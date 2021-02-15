公告日期：2021年2月15日

Historic:

生机核欧那斯 禁用（自暂缓使用）。

天怒泰坦乌洛 禁用。

先驱赛:

栏外探子 禁用。

理时泰菲力 禁用。

地底城告密人 禁用。

天怒泰坦乌洛 禁用。

复归荒野 禁用。

近代赛:

亡者旷野 禁用。

神秘圣地 禁用。

猿猴精怪向导 禁用。

提勃的诈术 禁用。

天怒泰坦乌洛 禁用。

薪传赛:

阿肯的星盘 禁用。

震惧军奥术师 禁用。

窃冠瓯柯 禁用。

特选赛:

梦巢猫魇路拉斯 解禁。

规则变动:

除此以外，我们正在更新关于倾曳的规则，并落实其与已有规则的互动。新规则将于周三（2月17日）起在Magic Online 实施。关于倾曳的新规则如下：

702.84a. 倾曳属于触发式异能，只有当具有倾曳异能的咒语在堆叠上时才会生效。“倾曳”意指“当你施放此咒语时，从你的牌库顶牌开始放逐牌，直到你放逐一张总法术力费用比此咒语低的非地牌为止。如果其总法术力费用比此咒语的总法术力费用低，则你可以施放该咒语且不需支付其法术力费用。然后将所有以此法放逐且未被施放的牌以随机顺序置于你的牌库底。”

生效日期: 2021年2月15日

倾曳规则在Magic Online的生效日期：：2021年2月17日

各赛制完整的禁限牌表请见此。

关于各赛制变动的说明

在过去的一年中，由于疫情原因导致桌上版高级赛事减少，我们相应放缓了非轮替赛制禁限牌表的更新步调。而近期社群的讨论非常明确地表明：这些赛制的大量爱好者们想要看到环境有更大的变化。今天公布的变动代表我们对于Historic，先驱赛，近代赛，薪传赛，以及特选赛进行了详细的观察，并根据游戏数据与社群反馈作出了回应。

Historic

(由Jay Parker提供)

围绕天怒泰坦乌洛构组的套牌已经成为了Historic赛制中数量最多的套牌，且已经持续了有一段时间。虽然其他套牌也在角逐这个位置，但天怒泰坦乌洛稳定的统治地位表明，它对于该赛制来说过于强大。由于这张牌已经在其他规模更大的赛制中展示了许多实例，我们认为不需要通过暂缓使用来观察这张牌对于赛制的影响。为了确保Historic赛场环境的多样性，天怒泰坦乌洛在Historic赛制中禁用。

生机核欧那斯已在Historic赛制中被暂缓使用，而我们的数据表明，如果重新引入它将有损赛场环境与套牌的多样性。基于这一原因，生机核欧那斯自Historic中禁用。

先驱赛

我们对于先驱赛的愿景是它能够成为一个从近期标准赛环境中，集结最有趣、最强大、最具标志性牌张及策略的赛制。不过，在“强大且具有标志性”和“压倒性且无趣”之间应该要有一条分界线。本次更新中，我们对部分我们感到越线的牌张与策略进行了调整，且它们并不符合我们对于先驱游玩体验的期望。

天怒泰坦乌洛已经成为了先驱赛中最具统治力的生物，并出现在数量最多、以及胜率最高的套牌之中。总之，我们认为乌洛的强度已经超出了其他先驱赛的牌张与策略。根据游玩数据以及社群反馈，乌洛离开后，赛场环境会变得更加有趣，且套牌种类会更加多样化。

此外，我们也借此机会在先驱赛中禁用理时泰菲力和复归荒野，它们先前已经在标准赛中逗留了很久。移除理时泰菲力能够降低尼米捷天光套牌的强度，它是数量最多且胜率最高的套牌之一。在缺少了理时泰菲力的制约之后，我们担心环境中复归荒野的套牌数量会上升并造成问题，所以我们选择防患于未然。

最后，我们注意到玩家对赛场环境中“对不起！全咒语”套牌的胜率与环境占比也有一些担忧（套牌使用栏外探子和地底城告密人来磨穿自己整个牌库，因为牌库中没有被视为是地的牌张）。此类策略让玩家难以与之互动，同时也难以通过赛场环境来进行制衡。我们不认为在 “对不起！全咒语”套牌占据环境时，先驱赛还会像我们所预想的那么好玩。因此，我们决定禁用栏外探子和地底城告密人。

近代赛

和先驱赛一样，天怒泰坦乌洛已经在大多数顶尖近代赛套牌中占据了一席之地，其强大程度让其他中速与控制套牌难以与之抗衡。为了让环境中的中速策略能够更为多样化，以及环境中其他慢速套牌的生存空间着想，我们决定同样在近代赛中禁用乌洛。

除了乌洛，我们还对在加速套牌、控制套牌中出场率较高的两张地牌作出了调整，我们感到它们的存在降低了对局的多样性：亡者旷野和神秘圣地。这两张地在游戏后期都会造成重复且难以互动的游戏状态，且套牌构组的代价相对较低。为了提升对局的互动面，与致胜方式的互动性，我们选择将它们从本赛制中移除。

猿猴精怪向导是一张我们已经关注了很久的牌，它能够帮助组合技套牌加快致胜。随着近代赛的牌池不断扩充，某些套牌已经能够在游戏前期就通过手牌完成组合技，包括“对不起！全咒语”，“鬼怪喷火炮”等套牌及其衍生套牌，外加部分围绕近期发售的提勃的诈术套牌。出于对组合技套牌策略进行降速，同时让其对手能够有更多机会在游戏前期与之互动的考虑，猿猴精怪向导被禁用。

