死冥权能。老前辈之一。从无人理解到特选限牌以及薪传禁牌，它也拥有这游戏的卡牌中数一数二精彩的故事。

我不是来这里说那些故事的。嗯，可能会说到一点吧，尤其是那些和我的生活以及在威世智工作、以及和摩登新篇3的洞察设计带领Erik Lauer相关的部分。

场景是1995年，匹兹堡大学学生会的美食广场。来自附近卡内基梅隆大学的一些万智牌牌手（包含Lauer和Andrew Cuneo）正谈论着死冥权能这张一本游戏杂志认为是冰雪时代中最烂的稀有牌。他们说「这张牌真的太疯狂了」。我没有听到所有的细节，但这个对话让我和一些其他的匹兹堡牌手重新评估了死冥。

我们想到了死冥和祖尔的奥秘—当时的另一张新牌—的组合技，然后建构了一副利用这两张牌和象牙塔组合而成的死锁特选套牌。它的目的就是要把这三张都弄到场上、把手牌补到七张，然后除了透过 祖尔的奥秘阻止对手抓牌之外什么都不做。你会从象牙塔那边每个回合获得三点生命、给奥秘支付两点生命的费用，然后慢慢把对手磨死，因为你自己不会再抽任何牌了。

我和朋友借了我没有的P9，然后在该周末带着这副套牌到附近图书馆举行的比赛中参赛。我就是在这时碰到未来的队友和同事Mike Turian。我在第一局对到（当时非常年轻的）Mike，然后连续两场磨死了他。他非常顽固地拒绝投降，要求我两场都要从头打到尾。「我能抽Savannah吗？」「不行。」「换你。」「加三，换你。」「我能抽厄罕巨灵吗？」「不行。」等等等等。

这故事最好笑的地方是，由于牌手数量为奇数加上手动配对，我在第二局又对到Mike，然后一模一样的情况又发生了。我永远无法取回我生命中的这些时数了。我最后在比赛中取得第二名，赢得了一张来自传承的Firestorm Phoenix（我到今天还留着它）。

我们后来才发现CMU那群人说死冥太疯狂是什么意思 ，而它和祖尔的奥秘可是一点关系都没有。Randy Buehler之后使用了一副称为Lauerpotence的套牌赢得了1997年的芝加哥专业赛。它使用了备受争议的Demonic Consultation来在前期有效率地找出死冥，然后就能透过手牌优势把对手埋了：使用极焰风暴扫台、补血，然后在最后用Lake of the Dead打出巨大的吮命来结束对局。这副套牌是个理解万智牌资源系统的杰作，完美地利用了能回避这点的各种卡牌。

2 Bad River 4 Badlands 3 Gemstone Mine 3 Lake of the Dead 4 Scrubland 8 Swamp 1 Ihsan's Shade 4 Knight of Stromgald 4 Order of the Ebon Hand 4 Demonic Consultation 3 Disenchant 4 Drain Life 2 Firestorm 4 Hymn to Tourach 2 Incinerate 4 Lightning Bolt 4 Necropotence 2 Circle of Protection: Black 1 Disenchant 1 Firestorm 3 Honorable Passage 2 Mind Warp 3 Pyroblast 3 Terror

这副套牌也为我开辟了一条道路，让我能在这里预览摩登新篇3的卡牌。 Buehler赢得专业赛也激励我打进专业赛，而我也在一年后的1998芝加哥专业赛达成这个目标。Randy在不久之后就被威世智的R&D雇用了（很明显地就是要阻止他们设计出像是死冥权能这么蠢的牌），而这也让我觉得像我这种人能在威世智工作似乎也是可行的。然后在2001年，这个梦想就成为现实了，因为我被雇用为这个网站的第一个编辑和内容经理。我在之后会进入R&D，并且雇用了Lauer（和Turian），Buehler则是被移去数字游戏的工作，而我则是接手了游戏设计的部门。多年后我还是在这里，也指派了Lauer来带领摩登新篇3的设计，然后他也在其中致敬了死冥权能。人生真是充满各种惊奇。

致敬：

0102_MTGMH3_Main: 死冥霸权 0411_MTGMH3_RetroMH3: 死冥霸权

修理坏掉的东西

身为一个设计者，你常常会碰到那种想要修理第一次没有成功的东西的诱惑，不管是完整的背景、一个机制，或是一张牌。死冥权能就是张很多人在过去企图「修理」的牌，而最著名的就是Mark Rosewater在天命之战设计的约格莫夫的交易。它实际上比死冥还要强力，因为就算费用更大，但当时的加速（黑暗祭礼、灰黑巨石）和其他直接找出来（最著名的就是学院教务长）的方法让你不管花了多少手牌，只要它能成功进战场你就几乎不可能会输了。这修理似乎不太行。

