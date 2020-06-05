你好！

我是Mike Turian，万智牌的主要产品设计师。我专注的领域之一是如何利用牌张处理来捕捉每个万智牌系列的精华，以此让该系列更突出，更令人惊喜。在本文中，我会分享一些特色牌框牌、无边框牌和宽画牌等的新插画！我会完整介绍一下2021核心系列聚珍补充包，所有这些处理方式都会出现在聚珍补充包里，我还会介绍其他你们能开出这些新处理牌张的2021核心系列产品，

特色牌框处理

来看看特色牌框中的泰菲力！不仅仅是蓝色，每个颜色的鹏洛客牌都有特殊的牌框。

我们希望用每个系列中的特色牌框牌来突出展示该系列最酷的元素并捕捉其中的精华。在2021核心系列，我们希望将鹏洛客置于舞台中央。2021核心系列的领衔设计师Adam Prosak在本系列中设计了和五个单色鹏洛客相关的垂直组合。每个秘稀鹏洛客都有一张稀有牌，一张非普通牌和一张普通牌提到他们，我们于是找到了该系列中很适合特色牌框的牌张。Adam努力确保提到某一鹏洛客的所有牌都能有良好的协同作用。我们也十分喜欢他用精巧的创意处理凸显出的那种联系。

我和资深图像设计师James Arnold聊了聊他如何设计上面展示的新特色牌框时，他特别提到泰菲力的创意处理如何脱胎于最早的蓝色法术力框。然后他决定加入类似于插画中特效那样的折光设计元素。最后，你能看出来牌框的元素如何与泰菲力的服装一起将泰菲力从插画扩展到整张牌。

泰菲力是唯一一个在特色牌框中拥有四种插画的鹏洛客，不过本系列的鹏洛客都有捕捉其精华的画框，而且不仅用在了每一张鹏洛客牌本身，还用在了鹏洛客牌张组合的每一张牌上。

乌金也出现在了2021核心系列中，我们带回了灵龙乌金。我们对特色牌框处理感到很兴奋，因为我们知道还要创作乌金的特色牌框。乌金不像其他鹏洛客，在2021核心系列中没有其他提到他名字的牌，也没有相关的基本地（不好意思啦，荒野！）。尽管如此，突出展示乌金也是个不容错失的好机会。

特色牌框大家庭中还有最后一块拼图——基本地！2021核心系列的五个单色鹏洛客各有对应的基本地，插画上画着其家乡时空。举例来说，这张海岛在特色牌框中展示了泰菲力的家乡多明纳里亚，现在你能以统一的风格施放所有泰菲力咒语了。

2021核心系列轮抽补充包和聚珍补充包里都能开到这些特色牌框牌，其他含有这些补充包的产品里也能开到。

无边框处理

鹏洛客牌的无边框处理随着烽会拉尼卡的Mythic Edition加入了万智牌大家庭，且自从艾卓王权开始，每个系列都有。这种无边框处理深受大家喜爱，我们也很高兴能有机会为每个鹏洛客都带来这么讨人喜爱的版本。2021核心系列中的六个鹏洛客每个都有独特插画的无边框处理版本。

此外，有关无边框处理的正面反馈促使我们考虑还能做什么来捕捉那种兴奋感。在依克黎：巨兽时空中，我们为群系地加入了无边框处理。在2021核心系列中，我们决定选择六张能让牌手产生共鸣的重印牌。我们梳理了这个系列，找到最适合无边框处理的东西，然后从中选出一张非普通牌（在无边框处理中，这个非普通拥有稀有的标记），三张稀有牌和两张秘稀牌。

在2021核心系列的轮抽补充包和聚珍补充包里都能开到这些无边框牌，其他含有这些补充包的产品里也能开到。

弄时宗师泰菲力

因为弄时宗师泰菲力是2021核心系列的封面鹏洛客，所以我们决定使用多种元素来捕捉其精华。制作系列的团队负责开发泰菲力的一整套能力，资深艺术总监Cynthia Sheppard负责领导该系列的艺术委员会。她觉得，既然泰菲力代表了操弄时间，我们可以创作多个版本的插画来表现泰菲力操弄了时间。

