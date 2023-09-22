非瑞人入侵依夏兰之时，仿佛末日已至。值得庆幸的是，勇敢无畏的民众团结一致，奋力对抗前所未见的精锐之师，利用这个时空的强大力量扭转了局势。依夏兰殊死抵抗——最终得以幸存。

距此已过去了一年时间。随着大侵攻造成的创伤逐渐消退，探索这个时空的热情（当然还有回报）再次燃起。此次旅程要深入失落的地下世界：等待我们的是与危险同行的财富、奇观、深埋的秘密和远古神明，一切尽在依夏兰迷窟。

本系列各路元素齐聚，最新和复出的角色、机制以及生物应有尽有——当然还有必不可少的恐龙。

此次，牌手比赛前往依夏兰中心的内阳奇密理，和熟悉的团队一起探索地下的奥秘。

内阳奇密理 | 画师：Adam Paquette

炙阳骑兵 | 画师：Josu Hernaiz

探险家密储 | 画师：Nereida

依夏兰迷窟的故事始于华特莉和莎希莉共同参与的烈阳帝国探险队。此外，昆托力也加入了探险队，这位新登场的鹏洛客对于探究失落的历史文明极其热衷，还有一名成员是在艾卓仙踪首次登场的凯澜，他通过预兆路来到了依夏兰。

翻面 合众诗人华特莉 // 第五势力之吼

昆托力康德 | 画师：Zolton Boros

烈阳绽辉莎希莉 | 画师：Cynthia Sheppard

胆识旅人凯澜 | 画师：Marta Nael

完整的依夏兰迷窟万智牌故事将于10月20日上线DailyMTG，尽请期待。

依夏兰迷窟补充包添趣等牌张处理

宝藏、精美插画和力量之源这些元素使得本系列的补充包添趣牌张更具特色，先来看看基本地吧。

平原（核心全图） 平原（核心全图） 沼泽（核心全图）

山脉（核心全图） 树林（核心全图）

这些全图基本地充分展现了Core of Paradise（乐土核心）的风采，此地位于依夏兰的核心，也是旅程的目的地。我们从中美洲和南美洲的文化中汲取灵感并将其融入牌张处理中，这些牌张处理设计最初见于邪军压境，本系列在此基础上进行了拓展。

热切劫贼布里奇 热切劫贼布里奇（依夏兰传奇）

骨孢连结点 骨孢连结点（无边框欧尔特克）

翻面 深邃勇力安雄理尊神 // 力量殿堂 翻面 深邃勇力安雄理尊神 // 力量殿堂（依夏兰众神）

依夏兰传奇处理（以及深受大家喜爱的鬼怪海盗布里奇）回归了！我们还设计了依夏兰众神处理，将此处理推向新的高度。具体样式详见深邃勇力安雄理尊神/力量殿堂。为延续中美洲的设计风格，骨孢连结点采用了无边框欧尔特克处理，通过鲜艳的色彩展现致命威胁的魅力。

当然还有必不可少的恐龙！戈厄塔，这位抵御非瑞克西亚大侵攻的英雄（不可思议的自然力量也可称之为“英雄”）也将拥有精美的无边框处理。

狂奔暴龙戈厄塔 狂奔暴龙戈厄塔（无边框）

在深入依夏兰中心地带的过程中，我们会发现大量宇金矿脉遍布整个地下世界。宇金的珍贵力量绚丽而多彩，犹如卷须般四散开来。这种依夏兰的独有特色将通过最初见于神河霓朝纪的霓虹墨绘处理展现出来。

