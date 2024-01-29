伴随卡洛夫庄园谋杀案上市后许多参与活动的机会，一同解开谋杀之谜外全新的标准构筑赛环境及补充包轮抽等等。你与新系列的首次接触将会从你的本地店家开始，但在上市后的数周将会有围绕着WPN店家及芝加哥的会展中心们有更多的活动。

我们所发现的线索透露了系列上市后密集的活动时程，就别浪费时间赶快来看看这些细节吧！

售前赛：2月2日至8日

首次可以玩到卡洛夫庄园谋杀案 的机会将是在全世界的WPN店家所举办的售前赛活动，提供了第一个可以打开常规补充包、预先构筑好的套牌及在一个舒适、友好和熟悉的环境中与各类型牌手一起同乐的机会。

遗窗幽魅 正义之魂阿固寇斯 禁伐林龇牙兽

关于售前赛的内容有很多，我们专门为此撰写了一篇文章。这篇文章涵盖了你需要了解有关参加卡洛夫庄园谋杀案售前赛的一切，包括如何使用最新的卡牌构筑你的第一副套牌！

体验日：2月9日至11日

刚加入万智牌吗？有朋友想学或曾经想学但不得其门而入吗？让我们来解决从哪里开始的案件 …最好的方式是通过体验日，这是WPN计划的一部分，会在万智牌主要系列全球发布那个周末举行！

开放日是带上想要了解万智牌朋友的绝佳机会。全球各地的WPN店家都可以选择举办一些活动来支持本地社群。这可能包括举办使用起始套件的产品介绍活动，或选择用像是Clue: Ravnica Edition等独立产品来替代。

无论是什么样的活动，都会为新牌手提供一副预先构筑的套牌，或者通过将两个补充包混合在一起轻松组建的套牌。这些活动提供轻松的机会，让你立即享受万智牌的乐趣。店家甚至可以举办双头巨人活动，让老手带着新手朋友一起来学怎么玩。

使用威世智账户注册并参加体验日活动（或通过Magic Companion应用程序) 创建威世智账户）的参与者将可以获得一张复古牌框的地底城系绊（视地区而定，数量有限，发完为止）。此外，那些带朋友来学如何玩的人可以有机会获得异画的栽培！

地底城系绊（英文赠卡） 地底城系绊（西班牙文赠卡） 地底城系绊（巴西葡萄牙文赠卡）

地底城系绊（日文赠卡） 地底城系绊（意大利文赠卡） 地底城系绊（德文赠卡）

地底城系绊（法文赠卡） 地底城系绊（简体中文赠卡）

标准赛对决：2月9日开始

参加标准赛对决探索标准构筑赛—是一种以60张卡牌为基础的赛制，主要聚焦在从依尼翠：黯夜猎踪开始到最新的系列—这个活动将在全球各地的本地店家回归！

标准赛对决是由WPN店家运营每周举行的活动，旨在将标准赛社群聚集在一起共度几个小时的欢乐，并提供一些额外的奖品来炒热气氛。此计划将会伴随一点春节氛围，以一张特殊的重获新生的萨坎赠卡为亮点展开。此外，参与开幕活动的牌手还可以获得特别版的龙王仆役赠卡（数量有限）。（还有更多的赠卡即将推出。查看我们完整的龙年赠卡文章以查看全部内容！）

重获新生的萨坎（赠卡） 龙王仆役（赠卡）

标准牌手每周还将有机会获取全新的全图预兆基本地。每间WPN店家所能提供的每种基本地是有限的，所以在接下来的几周内别忘了与你的本地店家联系以了解奖励结构与具体细节。

平原（赠卡） 海岛（赠卡） 沼泽（赠卡）

山脉（赠卡） 树林（赠卡）

准备好你的标准套牌，查找附近的WPN店家，了解在接下来的几个月中举行的标准赛对决的详细信息！

指挥官欢庆会：2月16日至18日

在2月16日至18日期间，通过在你附近本地店家举行的卡洛夫庄园谋杀案 指挥官欢庆会，为你的指挥官游戏增添一些神秘色彩。

指挥官欢庆会为你加入本地的指挥官社群增加一些新意和动力，你可以花上一个下午或晚上享受乐趣和刺激。欢庆会卡牌为典型的指挥官游戏增添了一些新玩意儿，让你有理由可以去尝试一些新的策略。

除此之外，指挥官欢庆会还为参与者提供了活动专属的赠卡（数量有限）。这一轮的赠卡是一张复古牌框的浪客小径！

浪客小径（赠卡）

MagicCon：芝加哥，聚焦卡洛夫庄园谋杀案专业赛：2月23日至25日

这是一场 谋杀谜团 的魔法聚会，现在您已受邀！

MagicCon：芝加哥即将在2月23日周五到2月25日周日举办。MagicCon是粉丝们与万智牌的画家会面、了解万智牌宇宙即将推出的新内容，和与那些时空穿梭到这个城市的鹏洛客们合影留念等等的最好机会。事实上，MagicCon：芝加哥的门票现正热卖中，所以不管你从未参加或2023年就已经多次参与，你都还有时间安排你的行程，参加这次的乐趣和庆典！

MagicCon：芝加哥的现场也将举办卡洛夫庄园谋杀案专业赛，世界各地数百名最优秀的万智牌牌手将一同竞逐500,000美元总奖金和冠军的头衔。专业赛牌手还将获得一张刚于2024年更新版本的Secret Lair赠卡—今年是芮恩与六树妖，由著名画家也是长期万智牌粉丝Ricardo Cavolo的作品—呈现出令人赞叹和独特的Secret Lair版本。