对弄时宗师泰菲力来说，共有四种常规牌框版本，四种特色牌框版本，以及一种无边框版本，每种都有闪卡。真的是很多很多泰菲力啊！

宽画

宽画处理依旧是展示套牌中某些特别之处的流行方式。对所有没有特色牌框或无边框处理的稀有或秘稀牌而言，我们希望聚珍补充包里能开出这些牌的其他炫酷处理方式。

我们升级了2021核心系列的「买一盒」赠卡，采用了宽画处理。你在本地游戏店每购买一整盒轮抽补充包展示盒或聚珍补充包展示盒，就能获得一张闪的林恩与瑟黎永不离（送完即止）。不闪的宽画版林恩与瑟黎可以在聚珍补充包里开到，占的位置是上面提到的不闪的宽画位。除了林恩与瑟黎外，其他每张宽画牌的闪和不闪版本都可能出现在聚珍补充包里。

聚珍补充包依旧是获取宽画稀有和秘稀的唯一方式。

每包聚珍补充包都含有以下内容：

聚珍补充包信息

4张闪普通牌、普通双色地或基本地

2张闪非普通牌

1张闪特色牌框基本地

1张宽画稀有或秘稀牌（共45种稀有牌，8种秘稀牌）

2张闪稀有或秘稀牌，或者闪宽画稀有或秘稀牌

2张特色牌框普通或非普通牌，或者Martin Juza在6月8日预览的无边框牌（共5种普通牌，6种非普通牌）

1张特色牌框或无边框稀有或秘稀牌（共8种稀有牌，17种秘稀牌，其中包括5个版本的秘稀泰菲力）

1张闪特色牌框普通或非普通牌，或Martin Juza在6月8日预览的闪无边框牌（共5种普通牌，6种非普通牌）

1张闪特色牌框或无边框牌，可能是任意稀有度（共5种普通牌，6种非普通牌，8种稀有牌，17种秘稀牌，其中包括5个版本的秘稀泰菲力）

1张闪衍生物

在一包2021核心系列聚珍补充包里，你最少能获得四张稀有或秘稀牌，有45%的可能获得五张。每包牌内含11张闪牌（外加闪双面衍生物）和4张不闪的牌。

在轮抽补充包里，我们会继续加入令人兴奋的无边框以及特色牌框的牌。针对不闪的牌，大约3½包轮抽补充包中会有1张特色牌框或无边框牌（任意稀有度，但基本地除外），大约每15包轮抽补充包里会有1张稀有或秘稀的该类牌。此外，每7包轮抽补充包里会有1张特色牌框的基本地。闪牌依旧是每3包轮抽补充包有1张，延续了我们自2020核心系列起提升的概率。闪的特色牌框和无边框牌大约每35包轮抽补充包里有一张。

概括一下，如何获得上述这些炫酷的牌？

宽画牌 – 宽画牌只能在2021核心系列聚珍补充包里开到。每包聚珍补充包都有53张不闪的宽画牌中的1张，还有机会额外获得52张闪宽画牌中的两张。闪的林恩与瑟黎永不离可以在本地游戏店里通过「买一盒」促销获得。

特色牌框牌 – 所有特色牌框牌都能在轮抽补充包和聚珍补充包里开到。2021核心系列套装里有十包轮抽补充包，那些补充包里也能开出特色牌框牌。售前组合里有六包轮抽补充包，它们中也能开出特色牌框牌。同样地，2021核心系列的鹏洛客套牌里各有一包轮抽补充包，其中也能开出这些牌。

无边框鹏洛客和重印牌 – 所有无边框鹏洛客和重印牌都能在轮抽补充包和聚珍补充包里开到。2021核心系列套装里有十包轮抽补充包，那些补充包里也能开出无边框和重印牌。售前组合里有六包轮抽补充包，它们中也能开出无边框和重印牌。同样地，2021核心系列的鹏洛客套牌里各有一包轮抽补充包，其中也能开出这些牌。

2021核心系列满载着给人惊喜的特殊处理牌张。我们始终在尽可能把打开补充包的体验变得有趣，我们很喜欢打开补充包后看到这些牌的兴奋感。在Twitter上@mturian告诉我你们对这些牌张处理方式的看法。感谢阅读！