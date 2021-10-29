吸血鬼的婚礼时尚是依尼翠：腥红婚誓的中心，我们也看到了不少插画重新定义了”盛装出席”这几个字。大多数的婚礼上，众人的目光都聚焦在新娘的婚纱，而奥莉薇亚沃达连作为新娘，那不仅仅是聚集目光而已；大家的心脏都停了。

在满天花雨的血瓣之间，黑暗的身影穿梭其中，面色苍白且飢饿的她身着银色及皇家紫的外衣，点缀着纯白的丝质薄纱，被受害者的尖叫及徘徊的灵魂所成的绯红云雾环环包围。美丽绝伦。

但在这场婚礼上，不止新娘的穿着夺取了大家的目光。茜卓是来赢的。

我们小心翼翼地处理为夺取月银钥而来的英雄和婚礼的视觉设计，让那些不仅止于视觉层面而已。叙述创意总监 Doug Beyer 参与了全部的设计过程。

”视觉上沃达连邸的全部内容都被设定为会感觉到寒冷的冷色背景，”Doug 说。这为茜卓身着烈火红、橘色及金色的礼服—那绝对是团烈焰—出现时提供绝佳的视觉张力。

”茜卓衣装的背景色与原本的装扮维持地十分一致。”Doug 说。”红色的布料与金色及黄铜的点缀。这裡有趣的是上臂及裙摆背后半透明的部分，试图表现她在让房间迅速升温时的烟雾，也算是一种致敬。这身华服的一切都是来自她的能力所启发，你甚至可以看到我们暗示在她背后那微微散发出的雾气。”

资深艺术总监 Cynthia Sheppard 和画家 Ekaterina Burmak 完成了无边框版本的盛装茜卓插画。在奥莉薇亚奢华婚礼的不死者及盛装的宾客之间，茜卓确实是那场派对的灵魂，但绝对不是宾客名单上的一员。

”我们希望保留她容易冲动及先打再说的逻辑，”Doug 在描述茜卓抵达婚礼时情况时这麽说。她对奥莉薇亚沃达连毫无好感，且以这身彻底嘲讽了服装规定的打扮出现在自称依尼翠王者的私人宴会上，并把焦点从新娘转到自己身上，那果然十分茜卓。

”看似唯一的逻辑是她会用她的烈焰来帮助强调自己的剪影，自然而然地吸引大家的目光。礼服的剪裁保留了高雅但依然好斗，也未失去茜卓最具代表性那”我是来闹场的”感觉。我们在她的右肩保留了她的稳验焰器，但稍微缩小了一点以符合高雅的典礼，不过需要时依然可以派上用场。”

”她就是来拆台的。”

并非所有的细节都是原版计划在这场婚礼中出现的，Doug 说。”这裏我最爱的一点是茜卓长裙上交织的馀烬，以及房缘垂下的血瓣。那并不是我们有写出来的东西，但画家在作品上加入了一些动感。那实在是令人惊艳。”

这正是将点亮依尼翠永恆之夜的那场庆典！