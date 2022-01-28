我喜欢良性的挑战，也总渴望能负责更多具有挑战性的系列。如果系列执行的难度变高了，有时候可能就是我造成的。在决定了我们将要重返神河后，我就知道这不是件简单的任务。

乘蟾达成 | Justine Cruz作画

但这次我有点紧张。虽然在第一次造访这个时空时我还是牌手，我知道我对这个时空或是真实世界启发它的那个地方—不管是过去还是现在—都不熟悉。这次我将会需要大量倚重其他人的专业把所有东西结合在一起。幸运的是，就和我在负责多明纳里亚的系列设计时一样，我已经有了不少准备好并迫不及待要投注他们心力到这个专案上的伙伴。Mark Rosewater成功地领导了洞察设计团队为我打下了良好的基础，他洞察设计故事的第二部裡将会一併介绍我们系列设计团队成员们。

在此我想特别提一下补足了我弱点的关键人物。我其实已经忘了大部分的循环和设计是交给谁去负责，但我知道Ari Nieh和Daniel Holt在引导我哪些牌能让上次造访这个时空时的支持者和这次看到新样貌的可能支持者兴奋上帮了我很大的忙。在日常的工作上，我非常感谢他们所提供各种能融合在一起的元素，并分享哪些东西能拼凑在一起的想法。Emily Teng在负责世界构筑那部分的工作上是个很好的伙伴，我很感谢她在我没什麽能回报她的情况下回答了我很多问题—为了要配合设计流程上的机制面，她在创意那端做出了很多改变。

在知道我将负责系列设计后，我便找上了我们的Duel Masters团队。我想知道东京办公室是否有同仁可能可以协助这个系列。很快的我就找到了Koichiro Maki能在原本的工作外提供我们协助，Yuki Fujii则很好心地帮助我们在设计团队的会议和其他与Maki的会议中做翻译。

他们对日本的牌手会对这个系列有什麽期待，以及上次造访这个时空时最吸引人及最不吸引人的又是什麽分别都提出了很棒的见解，也同时帮助协调收集东京办公室其他人的牌张设计及反馈。Maki製作了许多包括了他想看到的图像，以及他想看到实现的比喻、角色类型及物件的档案。这些观点都给了我很多信心让我相信我们为这个系列所做的事是正确的，很大程度在系列设计上影响了我们把哪些机制放进这个系列。

在有了这些支持，以及概念插画开始进行且看起来不错后，我慢慢相信我们真的做了些很特别的东西。先让我们来看看机制吧，Mark Rosewater将会探讨为什麽我们没有选用一些过去的机制。

神器与结界

我喜欢透过结界和神器来作为传统与现代之间冲突的想法。有这样的光谱分配在万智牌的颜色中对于系列裡要放进什麽东西来说是个很好的起点。我们曾做过结界系列，也曾做过神器系列，但从未探索过把两个都作为重心的系列代表了什麽。我很喜欢色组会着重在其中一个或是两个都是的想法，那将会比单单两边的冲突有更多细微的差别。

最大的挑战是去了解这些元素该有的密度，尤其是生物，以及在插画概念开始前找出哪些生物及这些牌张类别该给予什麽样的费用。

翻面

饰装

在洞察设计大部分的内容—包括创造了「加强」，之后被改名为「饰装」—都需要结附有灵气、武具或上面有指示物。这部分没有改变太多，除了最后你对手的灵气将不会被算入你的饰装奖励之外。

这裡主要且直接的改变是我们把这个机制移到了更多是像部族的设计空间来奖励饰装生物的数量，所以不完全是内含的奖励或是检查是否有一隻饰装生物。我希望有足够的奖励来鼓励更多饰装生物，毕竟游戏不会把全部东西都单放在一隻生物上。

忍术

忍术并没有在洞察设计提交的档案裡，很大程度是因为当时把焦点放在上面所提到的饰装上。如果饰装是系列裡一个主要内容，它们就会在你透过忍术把生物移回手上时「掉下来」。随着我跟其他人讨论了越多他们想要在这裡看到的东西，我就越认为我们应该要放入忍术或其他类似的机制。

在大部分的系列设计裡，我们测试了一个能让你把饰装留在刚出现忍者上的变型，但最终那被证明解释起来很困难，且会带来比我们比我们想要更摆动的对局。忍者套牌往往更着重在让生物穿越而非扩大生物大军，而这些主题的焦点在颜色上也没有很多重叠。最后我们决定回到原本的机制。

我们也製作了一些其他在意忍者和浪客的部族牌。洞察设计团队扩大了这个群体来确保和过往的一些系列有足够的相容性。

魂力

魂力的用途非常多，或许有点太多了，如果把这个机制作为回归机制感觉不费吹灰之力。然这个系列缺少一个较为平顺的机制—我指的是一个能稍微缓和当法术力进程不是最好时的机制。我很想用有魂力异能的牌来提供牌手在没有其他选择时可以选择的工具。虽然想展示具有多样性的效应，我也不畏怯製作一些和其他机制—像是循环—相似的牌。最后我们决定把魂力限定在神器、结界或地牌上。

