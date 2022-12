万智牌即将迎来重要时刻:二十五周年纪念日以及重返家乡多明纳里亚。但凡参加过重要时刻纪念日的各位都应该知道,你得盛装赴会。在过去一年间我们也在努力打扮牌张本身,好迎接这一盛大场合。

在过去的漫长岁月中,万智牌牌张外观及内文叙述也经历过多次变动:从1999年古典第六版的规则大幅改动,到万智牌2015时(具体是在2014年)最近一次牌框微调等等,不一而足。我们一直以来都在不断努力,好让这款游戏能够紧跟潮流、永保新鲜、平易近人,而这次将于多明纳里亚系列引入的更动便是这一系列付出的最新成功。虽然这次的改动规模可能不及以往,但却能巨幅改善游戏体验,同时解决不少我们长年以来想要克服的问题。

得益于产品排期方面的巧合,我们赶在最后一刻将这些更动放进提前多明纳里亚数周上市的Duel Decks: Elves vs. Inventors对决套牌当中,让各位牌手能够借此产品提前预览最新变化!在此建议各位移步浏览Duel Decks: Elves vs. Inventors的完整牌图集合,亲自了解在本系列中套用的最新叙述、插画和规则更动。

我会把这些更多分成这样的三个部分来向大家介绍:不影响游戏的外观更新;改变叙述遣词造句的格式更动;以及比较重要的规则改动。

由于这些更动要等到多明纳里亚规则更新之后才会正式生效,所以如果你想要了解受到本次更动影响的旧牌完整列表,那还得再耐心等上一段时间。Eli Shiffrin稍后发布的多明纳里亚更新公告当中会包含全部详细信息。(Duel Decks当中的牌上印制的是来自未来的Oracle标准叙述~这些叙述要等到多明纳里亚售前赛才会正式作为标准叙述而生效。告诉过你这只是提前预览吧!)

现在就让我们通过Elves and Inventors看看会有哪些改动!

外观更新

分隔线

要说万智牌牌张诡异之处,规则提示和背景叙述都使用相同的字体来印刷肯定会是其中之一。从1996年的海市蜃楼系列开始使用近代所见的规则叙述以来就一直如此。(译者注:此为英文版的情况,万马千军系列以来中文版的牌张规则叙述与背景叙述所用的字体并不相同。)虽然这种不多加字体,未多加修饰的做法让牌面看起来相当简洁,但常常也会让牌手找不到规则与背景之间的分界。新牌手有时会将规则提示和背景叙述弄混,不知道前者在哪里结束,后者从哪里开始;老手有时也会忽略夹在两段斜体字中间的第二或第三个异能。

这一问题困扰了我们好久,也考虑过许多替代方案,包括将背景叙述变成灰色,改变字体,或是将其中一类叙述放到阴影框中好让读者能够一眼分辨。最终,我们决定采用以前曾经用过的点子,借用原本在博图系列中用过的作法(1997年的系列,不是即将推出的手机应用)~在文本框内规则与叙述之间加入一道居中的分隔线。

新版分隔线比博图的版本更不显眼,且只有在同时拥有规则叙述和背景叙述的牌张上才会出现。我觉得这是最简洁的方案。看看下面这张乙金塑师/Etherium Sculptor:

传奇牌张边框

随着多明纳里亚系列预览展开,详细情报不断浮现,大家会发现这个系列重心放在刻画此世界当中的传奇角色上面~今昔英雄都会跃然纸上。在游戏机制方面也会有惊艳的全新玩法来突显传奇之重。这正贴合本系列「传奇云集」的口号!考虑到传奇与游戏玩法之间有着紧密联系,我们希望牌面上能有清晰的视觉标识,让牌手能够一眼就看出哪些东西是传奇永久物。我们最终决定采用的方案是在牌张的标题栏周围加上冠状缀饰,其边缘部分与牌张周围的黑色边框完美结合在一起,醒目的同时又不失庄严感。我们对此非常满意,决定往后环境的所有传奇牌都使用这一边框(鹏洛客除外~它们看起来就已经够特别了)。

这就是强力妖精叛军领袖伊祖黎/Ezuri, Renegade Leader在新牌框下的全貌。

格式更动

「加」

自从游戏诞生以来,地牌的叙述中总少不了「你的法术力池」这样的字眼,但在进行游戏的过程当中,是否了解「法术力池」这个概念其实并不重要(大多数人就只是横置地来支付费用,从来没有在中途储存一下法术力的需要)。因此牌面上的这些文字就会让新学习此游戏的牌手产生不必要的困惑。

为了尽可能减少牌面上非必要用语的出现频率,我们将产生法术力之牌张的叙述格式由「加[法术力]到你的法术力池中」缩短成「加[法术力]」。这就是更简洁的西瓦暗礁。

以下是该牌目前的英文叙述,以供参照:

T: Add C to your mana pool.

T: Add U or R to your mana pool. Shivan Reef deals 1 damage to you.

单数「They」

叙述正确,行文一致,万智牌的英文规则叙述格式一直遵守《芝加哥格式手册》的行文规范,以确保叙述正确、措辞一致,因而在规则叙述中需要提及不定性别的第三人时,会采用「he or she」这样的写法,及其对应变形「him or her」、「his or hers」等等。

这样子写的缺点也有不少。对我来说,主要的问题在于这样会带来不少赘字,而且平时也没人会这么说话。在日常对话中,大家都会把「they」当成单数来用。随着语言的不断变化,正式文书规范也不断宽松,我们终于能够放心改用这一新的规范。(译者注:中文版的叙述中会视上下文改用「其」,但仍保留「他」作无性代词来使用。)欢呼吧!