芮恩与六树妖（赠卡） 芮恩与六树妖（传统闪卡版本赠卡）

今年一整年，所有专业赛和万智牌世界冠军赛的参与者将获得一张不闪的芮恩与六树妖，以纪念他们参加了世界级的万智牌赛事。除此之外，2024年专业赛及今年万智牌 世界冠军赛的前32名选手都将获得一张传统闪卡版本的芮恩与六树妖！

没有参加专业赛的资格，但仍对竞技万智牌相关的事情感兴趣？没问题！MagicCon：芝加哥提供了丰富的外围赛日程，其中包括一个奖金池总额为75,000美元的标准构筑公开赛、2024 Secret Lair对决,，以及更多各式各样的比赛！

就在几周后，带着朋友一起来在风城芝加哥参加三天的MagicCon：芝加哥，享受乐趣与刺激！

Ravnica: Clue Edition上市纪念赛：2月23日至25日

这是拉尼卡与经典妙探寻凶侦探游戏的交汇之处—在世界的某些地方也被称为Cluedo—为了庆祝Ravnica: Clue Edition（Ravnica: Cluedo Edition）的发售，全球的WPN店家都将举办上市纪念赛！

牌手可以参加当地的WPN上市纪念赛，度过数小时的悬疑乐趣，享受万智牌与妙探寻凶侦探游戏的精彩结合，每场游戏最多可容纳四名牌手一同探索多种不同的获胜方式。所有参加Ravnica: Clue Edition上市纪念赛的参与者，还将获得一张Lavinia, Foil to Conspiracy赠卡（数量有限）。

Lavinia, Foil to Conspiracy（赠卡）

欲了解距离你最近的Ravnica: Clue Edition上市纪念赛的完整信息，请咨询你的本地店家。

店家冠军赛：3月2日至10日

带上你最强佳的标准构筑套牌，一同参加3月2日至3月10日期间在全球店家举行的卡洛夫庄园谋杀案店家冠军赛吧！

这个活动为WPN店家提供了令人兴奋的公开赛赛事，本地牌手也将有机会赢得一些很棒的赠卡。标准赛对决也将是在店家冠军赛之前构思套牌策略的绝佳机会。了解自己喜欢的套牌，选择适合自己的组合，调整你的60张牌，然后带着套牌一同角逐成为店家的冠军！

参加店家冠军赛的牌手将获得一张赠卡版本的羞愧（数量有限）。

羞愧（赠卡）

如果在店家中获得前8名的成绩，你还将获得一张绝望天使赠卡！

绝望天使（赠卡）

如果赢得整个冠军赛，你将获得一份特别奖励，那将是一张全图无字版本的的道西虚空行者！

道西虚空行者（赠卡）

整理好你最佳的标准策略，透过标准赛对决进行测试，然后带着你的套牌到附近的店家参加冠军赛，争夺新的道西虚空行者赠卡。

区域冠军赛：1月27日至3月10日

你是否在去年10月到12月当中赢得了区域冠军资格赛（RCQ）？如果是的话，恭喜你将有资格参加地区冠军赛。这是一系列区域性的邀请赛事，提供了参加万智牌专业赛的资格！

巴西和欧洲对应到光雷驿镖客专业赛的区域冠军赛将于本周末开始。之后根据地区的不同，这些活动将在2月9日至11日或3月8日至10日举行。有关你所对应的地区冠军赛具体信息，请参考以下赛事主办人的网站：

在本轮区域冠军赛中，参赛者将带着他们最出色的摩登套牌参加，每个地区的前几名将获得专业赛邀请以及奖金。奖金和专业赛邀请资格将因地区而异，所以别忘了查看你所在地区主办单位的网站以获取详细信息。

参加这一轮区域冠军赛的参与者将获得一张不闪的Secret Lair龙王席穆嘉异画赠卡，聚焦WolfSkullJack的插画作品。除此之外，前几名选手还将获得席穆嘉的传统闪卡版本。

龙王席穆嘉（Secret Lair赠卡）

如果没有参加区域冠军赛的资格？别担心，你可能还有机会！赛事主办人会在他们的区域冠军赛的前一天举行最终资格赛，因此别忘了跟所在地区的赛事主办单位了解有关这些活动的详细信息。即使你没有参赛资格，主办人也会在正赛之外举行外围赛和其他活动，因此即使你没有资也同样可以参与活动！

区域冠军资格赛：第三轮将于3月24日结束

这一轮的区域冠军资格赛（RCQs）正在进行，且将持续到3月24日。于这段期间参加你将有机会获得参加5月3日至6月2日举行区域冠军赛的资格，争夺于MagicCon：阿姆斯特丹所举办摩登新篇3专业赛的参赛资格。

本轮比赛包含现开赛及标准构筑赛，因此做好准备前来参赛吧！伴随着即将展开的标准赛对决，那也是很好在本轮结束前调整套牌备战RCQ的好机会。

RCQs会提供Secret Lair赠卡的参赛奖。在这一轮当中，牌手将会获得一张由BLUMOO绘制的探索大地的异画赠卡。

探索大地（Secret Lair赠卡）

在RCQ中名列前茅意味着能获得一张Secret Lair赠卡。在这几场比赛中获得前几名的牌手将获得一张由Dominik Mayer绘制不闪的展现迭代赠卡，而那些获得资格的选手更将获得一张传统闪卡版本的展现迭代赠卡！

展现迭代（Secret Lair 赠卡）

2024年本身并不是一个很大的谜团，我们将会有大量的新内容以及丰富的万智牌活动—其中也包括各种各样的游戏方式。所有都将从你的本地店家开始，所以快搜寻你附近的店家，开始参加售前赛和其他活动吧！