日 牌图集合 和预览完成时间 ：1月26日

：1月26日 《MTG竞技场》直播活动 ：2月1日

：2月1日 上线《MTG竞技场》 ：2月6日

：2月6日 桌面版全球发售：2月9日

卡洛夫庄园谋杀案赛事

当地游戏店的售前赛 ：2月2日至8日

：2月2日至8日 WPN游戏店体验日 ：2月9日至11日

：2月9日至11日 周五认证赛 ：2月9日至3月29日

：2月9日至3月29日 标准赛对决 ：2月9日至4月4日

：2月9日至4月4日 指挥官之夜： 2月16日至18日

2月16日至18日 芝加哥MagicCon和卡洛夫庄园谋杀案专业赛 ：2月23日至25日

：2月23日至25日 Ravnica: Clue Edition（Ravnica: Cluedo Edition）发售欢庆会 ：2月23日至25日

：2月23日至25日 WPN店家冠军赛：3月2日至10日

牌图集合现可查看！

卡洛夫庄园谋杀案牌图集合已上线，可查看截至目前发布的所有版本牌张。我们会在明年发布更多预览牌张。卡洛夫庄园谋杀案于2024年1月16日开启首次登场，届时我们会分享本系列的更多内容！