来自启示录的非瑞克西亚斗技场是多年后安全非常非常多的版本。这张牌虽然曾经出现在比赛中，它现在可是可以在标准中使用的牌，但在标准或是先驱都没有出现，在强度更高的摩登赛当然也是没有人使用。

企图给摩登设计一个「修正」的死冥权能是个挺棘手的问题，因为死冥的强度会依它身处的赛制强度而改变：该赛制越强力死冥就越强力。（如同我之前说的，在薪传被禁了，但你们可能有在艾卓荒野中的奖励单中轮抽到它，而在限制赛中的效果可能不太好。）因为如此，我们需要给它不少强度的限制。

传奇

这看起来大概是最奇妙的改变，因为这并不是「传说故事中的著名结界」，看起来也不像是个同时操控多个能获得好处的东西。不过它在这里的确是做为强度旋钮来使用的，因为你操控多张的确是有好处的，尤其是当你把它和能让你获得生命的低费瞬间搭配的时候（骤霜的灵魂穿刺就是最有可能造成问题的牌）。你可以先让第一个死冥霸权的触发结算，支付一堆生命来抽一堆牌，然后丢一堆牌来施放一两张灵魂穿刺，然后再用第二个死冥来补满手牌。你一回合只能补充手牌一次，然后身为传奇的副效应除了能让人多使用结界去除之外，它也多少限制了像是安福陵的暗贾之类的献力卡牌。

你的手牌上限为五。

这个很直接了当。由于你能随时补充手牌，你的手牌上限多少就是个这张牌可以调整的强度之一。所以死冥霸权给你原版手牌上限的七分之五。想要聪明地摆脱这个副作用吗？在施放死冥霸权之后使用圣物塔。新的时间印记获胜！

若一张牌或者是衍生物从任何地方进入你的坟场，放逐之。

原版的死冥有个「每当你弃牌时，将该牌从你的坟场放逐。」的异能。这个异能的存在主要是为了让牌手无法利用死冥以弃牌到手牌上限的方式填坟。极具效率的挖坟咒语自万智牌诞生时就已经存在了（像是尸变），而这也能成为一副能抽一大堆牌的黑色套牌的轻松目标。现在的摩登赛中有像是悲恸这类的牌更是让我们得更加小心。你操控死冥霸权还是可以呼魂悲恸，但它现在被牺牲时就不会死去，而是直接前往放逐区，所以死里逃生或类似的效应是没有办法拯救它的。这个效应也让像是冥餍泰坦克罗剎和冥界裂隙这种牌无法和死冥霸权做出有效的搭配。

死冥霸权比它的权能老哥要做得更好的事情之一就是抓牌。所以，如果我们要让废秘稀牌启示天灾希欧蕊能发扬光大的话，那应该就是这张了。你们看，这张新牌并没有比较差！

所以这个我们企图做出一个能在今天的摩登赛制中使用，比较公平版本的死冥权能的故事就是这样了。Michael Majors、Carmen Klomparens，以及其他许多人都测试了这张牌，并进行了各种异能的微调和调整，而这最终的版本和Erik一开始的设计并没有差太多。只有时间能证明我们做得如何—我们有找到甜蜜点吗？如此有效地将生命转换为卡牌还是会造成很大的问题吗？只有时间—和你们—能告诉我们答案！

额外的灵俑回合

谢谢你们阅读我这篇关于一张你们—咳—可能已经看过的卡牌的小故事… 做为奖励，这里有系列的另一张牌，能在你每回合抽一堆额外的牌时能达到良好的协力效应：

0101_MTGMH3_Main: 无神征召

我们在魔戒：中洲传说™ 中囤了不少的半兽人军队，但现在又要回来囤火花之战风格的灵俑了。你大部分时候都会从3/3这个大小开始，然后当你死冥两张牌的时候，它就会变成6/6！这不管在限制赛或是构筑赛都会是一张很有趣的牌。

而如果你正在思考这要如何和奥克弓手以及它的半兽人军队会如何搭配呢？囤兵灵俑只会检查你是否有操控任何种类的军队，然后除了原本的类别之外再额外把它变成一个灵俑。所以这两张牌搭配使用的话你就会获得一个挺有份量的半兽人灵俑军队！快乐地囤兵去吧！

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