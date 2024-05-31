6月14日，摩登新篇3带来一众强力新牌、惊人重印，当然还有许多精美程度相称的衍生物支持游戏——熟悉的有鬼怪和灵俑，强力且骇人的有奥札奇和塔莫耶夫。摩登新篇3的各产品里有共有70种衍生物，其中含有3种徽记和一种辅助用牌，它们能让万智牌的游戏更加精彩且经典！

常规补充包里有34种全图衍生物，还有1种徽记和1种能量库辅助用牌（有可能出现在衍生物的背面）。

0005_MTGMH3_Token: Cat Warrior Token 0035_MTGMH3_Token: Emblem (Tamiyo, Seasoned Scholar) 0036_MTGMH3_PlayAid: Energy Reserve (Play Aid)

聚珍补充包也有34种全图衍生物和1种徽记——都是双面传统闪。

摩登新篇3指挥官套牌共有四幅套牌，内含35种不同的衍生物、2种徽记和1种能量库辅助用牌。每副套牌内含10张双面全图衍生物，可以在战场上支持你。

0027_MTGMH3_TokenCom_a: Emblem (Garruk, Apex Predator)

我们还为指挥官的狂热爱好者准备了一些新东西：摩登新篇3聚珍版指挥官套牌！这里有指挥官套牌里的所有牌，而且升级成了特有的全新涟漪闪处理！

互动数字渲染非实际牌张。
残暴合体钨拉雷
（涟漪闪无边框肖像）

这些聚珍版指挥官套牌各内含10张双面衍生物，其正面是涟漪闪，背面是不闪。四副摩登新篇3聚珍版指挥官套牌共有42种全图衍生物，且都有独特的收藏编号，其中31种有涟漪闪呈现，另外能量库辅助用牌也有涟漪闪，2种徽记都是不闪。

0001_MTGMH3_TokenCom_a: Eldrazi Token (10/10) 0009_MTGMH3_TokenCom_a: Aetherborn Token

想看看这些产品里的衍生物吗？现在你可以前往摩登新篇3牌图集合查看它们：

2024年6月14日，摩登新篇3全球上市，发现新的恒常经典，充分运用强大力量。快去本地游戏店亚马逊等网上零售商以及其他出售万智牌的地方预购。