最后，虽然关于各赛制中新出现之提勃的诈术套牌已经有了许多讨论，但我们认为近代赛中，套牌通过提勃的诈术与倾曳异能互动来获胜的方式问题最为突出，我们认为这会让近代赛变得无趣。既然本次更新的目标是为了让赛场环境能够变得更为有趣，而我们认为提勃的诈术可能会对赛场环境持续影响，并让环境趋向另一面。因此，我们在近代赛中禁用提勃的诈术。

薪传赛

虽然目前薪传赛的平衡似乎未被打破，但我们已经听闻了社群对于某些牌张的反馈，这些牌在套牌构组与对局中获得了非常多的关注。

窃冠瓯柯的强大已在其他赛制得到证明，不过薪传赛的整体强度更高，我们一直在关注它是否能融入赛场环境。经过一段时间，我们看到瓯柯已经占据了赛场主流并削减了环境的多样性。既然薪传赛有着超大的牌池，它应该能够提供各种套牌构组选项，并鼓励玩家创新地构组套牌。瓯柯兼具强度与灵活性，在面对各种威胁，甚至是未知的威胁时，能够以简单高效的方式回应、并同质化了游戏体验，这有悖于该赛制的精神。因此，我们选择禁用窃冠瓯柯。

阿肯的星盘是另一张在“雪诺瓯柯”套牌中扮演重要角色的牌。在传统的薪传赛中，套牌构组者需要抉择是否采用倚重多色的法术力基础——但更容易被荒原和腥红之月所干扰。而阿肯的星盘允许让玩家拥有灵活的法术力基础同时，还具有较高的法术力干扰抗性——法术力干扰在薪传赛策略中占有独特且重要的位置。总的来说，我们觉得让套牌以较低的代价来具备此类抗性会带来巨大的优势，同时削减赛场环境的多样性。

其次，震惧军奥术师，已经在某些套牌——比如说铁木尔掘密师——中证明了自己的强大。在瓯柯离开环境之后，我们预计围绕震惧军奥术师的策略将变得更为强大。总之，根据我们收到的社群反馈，震惧军奥术师让对局在早期就能够通过它来达成策略，且大多数对局结果都取决于对手能否第一时间将其去除。因此，我们选择在薪传赛中禁用震惧军奥术师。

最后，我们的确详细讨论了是否要在薪传赛中同样禁用天怒泰坦乌洛，但我们感到其强度还并未超越薪传赛的整体强度（较之于Historic，先驱赛，以及近代赛）。三费和四费牌张在薪传赛中越线的标准较高，我们认为乌洛能够融入薪传赛但不会占据统治地位。此外，禁用窃冠瓯柯和阿肯的星盘应该能够显著减少环境中乌洛能够直接加入之套牌占比。

特选赛

在依克黎：巨兽时空发行后很短的时间内，梦巢猫魇路拉斯就进入了特选赛的禁牌名单，且成为了唯一的一张禁牌（基于行侣规则的特殊性，限用路拉斯并不是有效的解决方式）。在当时环境下，使用路拉斯作为行侣所带来的回报相比套牌构组方面代价来说实在太高。 不过，我们已经调整了行侣规则，现在要求更多的法术力投入，这在特选赛的强度下相对来说是有保障的。

薪传赛精神的关键之一是，我们希望该赛制能够囊括尽可能多的万智牌牌张。所以我们决定尝试解禁梦巢猫魇路拉斯。我们会继续关注这对环境产生的影响，并乐意在需要时撤回这一决定，但我们相信，应该给路拉斯一个机会在新的行侣规则下来证明自己。

关于倾曳规则的变动

(此部分由万智牌规则经理Jess Dunks提供。)

模式双面牌在设计时，允许玩家在合适的情形下，选择任意一面来使用。举例来说，如果某个效应允许你从坟墓场施放咒语，则玩家可以选择模式双面牌的任意一面来施放。然而，根据我们收到的反馈，存在部分情形，在明确了可以使用的标准时，“允许玩家使用或施放不符合标准的那一面”这件事与直觉不符。这种混乱，外加允许你施放你本不应能施放的咒语且不需支付其法术力费用，使得倾曳出现了问题。

作为结果，我们对倾曳异能进行微调，好让你因触发式异能而能使用的咒语之总法术力费用必须低于具有倾曳异能之咒语。

下面是新的倾曳规则：

702.84a. 倾曳属于触发式异能，只有当具有倾曳异能的咒语在堆叠上时才会生效。“倾曳”意指“当你施放此咒语时，从你的牌库顶牌开始放逐牌，直到你放逐一张总法术力费用比此咒语低的非地牌为止。如果其总法术力费用比此咒语的总法术力费用低，则你可以施放该咒语且不需支付其法术力费用。然后将所有以此法放逐且未被施放的牌以随机顺序置于你的牌库底。”

举例来说，如果你施放了血辫妖精并从你的牌库放逐了谎言神瓦尔基，则你可以施放瓦尔基而非寰宇冒名客提勃。另一方面。如果你放逐了远行神寇西玛，则你可以任意施放寇西玛或是预兆方舟，因为任一面咒语的总法术力费用都低于血辫妖精。

受此规则变动影响的不仅只有双面牌。它同样改变了倾曳咒语与某些具有“主导性”特征值物件的互动方式，比如说，艾卓王权的冒险牌。举例来说，如果你因血辫妖精放逐了趁愿仙儿，则你可以施放趁愿仙儿，但你无法施放心愿得遂。

最后，倾曳与连体牌之间的互动方式没有变化；连体牌的总法术力费用为两边之加总。如果你倾曳了某张连体牌，且其总法术力费用低于具有倾曳异能的咒语（注意，你需要将连体牌两边加总），则你可以施放其中任意一边，且不需支付其法术力费用。