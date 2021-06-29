哈啰，各位玩家！ 我的名字是Ben Lundquist，而我则是威世智的游戏设计，也是团队的最新成员之一。 我今天带来的是龙与地下城：被遗忘国度战记的预览牌。 对于这个抢先看我感到非常兴废，因为除了很特别之外，它也是我在对局设计中建构的第一个套牌里的一部分！

这是深水城黑杖：

你们会在被遗忘国度战记中注意到的东西是设计中有许多充满风味机制的字汇。 「活化行走雕像」在这情况里单纯是说这是个起动异能，但在这里却是用述说故事的方式，而我则是非常的喜欢这点。 我做为设计者（和玩家）的背景在之前会比较专注在机制和互动上，所以有时候我可能不会注意到风味和故事。 这条叙述将深水城黑杖的传说和行走雕像绑成一个功能，而这也是我非常欣赏的一点。 当你们读到「活化行走雕像」时你们可能还不清楚这规则的复杂性，但你们却知道接下来会发生什么事情。

至于对局模式方面，从历史上来看，像是神器缄灵这类的牌创造了不少高张力的时刻，而这些都会导致不解决这永久物就要铲牌的情况。 深水城黑杖的鸡蛋放一篮策略性比较没那么强，而我也比较喜欢这种对局方式。 这张牌让你们可以在放弃一些速度的情况下获得更多的弹性。 如果你的活化行走雕像离开战场，那不远的后方应该还有另一尊。

深水城黑杖于未来未来联盟的时间里在文字叙述和数值上都经历了许多改变。 就和活化的行走雕像一样，它保留了主要的型态，但还是有些动作。 而如同我说的，这是我第一个套牌的一部份，所以有些改变是来自于我自己测试的结果！ 让我印象最深刻的就是后来加上的法术时机。 虽然这会降低牌本身的强度，但这样它就能提供更多有趣的对局，因为这样就不用担心盘面上的偷袭阻挡者以及战斗算数（像是在你阻挡后变大的生物）。

深水城黑杖| 由 AnnaSteinbauer作画

我还想用深水城黑杖做更多酷炫的事情，像是瞬间重置它来反击去除咒语、或是选择在维持重置它来施放扫台然后用行走雕像打个一拳大的。 它有太多的可能性了，我也希望你们和我一样喜欢它。 保重！