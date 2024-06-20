7月5日，Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®会自由奔跑到本地游戏店的货架上，其中有新牌和新插画的重印牌，它们都展示了出自备受欢迎的电子游戏Assassin's Creed的角色、设定和事件。这个系列共有8种衍生物，另有3种迷你游戏牌，辅助牌手体验精彩且经典的万智牌游戏！

在无疆补充包里，你有机会开到8种全图衍生物和3种迷你游戏衍生物。三种迷你游戏包括亲历故事： 刺客版、无疆补充包闪击以及揪出刺客，无疆补充包里会有这3种迷你游戏的卡，具体如下。

0002_MTGACR_TokenBst: Shapeshifter Token (3/2) 0005_MTGACR_TokenBst: Phobos Token

聚珍补充包里的8种全图衍生物和无疆补充包里的一样，但它们是传统闪双面衍生物。（迷你游戏卡不能从聚珍补充包中开出。）

想看看这些产品里的衍生物吗？你现在就可以访问Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®牌图集合 或点击下面这些便捷链接：衍生物、徽记和辅助用牌。

在2024年7月5日上市前，悄悄走进附近的本地游戏店，或者在亚马逊这样的网上零售商处隐匿身份，预购Magic: The Gathering® – Assassin's Creed® 产品！

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