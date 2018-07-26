今天，我很荣幸能够介绍万智牌新鹏洛客的其中一位：她的名字念作Ah-mee-NAH-too，而她也是我们最年轻（也可以说是最恐怖）的鹏洛客。

Aminatou的魔法围绕着天命以及命运的操弄。她能够感知天命的脉络并且预见到其他人的命运。Aminatou的火花无迹可寻地、在极为年幼的时候便已点燃。当有人问她某件事情为什么要这样做的时候，她会回答说，「因为我预见了它某一天会发生，而我决定不想要等那么久。」

如同所有的八岁小孩一般，Aminatou既调皮又善变。她每天都在把自己的命运当成玩具；某些日子里她会成长为一位歌手，其他日子是一位强大的巫师，有些日子则是一位美丽野兽的训练师，而其他的日子中是一位征服者女王。她年幼，但由于她的能力，她拥有了穷尽一生才能累积的知识。这些知识时常被她孩子气的反复无常所浪费－拥有丰富的知识是一回事，但当一个人的决策能力仍然是孩童等级的时候，要妥善利用它是很困难的。

Aminatou善变，但并不冲动，她有计划地忽视她在所到之处所留下的混乱。她以一个孩童的逻辑引导了她今天之前的抉择，虽说那些认识她的人确信她会从中得到成长，但目前神经质的天性却十分令人担忧。Aminatou独立的天性时常主导着她；她的父母成谜，因为她只有在想要被照顾的时候才会拥有他们。

Aminatou最让人印象深刻的特质是她平静的举止。她从不发脾气（当妳都能事先知道结果的时候为什么还要生气呢？）并且只在有事情让她惊讶的时候才会笑，而这非常少见。

她的魔法透过无形的光蛾展现。当她的一缕力量落在一个人的身上之后，它会将其命运推往Aminatou所选择的方向。命运的改变可以是微不足道的，比如说踏到一根针，或是巨大到改变一个人死亡的日期，而Aminatou对于改变陌生人的命运一事，坚定、并且极为冷静地看待着。那些知道她的能力的人竭尽全力地让她开心；他们知道这比实际去引导命运更重要。尽管拥有能够轻易地消灭生命的力量，Aminatou绝大多数的时候都在满足自己的需求，毕竟她只有八岁嘛。虽然她具备的能力可以完成惊天动地的大事，但她更常使用她的能力来创造一些更微小的奇迹－比如像是移动一块岩石让某个人等等被绊倒然后巧遇一生挚爱，或是在预视到一个陌生人即将被抢劫时事先给他一把刀。

Aminatou的故乡时空也是个谜，主要由于她本人拒绝谈论它；她从不觉得她的过去有像她可能的未来一般地有趣。Aminatou非常清楚她自己的命运，但也深知现在还不是敲定它的时候，所以她旅行去寻找新的命运来玩转并且被迫从中学习。

Aminatou, the Fateshifter | Seb McKinnon 作画

身为一位曾经的小女孩，我坚信着我们必须准确地呈现这一点－拥有绝大超自然力量，但本身毫无自觉的宇宙级别生物。

西方流行文化对于小女孩应该是什么样子有着一套非常严格的刻板印象：害羞、情绪化、细腻并且宽容。这些形容词有着一个重要的目的在于它们告诉了我们观众们的期待。然而反转这些假设的风险在于你偶而会创造出同样危险的假设，比如一个小女孩要是没有拒绝穿裙子或有锻炼身体、举止吵吵闹闹，那么她就不可能会是强大的。有多少次我们看到一个脸上有雀斑的虚构小孩骄傲地在屏幕上吹嘘「我和其他的小女孩不一样! 」并且透过嘲笑自己的同侪而获得奖励？在塑造Aminatou这个角色时，主要的目标是翻转人们会对这个角色产生的期待。Aminatou的女性特质是她的一部份－她是一个快乐地穿着洋装的小女孩－但她并不细腻或是宽容，她的设计也并不会惊世骇俗或是特别幼稚。女性特质是一个角色的特色，但并不能独裁地决定她的个性，而在现代的幻想故事（尤其是游戏之中）里，我们创作者通常落入了为了要让角色强大，就不能让她同时具备女性特质的陷阱之中。

至于她的故乡时空，因为还没有确定，所以我不能说太多。即便在R&D的结局中也是如此。当伟大的Seb McKinnon得到美术概念时，他将Aminatou定位在「非特定设置」，这基本上代表着「我们尚未建立他们的故乡时空」Kelly Digges是此件作品的美术总监（干的好!Kelly），而成果便是我们在他的卡片上所看到的惊人艺术品。我们知道Aminatou并不是来自多明纳里亚的赛费尔（赛费尔的服装美学综合了非洲元素与罗马的剪裁设计），而是来自一个明确的西非风格时空，一个毫无欧系服饰痕迹的地方。我们目前并没有创造一个西非主题时空的计划，但如果有足够的粉丝复议，我知道我会一马当先地促成我们聘请一位文化顾问来协助将Aminatou的故乡时空化为现实。

Aminatou完美地控制着自己的命运，而虽然还只是个孩子，她深知改变是生命的一部份。或许我们都能够从她身上学到一课并且接受她的人生哲学；未来永远不会一成不变。