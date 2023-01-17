来看看新公布的非瑞克西亚：万界归一补充包添趣特殊牌和赠卡。 如想了解常规牌，请访问非瑞克西亚：万界归一牌图集合。在非瑞克西亚：万界归一指挥官牌图集合，你还能看到该系列指挥官套牌中的牌张。

非瑞克西亚：万界归一的上市日期是2月10日，可在本地游戏店购买，可在亚马逊网购，还可以通过其他出售万智牌的渠道购买。

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机械之母艾蕾侬
机械之母艾蕾侬

荣光圣主蒙垂克
荣光圣主蒙垂克

叛逃虫械斯勒夫
叛逃虫械斯勒夫

坚忍狮王肯芭
坚忍狮王肯芭

永世飘萍
永世飘萍

Elesh Norn, Mother of Machines
Elesh Norn, Mother of Machines

Mondrak, Glory Dominus
Mondrak, Glory Dominus

斯勒夫的巢穴
斯勒夫的巢穴

白阳垂暮
白阳垂暮

机械之母艾蕾侬
机械之母艾蕾侬

机械之母艾蕾侬
机械之母艾蕾侬

机械之母艾蕾侬
机械之母艾蕾侬

机械之母艾蕾侬
机械之母艾蕾侬

永世飘萍
永世飘萍

坚忍狮王肯芭
坚忍狮王肯芭

荣光圣主蒙垂克
荣光圣主蒙垂克

叛逃虫械斯勒夫
叛逃虫械斯勒夫

至美心智杰斯
至美心智杰斯

Jace, the Perfected Mind
Jace, the Perfected Mind

共魂利刃
共魂利刃

蓝阳垂暮
蓝阳垂暮

至美心智杰斯
至美心智杰斯

进展暴君金吉塔厦
进展暴君金吉塔厦

结契伯爵盖司
结契伯爵盖司

非瑞克西亚抹煞兽
非瑞克西亚抹煞兽

背叛毒刺瓦丝卡
背叛毒刺瓦丝卡

Phyrexian Obliterator
Phyrexian Obliterator

Vraska, Betrayal's Sting
Vraska, Betrayal's Sting

黑阳垂暮
黑阳垂暮

启示天灾希欧蕊
启示天灾希欧蕊

结契伯爵盖司
结契伯爵盖司

非瑞克西亚抹煞兽
非瑞克西亚抹煞兽

背叛毒刺瓦丝卡
背叛毒刺瓦丝卡

钢铁鬼怪史罗巴
钢铁鬼怪史罗巴

志士烈火寇斯
志士烈火寇斯

洼巴司的煅冶炉
洼巴司的煅冶炉

志士烈火寇斯
志士烈火寇斯

钢铁鬼怪史罗巴
钢铁鬼怪史罗巴

异端魔判洼巴司
异端魔判洼巴司

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升华物灵师妮莎
升华物灵师妮莎

Nissa, Ascended Animist
Nissa, Ascended Animist

畸巨劫怪弗霖凯
畸巨劫怪弗霖凯

升华物灵师妮莎
升华物灵师妮莎

多色

亚崔夏赋使伊歇儿
亚崔夏赋使伊歇儿

五阳先锋奈雅丽
五阳先锋奈雅丽

狱界行者伊祖黎
狱界行者伊祖黎

戮日者格莉莎
戮日者格莉莎

金坚卫之首尤克定
金坚卫之首尤克定

活疗方梅梨莱
活疗方梅梨莱

翻舞阴影魁渡
翻舞阴影魁渡

虚形克星卡娅
虚形克星卡娅

命定大劫卢卡
命定大劫卢卡

不息怨念娜希丽
不息怨念娜希丽

欢腾斗客泰瓦
欢腾斗客泰瓦

Lukka, Bound to Ruin
Lukka, Bound to Ruin

Nahiri, the Unforgiving
Nahiri, the Unforgiving

狱界行者伊祖黎
狱界行者伊祖黎

戮日者格莉莎
戮日者格莉莎

金坚卫之首尤克定
金坚卫之首尤克定

翻舞阴影魁渡
翻舞阴影魁渡

虚形克星卡娅
虚形克星卡娅

命定大劫卢卡
命定大劫卢卡

活疗方梅梨莱
活疗方梅梨莱

不息怨念娜希丽
不息怨念娜希丽

欢腾斗客泰瓦
欢腾斗客泰瓦

平原
平原

海岛
海岛

沼泽
沼泽

山脉
山脉

树林
树林

Plains
Plains

Island
Island

Swamp
Swamp

Mountain
Mountain

Forest
Forest

暗峰山崖
暗峰山崖

铜索峡谷
铜索峡谷

暗光海滨
暗光海滨

锐草陲灌丛
锐草陲灌丛

铬亮海岸
铬亮海岸

树种核心
树种核心

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