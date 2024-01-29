伴隨卡洛夫莊園謀殺案上市後許多參與活動的機會，一同解開謀殺之謎外全新的標準構築賽環境及補充包輪抽等等。你與新系列的首次接觸將會從你的本地店家開始，但在上市後的數週將會有圍繞著WPN店家及芝加哥的會展中心們有更多的活動。

我們所發現的線索透露了系列上市後密集的活動時程，就別浪費時間趕快來看看這些細節吧！

售前賽：2月2日至8日

首次可以玩到卡洛夫莊園謀殺案 的機會將是在全世界的WPN店家所舉辦的售前賽活動，提供了第一個可以打開常規補充包、預先構築好的套牌及在一個舒適、友好和熟悉的環境中與各類型玩家一起同樂的機會。

Defenestrated Phantom Agrus Kos, Spirit of Justice Axebane Ferox

關於售前賽的內容有很多，我們專門為此撰寫了一篇文章。這篇文章涵蓋了你需要了解有關參加卡洛夫莊園謀殺案售前賽的一切，包括如何使用最新的卡牌構築你的第一副套牌！

體驗日：2月9日至11日

剛加入魔法風雲會嗎？有朋友想學或曾經想學但不得其門而入嗎？讓我們來解決從哪裡開始的案件 …最好的方式是通過體驗日，這是WPN計畫的一部分，會在魔法風雲會主要系列全球發佈那個週末舉行！

開放日是帶上想要了解魔法風雲會朋友的絕佳機會。全球各地的WPN店家都可以選擇舉辦一些活動來支持本地社群。這可能包括舉辦使用起始套件的產品介紹活動，或選擇用像是Clue: Ravnica Edition等獨立產品來替代。

無論是什麼樣的活動，都會為新玩家提供一副預先構築的套牌，或者通過將兩個補充包混合在一起輕鬆組建的套牌。這些活動提供輕鬆的機會，讓你立即享受魔法風雲會的樂趣。店家甚至可以舉辦雙頭巨人活動，讓老手帶著新手朋友一起來學怎麼玩。

使用威世智帳戶註冊並參加體驗日活動（或通過Magic Companion應用程式) 創建威世智帳戶）的參與者將可以獲得一張復古牌框的地底城繫絆（視地區而定，數量有限，發完為止）。此外，那些帶朋友來學如何玩的人可以有機會獲得異畫的栽培！

地底城繫絆（英文贈卡） 地底城繫絆（西班牙文贈卡） 地底城繫絆（巴西葡萄牙文贈卡）

地底城繫絆（日文贈卡） 地底城繫絆（義大利文贈卡） 地底城繫絆（德文贈卡）

地底城繫絆（法文贈卡） 地底城繫絆（簡體中文贈卡）

標準賽對決：2月9日開始

參加標準賽對決探索標準構築賽—是一種以60張卡牌為基礎的賽制，主要聚焦在從依尼翠：黯夜獵蹤開始到最新的系列—這個活動將在全球各地的本地店家回歸！

標準賽對決是由WPN店家運營每週舉行的活動，旨在將標準賽社群聚集在一起共度幾個小時的歡樂，並提供一些額外的獎品來炒熱氣氛。此計畫將會伴隨一點春節氛圍，以一張特殊的重獲新生的薩坎贈卡為亮點展開。此外，參與開幕活動的玩家還可以獲得特別版的龍王僕役贈卡（數量有限）。（還有更多的贈卡即將推出。查看我們完整的龍年贈卡文章以查看全部內容！）

重獲新生的薩坎（贈卡） 龍王僕役（贈卡）

標準玩家每週還將有機會獲取全新的全圖預兆基本地。每間WPN店家所能提供的每種基本地是有限的，所以在接下來的幾週內別忘了與你的本地店家聯繫以了解獎勵結構與具體細節。