传奇

传奇是最初神河的一个大主题。我想用稍微带过的方式来捕捉这个感觉，因爲最近传奇已经更像是多明纳里亚的特性。虽然一般情况下我并不是传奇地牌的死忠支持者，魂力是一个很好的机制来证明它们值得一个机会。我们在传奇生物上加上了减少费用的条件来致敬传奇主题，并帮助和贊迪卡再起裡的模组双面牌（MDFC）地牌做出区隔。

我们认为另一个更简单提供传奇的方式，是直接提供神神河的支持者更多的指挥官。在最初神河环境裡的102张指挥官裡面只有一张是多色的，这为我们提供了很肥沃的探索空间。

循环

除了传奇地以外，还有很多很酷的循环集结了多个不同设计师创意及机制想法的设计。

最初神河裡的龙是经典。死去时触发的模组从头至尾都没有被改过。

祭祠也广受大家的喜爱。本来认为我们会为了新的对局及应对方式而尝试把它们做成生物。

还有一个循环利用了群列的空间，我们团队和对局设计师一起进行了多次的调整。千万别错过了。

我们还有一个绚丽的的「召现 . . . 」循环，那是我们探索单色通牒应该长什麽样子的终点。

传纪

传纪令人赞叹。作为对局物件的一部分，它们在创意的表现上令人惊艳。我很兴奋看到故事被赋予生命变成生物的想法。开发上最大的挑战在于大部分的设计原本都是单纯的转化，而非放逐并以已转化的状态回到战场。Jadine Klomparens有足够的智慧去发现为了更好的对局体验我们需要做出哪些特定的改变。

那些牌使用上有些过份积极，也没有太多可以回应的方式。这样的修改可以让我们在牌的其他地方加上强度，像是我们尝试了其中一些和敏捷的搭配并把它加了回来，但同时改变了一些其他的东西。在这裡所做出的重要决定是不要把「传奇」放到描绘传奇故事的背面。

翻面

重配

我很喜欢一个生物可以有武具型态这样新型态机制的建议。从概念上来说，这听起来很酷，我感觉也可以减缓一些武具在对局中的痛点。你将不会因为抓到太多武具牌没有足够的生物而被惩罚，对手也会和你的武具有更多自然的互动等，因为它们在生物形态下将会比较脆弱。

我们认为如果对局是这样—用于攻击、卸装，然后成为阻挡者进行阻挡—将不会有问题，有些感觉也可以加大数值但并非任何情况下都必要。

武士（和战士）

处理武士变得更加微妙。武士道是一个不错且简单的机制，但我感觉它缺少了什麽。你通常不会有太多媒介来触发这个机制：或许对手有太多不阻挡的藉口、他们不需要阻挡，或甚至他们根本没使用生物。我很想看到一个更为主动的内容以带来更可靠的红利。

同时又一次的，我们希望把武士和战士放在一起。我一直很有兴趣尝试颂威的变型—除了+1/+1直到回合结束之外其他的红利。我们尝试了「每当一个由你操控的武士或战士单独攻击时，（效应）」，那在创意上看似是一个不错的结合，很多牌手也被它在对局中所带来的种种决定所吸引。

虽然在每次攻击中至少会有一名武士身陷险境，这裡主要的挑战在于避免任何一旦开始重複就会感觉压迫的效应。总归来说，我很喜欢这个会奖励一些奇特对局进行方式的战斗中心机制。

提及非瑞克西亚

我很喜欢跟着维持金吉塔厦机制架构的挑战，就和我在负责凯德海姆系列设计时对弗霖凯所做的事一样。

能在这裡搭呼应非瑞克西亚的影响十分有趣，也包括为向多美代这样特别的角色进行设计。

乘蟾达成

我今天的预览牌来自一封来自Maki的设计email。他提到了它其中的一个同事Masahiro Kamada为档案提供了很多的想法。这个清单上的第三个概念是两个忍者乘坐在巨大蟾蜍上的设计（附上了图片）。这两个设计都会派出传奇蛙衍生物，其中一个设计让你弃掉传纪来保护你的蟾蜍。

我的理解是那参考了自来也，一个日本古老物语裡的角色，也在现代的流行裡有许多不同的诠释。这看似是一个很好的起点来打磨出一些迷人的东西。

我们最后把在意传纪拓展到全部的结界，并加上了异能来传达它们希望聚在一起。达成对一些游戏设计师来说是能放进黑绿结界套牌的心头好。

谢谢大家阅读今天的文章，这个系列满是很多很棒的东西—我甚至还没有讲到那很酷的载具！希望你们喜欢所有这个系列提供给大家的东西！

—Dave Humpherys