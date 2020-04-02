哈啰！

我是Mike Turian，万智牌的主产品设计。我工作最酷的一部份就发生在当万智牌要前往崭新世界的时候。我们花了很多时间来定义该新世界会是什么、需要是什么，然后怎样才能让它变得更棒。我今天要花点时间讨论依克黎这个世界，并且向你们展示一些在依克黎：巨兽时空和依克黎聚珍补充包中可以找到的超酷玩意。

在依克黎：巨兽时空中，我们要造访一个由怪兽支配的世界。这世界的各个层面都在关注：让怪兽在设定上成为主要生物意味着什么。我们在每个系列都会专注的第一个层面就是找出是什么在驱动这个时空的冲突，以及是谁和谁之间的冲突。

对于依克黎这个世界，我们知道怪兽会是冲突引擎后面的驱动力。我们想要展现怪兽之间的战斗。万智牌本质上是一个对战的游戏，而当我们有了像是怪兽这种焦点的时候，我们更需要捕捉两只巨兽对撞时所产生的刺激感。

这冲突的第二部分就是要展现怪兽对抗城市。在开发依克黎这个世界时，人类很快就发现需要什么样的防御才能打退怪兽。人类很快就变得灵巧和军事化了。举例来说，在怪兽不会飞的区域，人类就发明了飞行城市。不幸的是，依克黎的怪兽开始合变，而之前成功保护人类的堡垒现在已被怪兽歼灭的破碎不堪。

所以，由于依克黎是第一个专注在由怪兽所支配的世界的万智牌系列，我们要如何将这点转换为我们的聚珍补充包呢？

每个聚珍补充包都包含以下内容：

4张闪普通牌或普通的双色地

2张闪非普通牌

1张闪基本地

1张依克黎指挥官（任意稀有度）

1张宽图稀有或秘稀牌（43种稀有、7种秘稀）

1张闪秘稀或是闪宽图稀有或秘稀牌

2张特色牌框的合变普通牌或非普通牌（5种普通、15种非普通）

1张特色牌框的稀有或秘稀牌（10种稀有、8种秘稀）

1张闪特色牌框牌（任意稀有度）

1张哥斯拉怪兽卡牌（可能是闪或不闪。买一盒秘稀只会有不闪的版本）

1张闪衍生物

特色牌框

对于补充包添趣来说，我们想要尽量展现依克黎怪兽的情绪和能量。在多次探索之后，我们决定采用漫画风格。超级巨大、迎面而来的怪兽会从卡牌中冲出来，直接映入你的眼帘！

在和我们和负责设计特色牌框的平面设计James Arnold谈论之后，他谈到这次异画合变外框背后的创意就是要将思维角度大大推向超越常规生命的感觉。这应该是这游戏有史以来推出的最大、最狂野的生物，所以我们想要给它们明星般的待遇。牌框已经不足以容纳这些合变生物带来的巨大能量和侵略性。从本质上来说，牌框只是做了我们在遇到这些合变生物时同样会做的事：赶快闪开！

对于特色牌框卡牌来说，普通和非普通牌栏位的卡牌会是合变卡牌，比如穿云庞龙。在特色稀有和秘稀牌的栏位，你有机会得到一张特色牌框的合变稀有牌或秘稀牌，比如依卢那。或者你也可能会开出新的三张无边框鹏洛客之一，比如卢卡或是薇薇安。

卢卡彰显了另一种和怪兽生活在同一个世界的方式。与其和怪兽为敌，卢卡认为一种更新颖的方法才是适应环境的最佳方式。他和怪兽彼此结成了羁绊来应对周围环境。我们很喜欢这个方式，因为这就像是一个自然的连结。虽然依克黎有许多有害的怪兽，但还是有不少可以组队的可爱且迷人的怪兽。

在特色牌框稀有或秘稀牌的栏位，你也可能开出另一种特色牌（是超棒的全新特色牌框的地牌），但我现在还不能展示给你们看！

在处理依克黎：巨兽时空的时候，我们知道我们有个极好的机会可以去探索哥斯拉的文化现象。万智牌终于要前往充满史诗级大怪兽的世界了，所以我们这次特地找东宝株式会社合作，就是为了能使用像是哥斯拉、摩斯拉，和王者基多拉等标志性的怪兽。我们称这些卡牌为哥斯拉怪兽卡牌。

