欢迎回到Command Tower！已经过了好久了呢。

能为一个新的万智牌系列沿着过往的记忆来写一张旧牌的预览文章实在是件很棒的事。我怀疑你们许多人都还记得那些 DailyMTG 的定期专栏，像是 Command Tower、Latest Developments、From the Lab 和 Making Magic（这个依然在持续进行），应该会对这些回顾过去的怀旧情怀感到困惑。

没关系：万智牌持续从过往的经验和教训中学习建构新的内容。正确来说万智牌会改变是因为它需要改变，而那也是为什么今天有那么多的事物都跟一开始我在写指挥官赛制的文章时有那么多的不同：

但虽然有如此多的改变，也有许多保持了原本的样子。摩登新篇3 结合了许多万智牌的历史，拉出了一些有趣的设计来支持特定主题，并放入了会被问许许多多问题的牌张。利用熟悉的内容并鼓励那些不熟悉的会让这类型的想象系列更能发光发热。

这也是这张新传奇恶魔Shilgengar, Sire of Famine 最吸引我的地方。.

0109_MTGMH3_Main: Shilgengar, Sire of Famine 0366_MTGMH3_Portrait: Shilgengar, Sire of Famine 0480_MTGMH3_FEModern: Shilgengar, Sire of Famine

恶魔：Shilgengar, Sire of Famine （和一些美好的协同效应）

Shilgengar, Sire of Famine 符合许多的条件：

五点法术力叫 6/6 飞行生物？坚实的素质。

「牺牲另一个生物：获得食…」并结合了牺牲引擎（能让生物离开战场）及资源交换（把一个资源—生物—换成另一个—血滴衍生物）。

在一个简单的条件（这里在意了牺牲天使）下，食…的获取更加容易。

有个白黑混血的起动式费用代表我们的指挥官有双色的特性（不是只有黑色），且跟牺牲（ 像是欧佐夫传人泰莎和联会豪族）有更好的互动。

牺牲食…能带回所有生物（能 活尸法 整个坟墓场是个很大的效应，而你还可以用第一个派出血滴衍生物的异能来填满坟墓场）。

被带回来的生物会变成吸血鬼（另一个对协同效应有帮助的面向）？

这样结合了许多异能的传奇生物清楚地传达了一件事：透过牺牲各式各样的生物，你将会有一个满满的坟墓场及能将他们带回战场上的大量血滴衍生物。作为一副套牌的指挥官，你会寻找有着高防御力且效率高的天使，或着是能帮你重击对手的吸血鬼，并让血滴衍生物帮助你能在抓牌上变得更加顺利。

0029_MTGMH3_Token: 血滴衍生物 0010_MTGOTJ_CmdrNew: 贷剑天使

0009_MTGOTJ_CmdrNew: 弥偿天使 0016_MTGLCI_Main: 伟门守护使

遭魅新郎艾德嘉 马可夫男爵

如果你想要帅气一点，还有张能在前期就阻挠对手的吸血鬼/天使，并在后期扭转战局：哲娜与琳法拉。

哲娜与琳法拉

如果你使用的是 依夏兰迷窟的鲜血仪式指挥官套牌，你就有一个很高的黑白套牌起点，并在找到一些能帮忙的天使后轻易地把指挥官换成Shilgengar 。p>

但还远远不止于这样。

走在康庄大道上自然令人心情愉悦—拿张牌让他好好展现自己最大的能力自然是个很棒的结果—但寻找中间的一些协同更能让对手出其不意。举例来说，派出许多血滴衍生物就能有些有趣的互动。当然，所有东西都会流血，但如果你在套牌里放进一些寻找神器的内容，就可以超充饱那些不是属于挖坟的引擎：

禁品主谋让你可以在不需要使用血滴衍生物的情况下占卜你的套牌。

创新时代让你可以把法术力变成能量指示物，对于想让能量牌可以运作有很多帮助（摩登新篇3里面就有一些）。

鲁莽织焰匠和妙手魔炮师在有血滴衍生物时能造成很多伤害。

沙林斯觅钢客 能为你提供一些地牌及甚至更满的坟墓场。

佑天异见者 能快速累加 +1/+1 指示物。

禁品主谋 创新时代 鲁莽织焰匠 妙手魔炮师 沙林斯觅钢客 佑天异见者

上述大部分牌都无法放进 Shilgengar 作为指挥官的套牌里，但在有着正确颜色的情况下，这些都能带来有用的价值以迫使对手决定要对付其他牌张或是可能可以让活尸法 发挥作用的引擎。

{白}{蓝}{黑} 铸物卿克撒： 大量血滴衍生物能让克撒更快出场，并强化他所派出的那些生物。

{白}{蓝}{黑} 机敏行控涂璐丝：使用血滴衍生物时所弃掉的牌可以在之后移回手上—你甚至可以把涂璐丝牺牲给 Shilgengar 来完成这件事。.

{白}{黑}{绿} 孢子上师凯福：Ghave 是另一个资源转化器（转化 +1/+1 指示物及腐生物衍生生物），而加上 Shilgengar 和佑天异见者 后更能让你用法术力来派出血滴衍生物。

{白}{黑}{绿} 幽灵酋长卡拉多：你可以把想一次又一次次施放的生物放进坟墓场，并利用场上的 沙林斯觅钢客 来找到更多。

{红}{白}{黑} Edgar Markov：你已经有了一副应该会派出血滴衍生物的吸血鬼套牌；这张牌给你更多使用血滴的选项，并能在面对像最终对决这样的牌时能快速复原。

{红}{白}{黑} 混沌械匠姚恩姚森：和 Ghave 一样，姚恩姚森是个资源转化器，在接上另一个转化器（Shilgengar）后能产出更多价值（并从鲁莽织焰匠 和他的朋友身上压榨出更多价值）。

铸物卿克撒 机敏行控涂璐丝 孢子上师凯福 幽灵酋长卡拉多 Edgar Markov 混沌械匠姚恩姚森

重点是这样的：在那些热门的策略、指挥官套牌和色组中我轻易地就能找到明显的协同效益。以Rube Goldberg 方式把牌连在一起，或许替换或加上一些重复的组件，你就可以解锁更多Shilgengar强力的使用方式。

这就是为什么像 Shilgengar, Sire of Famine 这样的牌经常会出现在那些你不预期的套牌里：那些会把很多东西变成另一种的协同只有在把时间拉长才会找到。快检视已经在你套牌里的那 99 张牌—以及 摩登新篇3牌图集合—来为你的下一场对局带来更多的惊喜。