空气中弥漫着爱意,而这不光是因为我们喷了香水和古龙水。更是因为我们为你找到的最新搭配:最新珍品合集中的精美牌张。每个珍品系列都内含大量好东西。例如巨人、情人节、仙灵、重金属和更多巨人。何不来看看呢?你离真爱或许只有一次点击的距离。

徜徉于下面的牌张之中,在2月12至21日期间关注secretlair.wizards.com,预订让你一见钟情的所有珍品系列。

Faerie, Faerie, Faerie Rad

仅有闪卡版本

内含:

1x 闪无边框新插画 艾蓝卓幽谷大法师

1x 闪无边框新插画 雾锁聚群

1x 闪无边框新插画 纷咒仙灵

1x 闪无边框新插画 薇安留聚群

售价:

闪卡版本:$39.99/€44.99*/£39.99*/¥318.00

*含本地增值税

你以为这些都是普通的仙灵吗?怎么可能!大多仙灵只会小打小闹,只有这些仙灵才是酷到飞天没边。这些仙灵上印有 Maria Abagnale、Jen Bartel、Rian Gonzales 和Maria Poliakova 绘制的90年代风七彩插画。对它们的做事方式有意见?跟他们的手说去吧,因为触角懒得听你抱怨。

The Unfathomable Crushing Brutality of Basic Lands

同时有闪卡与非闪卡版本

内含:

1x 全图平原

1x 全图海岛

1x 全图沼泽

1x 全图山脉

1x 全图树林

售价:

闪卡版本:$39.99/€44.99*/£39.99*/¥318.00

非闪卡版本:$29.99/€34.99*/£29.99*/¥238.00

*含本地增值税

这里是秘室珍品,我们要让你了解到什么叫真正的残酷。你以为生物就算残酷了吗?生物差得远了。你以为去除咒语就算残酷了吗?小孩子才喜欢去除咒语。只有一种类别的牌是真正残酷,真正的重金属。那就是基本地。看看这些Mark Riddick绘制的基本地,你会明白:你对真正的残酷一无所知。Mark才明白这些。收下这些基本地,开始学习什么才是真正的残酷。准备迎接重生吧……

Valentine’s Day 2021

同时有闪卡与非闪卡版本

内含:

1x 无边框波洛斯护符

1x 无边框金夜之刃姬瑟拉

1x 无边框鬼怪闹事头

1x 无边框日冠赫利欧德

1x 无边框寺院迅矛僧

1x 鬼怪衍生物

售价:

闪卡版本:$39.99/€44.99*/£39.99*/¥318.00

非闪卡版本:$29.99/€34.99*/£29.99*/¥238.00

*含本地增值税

今年,秘室珍品团队要问你一个问题:情人节,要一起度过吗?我们没准备巧克力,巧克力已经吃光了;但我们有Brandi Milne绘制的这些和巧克力一样甜蜜的情人节牌张。使用这些红色和白色牌(因为它们加起来是粉色,明白了吧?)让你的对局更浪漫。在清空了对手的生命值的同时,用爱意填满他们的内心。

Showcase: Kaldheim – Part 1

同时有闪卡与非闪卡版本

内含:

1x 特色牌框冰霜泰坦

1x 特色牌框太古泰坦

1x 特色牌框天怒泰坦乌洛

售价:

闪卡版本:$34.99/€39.99*/£34.99*/¥278.00

非闪卡版本:$24.99/€29.99*/£24.99*/¥198.00

*含本地增值税

利雅拉的树林通常安静祥和。但在今天,它们开始激烈地摇摆抖动,像是开到了最大档甩干机。让这些树木拟态成机场按摩椅的并非变形兽,而是一支凯德海姆史上未见的巨人大军。用这些带有凯德海姆特色牌框、印有WolfSkullJack、Christopher Lovell和Richard Luong所绘插画的绿色和蓝色巨人践踏你的对手。他们身形巨大、所向披靡,你的对手最好当心了!

Showcase: Kaldheim – Part 2

同时有闪卡与非闪卡版本

内含:

1x 特色牌框墓地泰坦

1x 特色牌框炼狱泰坦

1x 特色牌框冥餍泰坦克罗刹

售价:

闪卡版本:$39.99/€44.99*/£39.99*/¥318.00

非闪卡版本:$29.99/€34.99*/£29.99*/¥238.00

*含本地增值税

无尽风暴中燃烧着的焦油之海永不停息。它还会冒泡泡,怎么说呢,就像热焦油一样,但可能比焦油要更焦。三个巨大身影从深处浮出,倾覆了一艘满载着恶魔的船,让他们全都落入了灼热的海中(无需担心,这些恶魔都是坏蛋)。凯德海姆有巨人,但没有这样的。用这些带有凯德海姆特色牌框、印有DZO、GodMachine和Dibujante Nocturno所绘插画的黑色和红色巨人践踏你的对手。他们身形巨大、所向披靡,你的对手最好当心了!

全心全意爱的套装

神魂颠倒珍品合集带来了大量值得珍爱的产品。如果你对秘室珍品的爱广阔无垠,那就不要错过全心全意爱的套装。内含神魂颠倒珍品合集的每种珍品系列各1份,包括闪牌版和非闪牌版。如果你什么都不想错过,自然也不要错过这个一见钟情的机会。

内含:

1x Faerie, Faerie, Faerie Rad

1x Showcase: Kaldheim – Part 1

1x Showcase: Kaldheim – Part 1 闪牌版

1x Showcase: Kaldheim – Part 2

1x Showcase: Kaldheim – Part 2 闪牌版

1x The Unfathomable Crushing Brutality of Basic Lands

1x The Unfathomable Crushing Brutality of Basic Lands 闪牌版

1x Valentine’s Day 2021

1x Valentine’s Day 2021 闪牌版

售价:$259.91/€294.91*/£259.91*/¥ 1,899.00

*含本地增值税

为您省下:$50/€60/£50/¥563!