6月14日，摩登新篇3带来一众强力新牌、惊人重印，当然还有许多精美程度相称的衍生物支持游戏——熟悉的有鬼怪和灵俑，强力且骇人的有奥札奇和塔莫耶夫。摩登新篇3的各产品里有共有70种衍生物，其中含有3种徽记和一种辅助用牌，它们能让万智牌的游戏更加精彩且经典！

常规补充包里有34种全图衍生物，还有1种徽记和1种能量库辅助用牌（有可能出现在衍生物的背面）。

0005_MTGMH3_Token: Cat Warrior Token 0035_MTGMH3_Token: Emblem (Tamiyo, Seasoned Scholar) 0036_MTGMH3_PlayAid: Energy Reserve (Play Aid)

聚珍补充包也有34种全图衍生物和1种徽记——都是双面传统闪。

摩登新篇3指挥官套牌共有四幅套牌，内含35种不同的衍生物、2种徽记和1种能量库辅助用牌。每副套牌内含10张双面全图衍生物，可以在战场上支持你。

0027_MTGMH3_TokenCom_a: Emblem (Garruk, Apex Predator)

我们还为指挥官的狂热爱好者准备了一些新东西：摩登新篇3聚珍版指挥官套牌！这里有指挥官套牌里的所有牌，而且升级成了特有的全新涟漪闪处理！

互动数字渲染非实际牌张。 残暴合体钨拉雷

（涟漪闪无边框肖像）

这些聚珍版指挥官套牌各内含10张双面衍生物，其正面是涟漪闪，背面是不闪。四副摩登新篇3聚珍版指挥官套牌共有42种全图衍生物，且都有独特的收藏编号，其中31种有涟漪闪呈现，另外能量库辅助用牌也有涟漪闪，2种徽记都是不闪。

0001_MTGMH3_TokenCom_a: Eldrazi Token (10/10) 0009_MTGMH3_TokenCom_a: Aetherborn Token

想看看这些产品里的衍生物吗？现在你可以前往摩登新篇3牌图集合查看它们：

摩登新篇3常规补充包衍生物、徽记、辅助用牌

摩登新篇3聚珍补充包衍生物和徽记

摩登新篇3指挥官套牌衍生物、徽记和辅助用牌

摩登新篇3聚珍版指挥官套牌衍生物、徽记和辅助用牌

2024年6月14日，摩登新篇3全球上市，发现新的恒常经典，充分运用强大力量。快去本地游戏店、亚马逊等网上零售商以及其他出售万智牌的地方预购。