灵魂洞窟 （宇金霓虹墨绘）

聚珍补充包是开出宇金霓虹墨绘牌张的途径之一，关于这些精美牌张的更多内容会很快与各位分享。

古珍盒顶赠卡和特别登场牌

我们已见识了重返依夏兰所面临的生物、重重危机和深埋的秘密——下面来看看部分宝藏。

胁迫通道（古珍）

这些宝藏以盒顶赠卡的形式出现在本系列中，从饰品、配件和装备等一应俱全——各色强力神器等你来发掘。本系列的盒顶赠卡在轮抽和系列补充包展示盒里为不闪，在聚珍补充包展示盒里为传统闪，这些精美牌张等待着购买依夏兰迷窟盒装产品的系列爱好者出现。

虽然盒顶赠卡只会出现在购买依夏兰迷窟展示盒获得的盒顶赠卡包中，但我们为系列和聚珍补充包推出了更多精美牌张——隆重推出Special Guests（特殊来宾）牌。

亚特兰提斯领主

作为自依夏兰迷窟起首次推出的重印牌获取途径，Special Guests（特殊来宾）内含丰富多彩的强力大师级重印牌，并配有凸显本系列美感的精美插画。在依夏兰迷窟中，我们重新诠释了万智牌中一名人鱼的故事：其穿过预兆路来到了川流，在此找到了自己的归处——这对所有人鱼来说都是一件令人振奋的事。

正如之前提到的，特别登场牌均为强力牌张，比如下面这张牌：

魔法力墓穴

之后发售的万智牌系列将继续推出特别登场牌，牌张上印有独特的系列符号和收藏编号。针对依夏兰迷窟，不闪的特别登场牌可从系列补充包中开出，这类牌的传统闪版可从聚珍补充包中开出。

魔法力墓穴不仅包含在首次推出的特别登场牌中，还将以宇金霓虹墨绘处理的形式出现在聚珍补充包中（和之前展示的灵魂洞窟一样）：

魔法力墓穴（宇金霓虹墨绘）

（请注意：“精选列表”中的重印牌依旧会出现在依夏兰迷窟的系列补充包中。）

依夏兰迷窟将于10月24日开启首次预告，届时我们会分享有关特别登场牌的更多详情。

做好准备，探索侏罗纪世界

历经六千五百万年依旧经久不衰，此次无疆新宇宙和环球影业以及安培林娱乐公司合作推出了这款联动系列，旨在将经典冒险大片《侏罗纪世界》中的惊险与刺激带入万智牌。

这一系列牌张展现了魅力四射的角色、聪明的恐龙和代表性的地点，依夏兰和侏罗纪世界爱好者绝对会喜欢。

翻面 欢迎来到… // 侏罗纪公园

混沌理论学家伊恩·马尔科姆 恐龙之首暴虐霸王龙

侏罗纪世界合集的牌张共有26张，从依夏兰迷窟系列中开出的这些牌均拥有自己的系列符号和系列代码REX，这些牌有可能出现在系列补充包中，每包聚珍补充包里均可开出。

侏罗纪世界

除此之外，秘室珍品也将加入欢庆行列，带来更多牌张——有关秘室珍品的具体详情和侏罗纪世界合集的更多内容，我们会尽快和大家分享。

依夏兰迷窟详情

依夏兰迷窟

依夏兰迷窟指挥官 依夏兰迷窟指挥官

特别登场 特别登场

依夏兰迷窟系列代码：LCI

依夏兰迷窟指挥官和古珍系列代码：LCC

特别登场系列代码：SPG

网站：依夏兰迷窟

立即预订

依夏兰迷窟现已开放预订，可以在本地游戏店预订，在亚马逊网上预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购。

依夏兰迷窟轮抽补充包展示盒

依夏兰迷窟系列补充包展示盒

依夏兰迷窟聚珍补充包展示盒

依夏兰迷窟套装

依夏兰迷窟礼盒版套装

依夏兰迷窟售前组合

依夏兰迷窟指挥官套牌Ahoy Mateys

依夏兰迷窟指挥官套牌Blood Rites

依夏兰迷窟指挥官套牌Explorers of the Deep

依夏兰迷窟指挥官套牌Veloci-Ramp-Tor

依夏兰迷窟重要日期