对于每只哥斯拉怪兽，我们都检视了依克黎 并且找到了最棒的风味搭配，然后在本系列中给每只哥斯拉怪兽一张自己独有的卡牌。总共有19张卡牌。其中之一的“买一盒”赠卡只有哥斯拉怪兽版本，不过其他的都有一张依克黎卡牌和对应的哥斯拉怪兽卡牌。从对局的角度来说，它们是完全相同的（这表示，一副套牌里最多还是只能使用四张同名牌，无论你用的是哥斯拉怪兽版本或是依克黎版本）。

以下是获得这些哥斯拉怪兽卡牌的方法：

WPN店家会得到一张闪哥斯拉卡牌作为“买一盒”的活动的赠品。

每盒轮抽补充包都会有一张与怪兽之王哥斯拉联动的闪盒顶赠卡。日文补充包中会有18种不同的闪盒顶赠卡（其中三张是日文版限定）。其他所有语言都会有15种不同的盒顶赠卡。

每包聚珍补充包中都有一个指定的位置，其中有一张闪的或不闪的哥斯拉系列怪兽。在这个位置，你会得到 15 张全球盒顶赠卡的其中一张，或是买一盒赠卡 (只有不闪的版本)。日文版聚珍补充包则有可能包含三张日文版限定卡的其中之一 (请注意，这与原本公布的内容不同。更多信息请点此)。

在日文的补充包中，大约每12包就会有一张不闪的哥斯拉怪兽卡牌，然后大约每60包就会有一张闪的哥斯拉怪兽卡牌。补充包中无法开出“买一盒”赠卡，只能开出其他18种的哥斯拉怪兽卡牌。

指挥官卡牌

由于指挥官（2020版）套牌第一次和主要系列同步发售，所以我们感觉将依克黎的指挥官卡牌加入聚珍补充包也是很适合的。虽然依克黎指挥官里的卡牌无法在标准赛中使用，但我们想要给玩家另一种获取这些卡牌的途径。与其放一张额外的闪普通或非普通，你现在能在依克黎指挥官牌的栏位开出那些新牌的不闪版本。

宽图卡牌

通过宽图卡牌来展现自己套牌正在变得越来越流行。对于那些没有得到特色牌框或是无边框处理的稀有或秘稀牌，我们想要让聚珍补充包能用自己独有的方式来突显这些稀有牌。聚珍补充包依然是能够获取宽图稀有和秘稀牌的唯一方法。

我们可以在这里看到经过宽图处理的全新行侣机制牌。行侣这个机制吸引我们的地方是，它允许你挑选某只怪兽来组队，并且围绕着这只怪兽来构组套牌。就像卢卡和他的怪兽的结下羁绊一样，行侣这个机制扩展了套牌构组的可能性，并确保你从对局开始就能使用这只怪兽。

选择最适合你的方式

在最棒的依克黎 聚珍补充包中，你有机会开出至多六张稀有牌！你最少能开出三张稀有牌（一张宽图稀有或秘稀牌、一张闪秘稀或闪宽图稀有或秘稀牌，和一张特色牌框稀有或秘稀牌），然后你还有机会开出额外的三张稀有牌（一张依克黎指挥官牌、一张闪的特色牌框牌，或一张哥斯拉怪兽卡牌）

在轮抽补充包里你会看到更多酷炫玩意。依克黎真的实现了我们对于补充包添趣的愿景。特色的合变普通和非普通牌大约每三包就会有一张。特色牌框的稀有和秘稀牌（包括合变卡牌和特色牌框地牌）大约每14至15包就会有一张。无边框鹏洛客牌大概每3–4盒会有一张。而日文的轮抽补充包中，每12包就会有一张哥斯拉怪兽卡牌。上述这些卡牌的闪卡版则是每3包闪卡包里面会有一张。

无论你开的是轮抽补充包或是聚珍补充包，我都希望你能享受这些依克黎的异画牌。我们真的全力以赴来创造出全新的、最富表现力的方式来为万智牌的卡牌带来欢乐。我希望你能找到自己喜爱的异画牌并用它们来构组出最棒的套牌。