平原（贈卡） 海島（贈卡） 沼澤（贈卡）

山脈（贈卡） 樹林（贈卡）

準備好你的標準套牌，查找附近的WPN店家，了解在接下來的幾個月中舉行的標準賽對決的詳細資訊！

指揮官歡慶會：2月16日至18日

在2月16日至18日期間，通過在你附近本地店家舉行的卡洛夫莊園謀殺案 指揮官歡慶會，為你的指揮官遊戲增添一些神秘色彩。

指揮官歡慶會為你加入本地的指揮官社群增加一些新意和動力，你可以花上一個下午或晚上享受樂趣和刺激。歡慶會卡牌為典型的指揮官遊戲增添了一些新玩意兒，讓你有理由可以去嘗試一些新的策略。

除此之外，指揮官歡慶會還為參與者提供了活動專屬的贈卡（數量有限）。這一輪的贈卡是一張復古牌框的浪客小徑！

浪客小徑（贈卡）

MagicCon：芝加哥，聚焦卡洛夫莊園謀殺案專業賽：2月23日至25日

這是一場 謀殺謎團 的魔法聚會，現在您已受邀！

MagicCon：芝加哥即將在2月23日週五到2月25日週日舉辦。MagicCon是粉絲們與魔法風雲會的畫家會面、了解魔法風雲會宇宙即將推出的新內容，和與那些時空穿梭到這個城市的鵬洛客們合影留念等等的最好機會。事實上，MagicCon：芝加哥的門票現正熱賣中，所以不管你從未參加或2023年就已經多次參與，你都還有時間安排你的行程，參加這次的樂趣和慶典！

MagicCon：芝加哥的現場也將舉辦卡洛夫莊園謀殺案專業賽，世界各地數百名最優秀的魔法風雲會玩家將一同競逐500,000美元總獎金和冠軍的頭銜。專業賽玩家還將獲得一張剛於2024年更新版本的Secret Lair贈卡—今年是芮恩與六樹妖，由著名畫家也是長期魔法風雲會粉絲Ricardo Cavolo的作品—呈現出令人讚歎和獨特的Secret Lair版本。

芮恩與六樹妖（贈卡） 芮恩與六樹妖（傳統閃卡版本贈卡）

今年一整年，所有專業賽和魔法風雲會世界冠軍賽的參與者將獲得一張不閃的芮恩與六樹妖，以紀念他們參加了世界級的魔法風雲會賽事。除此之外，2024年專業賽及今年魔法風雲會 世界冠軍賽的前32名選手都將獲得一張傳統閃卡版本的芮恩與六樹妖！

沒有參加專業賽的資格，但仍對競技魔法風雲會相關的事情感興趣？沒問題！MagicCon：芝加哥提供了豐富的外圍賽日程，其中包括一個獎金池總額為75,000美元的標準構築公開賽、2024 Secret Lair對決,，以及更多各式各樣的比賽！

就在幾週後，帶著朋友一起來在風城芝加哥參加三天的MagicCon：芝加哥，享受樂趣與刺激！

Ravnica: Clue Edition上市紀念賽：2月23日至25日

這是拉尼卡與經典妙探尋兇偵探遊戲的交匯之處—在世界的某些地方也被稱為Cluedo—為了慶祝Ravnica: Clue Edition（Ravnica: Cluedo Edition）的發售，全球的WPN店家都將舉辦上市紀念賽！

玩家可以參加當地的WPN上市紀念賽，度過數小時的懸疑樂趣，享受魔法風雲會與妙探尋兇偵探遊戲的精彩結合，每場遊戲最多可容納四名玩家一同探索多種不同的獲勝方式。所有參加Ravnica: Clue Edition上市紀念賽的參與者，還將獲得一張Lavinia, Foil to Conspiracy贈卡（數量有限）。