不过先别高兴太早,主要是Duel Decks: Elves vs. Inventors中没有牌需要使用新叙述格式。不过我们可以拿逼从作个例子,这张牌的新旧英文叙述如下:

当前(旧):

Target opponent reveals his or her hand. You choose a noncreature, nonland card from it. That player discards that card.

多明纳里亚Oracle更新(新):

Target opponent reveals their hand. You choose a noncreature, nonland card from it. That player discards that card.

除了省字数之外,如果这一改动能让那些不愿他人用「he」或「she」相称的人觉得我们的叙述包容性更强的话,那就更好不过。

「此咒语」

为明确某牌的异能仅是在你施放此牌的时候才生效,我们将这类句子中的牌名替换为「此咒语」。这就是新版的塔萝拉的大队:

以下是该牌目前的英文叙述,以供参照:

践踏

除非你本回合中施放过其他绿色咒语,你才能施放塔萝拉的大队。

此类叙述更新的其他例子还有意志之力、墓场匍尸和碎片冲击等等,你马上就能看到新版的碎片冲击!

规则改动

鹏洛客转移规则

本次只有一项规则改动,但这项改动的影响非常大。如果你关注了我的Twitter,或正在参加万智牌竞技场的封闭测试,那你大概就能猜到这一改动的具体内容~我们已经等了很久了。

我们将移除允许牌手将非战斗伤害转移给对手鹏洛客的这部分规则,而是直接在牌面上(或Oracle文献中,对旧版牌来说)写明该咒语或异能是否能对鹏洛客造成伤害。

没错,这项改动的影响非常大。预计约有700张牌将获得勘误;还有不少牌虽然叙述不变,但功能会受到影响。但是万智牌现在更容易理解了。回到2007年,当我们为洛温设计第一批鹏洛客时,我们希望规则能够这样运作:能够用伤害咒语直接打中鹏洛客。但由于不确定这一新的牌张类别是否会一直沿用,我们当时并没有果断进行大量勘误,而是创造出一条新的规则,允许牌手在大多数情况下模仿我们当初设想的方式来运作。虽然如今说「用闪电击打你的杰斯」已是双方都认可的简略方式,但总还是会有一些不那么直觉的互动存在。举例来说,圣洁地脉就会让闪电击打杰斯这件事无法发生,因为你需要能够将现在有辟邪的对手指定为闪电击的目标,而后才能将伤害转移给杰斯。类似地,你不能用避开来反击准备烧死你鹏洛客的烧杀咒语;你不能将弧状闪电的伤害在某个鹏洛客及其操控者之间分配。或者,虽然一发巨大的厄亡者葬火能够杀光牌手的所有生物,但却只能对其手下的一个鹏洛客造成伤害,之后就再也没法伤害该牌手分毫。

此类互动会让人摸不着头脑,就连老手也得花上好一段时间才能消化。这样也在一直提醒我们要让规则符合牌手的直觉理解:造成伤害的咒语和效应就应该能够直接以鹏洛客为目标。于是我们就决定这么做了。

但我们就要在无数牌上加注「鹏洛客」了吗?没有你想象的那么多。我们想到了个巧妙的解决方案:致敬Richard Garfield在限量第一版中闪电击的叙述~用「任意一个目标」表示该咒语能对生物、牌手或鹏洛客造成伤害。正如我前面提到的,新版碎片冲击登场:

「任意一个目标」字样特指「目标生物,牌手或鹏洛客」。所以,你不能对我的海岛施放碎片冲击。我的坟墓场也不行。我不是说你们会这么去做,但是我敢保证一定会有人问能不能这么做。

我们勘误牌张的方式大致可分为以下四类:

无需指定目标便能造成伤害者不会获得勘误,唯砸瓶女汉子例外。也就是说,地震、进步的代价这类牌,以及狂热神哈佐蕾的起动式异能无法再对鹏洛客造成伤害。

另外,能防止伤害的牌将获得相似的勘误,以清晰地说明相关牌张和鹏洛客的互动。

有些东西发生了天翻地覆的变化,还有些东西看似有变化,实则岿然不动。如果你想了解详细信息,敬请期待Eli Shiffrin撰写的规则更新文章,该文章会在多明纳里亚上市前发布。他会深入介绍相关更动,并列出所有受到影响的牌张。

具体内容就是这些!

万智牌将带着这些崭新改进,迈向下一个25年!传奇更加炫酷,叙述更加简洁,鹏洛客机制更加直觉,另外多明纳里亚就在眼前。现在正是畅享万智牌的绝佳时机!

如果你希望第一时间入手这些新鲜更动的牌张,就去当地的游戏店购买一套Duel Decks: Elves vs. Inventors吧!

在此我要感谢Ethan Fleischer和Dave Humpherys的优秀想法;感谢研发部门定稿团队中优秀编辑、设计、规则主管不辞劳苦完善各处更动;感谢负责MTG竞技场和万智牌线上版等数字平台的同事,让这些更动能够在所有平台上线。

25周年快乐!

~Aaron

@mtgaaron