推出星座地

秘室珍品会在2022年用星座地展示各个星座！

我们准备制作新的占星珍品，每月都可以在secretlair.wizards.com上预定。每一份珍品都庆祝了一个星座，我们会在对应的日历月分别推出。每份珍品上线后，在这一年的剩下时间里都有机会购买。一开始只能预定，随后在迟些时候会开放购买，卖完即止。如果我们在2022年12月23日之前卖完了任何一款星座地，我们会补货，届时你可以登记，并会在有货时收到通知。

了解自己的星座，准备在秘室珍品的星座地里购买持续一整年的惊人基本地。

星座地：白羊座

星座地：白羊座有传统闪和不闪两个版本。

内含：

5x 全图山脉

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88

传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88

*包含所在地区增值税

庆祝你的星座！无论这是你的太阳星座，月亮星座，还是上升星座，总之大声告诉世界：我是白羊座。每份珍品内含五张由吉恩·德安赫罗绘制的精美星座山脉。

这不是你的星座？睁大双眼。我们每月会加入新的基本地来代表新的星座——在2022年结束之前都可以购买！

星座地：白羊座套装

用内含五套星座地：白羊座的套装（不闪和传统闪版均可）展示你火热的一面。将25张灼热基本地加入你的套牌，展示白羊座牌手的特点：热情、上进和胜负欲。

不闪白羊座套装

内含：

5x 星座地：白羊座

定价：

$119.99/€139.99*/£119.99*/CN¥988.00/SG$176.88

*包含所在地区增值税

闪白羊座套装

内含：

5x 星座地：白羊座闪版

定价：

$159.99/€179.99*/£159.99*/CN¥1,288.00/SG$234.88

*包含所在地区增值税

星座地：双鱼座

星座地：双鱼座有传统闪和不闪两个版本。

内含：

5x 全图海岛

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88

传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88

*包含所在地区增值税

庆祝你的星座！无论这是你的太阳星座，月亮星座，还是上升星座，总之大声告诉世界：我是双鱼座。每份珍品内含五张由吉恩·德安赫罗绘制的精美星座海岛。

这不是你的星座？睁大双眼。我们每月会加入新的基本地来代表新的星座——在2022年结束之前都可以购买！

星座地：双鱼座套装

有了五套不闪或传统闪的星座地：双鱼座套装，你的套牌就能游刃有余。25张梦幻般的地牌代表了双鱼座牌手的核心特点：想象力、从容和艺术性。

不闪双鱼座套装

内含：

5x 星座地：双鱼座

定价：

$119.99/€139.99*/£119.99*/CN¥988.00/SG$176.88

*包含所在地区增值税

闪双鱼座套装

内含：

5x 星座地：双鱼座闪版

定价：

$159.99/€179.99*/£159.99*/CN¥1,288.00/SG$234.88

*包含所在地区增值税

星座地：水瓶座

星座地：水瓶座有传统闪和不闪两个版本。

内含：

5x 全图海岛

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88

传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88

*包含所在地区增值税

庆祝你的星座！无论这是你的太阳星座，月亮星座，还是上升星座，总之大声告诉世界：我是水瓶座。每份珍品内含五张由吉恩·德安赫罗绘制的精美星座海岛。

这不是你的星座？睁大双眼。我们每月会加入新的基本地来代表新的星座——在2022年结束之前都可以购买！

星座地：水瓶座

星座地：水瓶座有传统闪和不闪两个版本。

内含：

5x 全图海岛

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88

传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88

*包含所在地区增值税

庆祝你的星座！无论这是你的太阳星座，月亮星座，还是上升星座，总之大声告诉世界：我是水瓶座。每份珍品内含五张由吉恩·德安赫罗绘制的精美星座海岛。

这不是你的星座？睁大双眼。我们每月会加入新的基本地来代表新的星座——在2022年结束之前都可以购买！

星座地：水瓶座套装

有了这些套装，真正的水瓶座牌手可以让其套牌具有毫不妥协的个性。每个套装内含五套星座地：水瓶座，有不闪的，也有传统闪版本。这25张独特的地牌是很好的补充，能展示水瓶座牌手的核心特点：独立、智慧和眼界。

不闪水瓶座套装

内含：

5x 星座地：水瓶座

定价：

$119.99/€139.99*/£119.99*/CN¥988.00/SG$176.88

*包含所在地区增值税

闪水瓶座套装

内含：

5x 星座地：水瓶座闪版

定价：

$159.99/€179.99*/£159.99*/CN¥1,288.00/SG$234.88

*包含所在地区增值税

星座地：魔羯座

星座地：魔羯座有传统闪和不闪两个版本。

内含：

5x 全图沼泽

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00/SG$43.88

传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00/SG$58.88

*包含所在地区增值税

庆祝你的星座！无论这是你的太阳星座，月亮星座，还是上升星座，总之大声告诉世界：我是摩羯座。每份珍品内含五张由吉恩·德安赫罗绘制的精美星座沼泽。

这不是你的星座？睁大双眼。我们每月会加入新的基本地来代表新的星座——在2022年结束之前都可以购买！

星座地：魔羯座套装

用这些套装让魔羯座成为你套牌的星座。每个套装内含五套星座地：魔羯座，有不闪的，也有传统闪版本。这25张惊人基本地是很好的补充，能展示魔羯座牌手的核心特点：抱负、纪律和决心。

不闪魔羯座套装

内含：

5x 星座地：魔羯座

定价：

$119.99/€139.99*/£119.99*/CN¥988.00/SG$176.88

*包含所在地区增值税

闪魔羯座套装

内含：

5x 星座地：魔羯座闪版

定价：

$159.99/€179.99*/£159.99*/CN¥1,288.00/SG$234.88

*包含所在地区增值税

表达你的宇宙个性！2022年1月4日起，在secretlair.wizards.com预定珍品。贯穿2022年，我们每个月都会加入新的星座地珍品——请关注这个空间！