Lavinia, Foil to Conspiracy（贈卡）

欲了解距離你最近的Ravnica: Clue Edition上市紀念賽的完整資訊，請諮詢你的本地店家。

店家冠軍賽：3月2日至10日

帶上你最強佳的標準構築套牌，一同參加3月2日至3月10日期間在全球店家舉行的卡洛夫莊園謀殺案店家冠軍賽吧！

這個活動為WPN店家提供了令人興奮的公開賽賽事，本地玩家也將有機會贏得一些很棒的贈卡。標準賽對決也將是在店家冠軍賽之前構思套牌策略的絕佳機會。了解自己喜歡的套牌，選擇適合自己的組合，調整你的60張牌，然後帶著套牌一同角逐成為店家的冠軍！

參加店家冠軍賽的玩家將獲得一張贈卡版本的羞愧（數量有限）。

羞愧（贈卡）

如果在店家中獲得前8名的成績，你還將獲得一張Angel of Despair贈卡！

Angel of Despair（贈卡）

如果贏得整個冠軍賽，你將獲得一份特別獎勵，那將是一張全圖無字版本的的道西虛空行者！

道西虛空行者（贈卡）

整理好你最佳的標準策略，透過標準賽對決進行測試，然後帶著你的套牌到附近的店家參加冠軍賽，爭奪新的道西虛空行者贈卡。

區域冠軍賽：1月27日至3月10日

你是否在去年10月到12月當中贏得了區域冠軍資格賽（RCQ）？如果是的話，恭喜你將有資格參加地區冠軍賽。這是一系列區域性的邀請賽事，提供了參加魔法風雲會專業賽的資格！

巴西和歐洲對應到光雷驛鏢客專業賽的區域冠軍賽將於本週末開始。之後根據地區的不同，這些活動將在2月9日至11日或3月8日至10日舉行。有關你所對應的地區冠軍賽具體資訊，請參考以下賽事主辦人的網站：

在本輪區域冠軍賽中，參賽者將帶著他們最出色的近代套牌參加，每個地區的前幾名將獲得專業賽邀請以及獎金。獎金和專業賽邀請資格將因地區而異，所以別忘了查看你所在地區主辦單位的網站以獲取詳細資訊。

參加這一輪區域冠軍賽的參與者將獲得一張不閃的Secret Lair龍王席穆嘉異畫贈卡，聚焦WolfSkullJack的插畫作品。除此之外，前幾名選手還將獲得席穆嘉的傳統閃卡版本。

龍王席穆嘉（Secret Lair贈卡）

如果沒有參加區域冠軍賽的資格？別擔心，你可能還有機會！賽事主辦人會在他們的區域冠軍賽的前一天舉行最終資格賽，因此別忘了跟所在地區的賽事主辦單位了解有關這些活動的詳細資訊。即使你沒有參賽資格，主辦人也會在正賽之外舉行外圍賽和其他活動，因此即使你沒有資也同樣可以參與活動！

區域冠軍資格賽：第三輪將於3月24日結束

這一輪的區域冠軍資格賽（RCQs）正在進行，且將持續到3月24日。於這段期間參加你將有機會獲得參加5月3日至6月2日舉行區域冠軍賽的資格，爭奪於MagicCon：阿姆斯特丹所舉辦近代新篇3專業賽的參賽資格。

本輪比賽包含現開賽及標準構築賽，因此做好準備前來參賽吧！伴隨著即將展開的標準賽對決，那也是很好在本輪結束前調整套牌備戰RCQ的好機會。

RCQs會提供Secret Lair贈卡的參賽獎。在這一輪當中，玩家將會獲得一張由BLUMOO繪製的探索大地的異畫贈卡。

探索大地（Secret Lair贈卡）

在RCQ中名列前茅意味著能獲得一張Secret Lair贈卡。在這幾場比賽中獲得前幾名的玩家將獲得一張由Dominik Mayer繪製不閃的展現迭代贈卡，而那些獲得資格的選手更將獲得一張傳統閃卡版本的展現迭代贈卡！

展現迭代（Secret Lair 贈卡）

2024年本身並不是一個很大的謎團，我們將會有大量的新內容以及豐富的魔法風雲會活動—其中也包括各種各樣的遊戲方式。所有都將從你的本地店家開始，所以快搜尋你附近的店家，開始參加售前賽和其他活動吧！