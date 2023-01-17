非瑞克西亚：万界归一特殊牌图集合
来看看新公布的非瑞克西亚：万界归一补充包添趣特殊牌和赠卡。 如想了解常规牌，请访问非瑞克西亚：万界归一牌图集合。在非瑞克西亚：万界归一指挥官牌图集合，你还能看到该系列指挥官套牌中的牌张。
非瑞克西亚：万界归一的上市日期是2月10日，可在本地游戏店购买，可在亚马逊网购，还可以通过其他出售万智牌的渠道购买。
白
| 蓝
| 黑
| 红
| 绿
多色 | 地 | 所有牌张
白
机械之母艾蕾侬
荣光圣主蒙垂克
叛逃虫械斯勒夫
坚忍狮王肯芭
永世飘萍
Elesh Norn, Mother of Machines
Mondrak, Glory Dominus
斯勒夫的巢穴
白阳垂暮
机械之母艾蕾侬
机械之母艾蕾侬
机械之母艾蕾侬
机械之母艾蕾侬
永世飘萍
坚忍狮王肯芭
荣光圣主蒙垂克
叛逃虫械斯勒夫
蓝
至美心智杰斯
Jace, the Perfected Mind
共魂利刃
蓝阳垂暮
至美心智杰斯
进展暴君金吉塔厦
黑
结契伯爵盖司
非瑞克西亚抹煞兽
背叛毒刺瓦丝卡
Phyrexian Obliterator
Vraska, Betrayal's Sting
黑阳垂暮
启示天灾希欧蕊
结契伯爵盖司
非瑞克西亚抹煞兽
背叛毒刺瓦丝卡
红
钢铁鬼怪史罗巴
志士烈火寇斯
洼巴司的煅冶炉
志士烈火寇斯
钢铁鬼怪史罗巴
异端魔判洼巴司
绿
升华物灵师妮莎
Nissa, Ascended Animist
畸巨劫怪弗霖凯
升华物灵师妮莎
多色
亚崔夏赋使伊歇儿
五阳先锋奈雅丽
狱界行者伊祖黎
戮日者格莉莎
金坚卫之首尤克定
活疗方梅梨莱
翻舞阴影魁渡
虚形克星卡娅
命定大劫卢卡
不息怨念娜希丽
欢腾斗客泰瓦
Lukka, Bound to Ruin
Nahiri, the Unforgiving
狱界行者伊祖黎
戮日者格莉莎
金坚卫之首尤克定
翻舞阴影魁渡
虚形克星卡娅
命定大劫卢卡
活疗方梅梨莱
不息怨念娜希丽
欢腾斗客泰瓦
地
平原
海岛
沼泽
山脉
树林
Plains
Island
Swamp
Mountain
Forest
暗峰山崖
铜索峡谷
暗光海滨
锐草陲灌丛
铬亮海岸
树种核心