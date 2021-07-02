哈啰，万智牌的玩家！ 我是Melissa DeTora，要和你们谈论被遗忘国度战记的职业。 对于可以秀一些万智牌的第一个跨界系列的卡牌给你们看我感到很兴奋。 设计这个系列对我们来说非常有趣和使人兴奋。 许多制作这个系列的人都是大D&D粉丝，而这些人能将所爱的游戏带进爱制作的游戏真是太棒了。 至于我，我不算是个热衷的D&D玩家，不过多亏了多年前喜爱的电玩游戏（像是龙与地下城：黑暗联盟和柏德之门）我还算是蛮熟悉的。 不过我不是专家，所以如果我的D&D对比不是非常精准的话请原谅我。

当我们在设计被遗忘国度战记时，我们知道我们想要以某种方式来代表职业。 选择职业是你坐下来玩第一场D&D时要做的第一件事情。 职业能定义你的角色在游戏中能做什么、能决定他们的优点和弱点、技能和能力。 做为D&D最重要和指标性的部分，我们想要在被遗忘国度战记中以万智牌的卡牌来展现每个职业的独特性。

我们最后是如何在被遗忘国度战记制作职业呢？ 这是在设计非常前期时开始的。 每当我们在设计系列的前期时，我们都会脑力激荡之前的万智牌机制并且辨识出哪些在风味上符合现在这个世界的所有机制，像升级就是适合D&D风味的机制之一。 这名字非常有共鸣性，因为升级就是个你们在D&D会做的东西！ 它在风味上完美地搭配了这系列，所以在设计前期就被加进档案里了。

职业：牧师 | 由Alayna Danner作画

升级机制原本是出现在奥札奇再起然后也有它自己的问题。 第一，它字很多。 每张升级牌都需要时间读跟理解，而且通常也需要使用过几次才能完整理解它。 第二，它很难追踪。 你除了要追踪它的等级之外，你还要追踪新的攻防以及增加的新静态式效应。 如果那张牌还以其他的方式更改（比如说+1/+1指示物），那使用这张牌的话就更累了。 最后，升级牌没有太多的对局模式，因为只能在法术时机启动大大限制了它。 你在自己的回合中就只有升或不升的选择。 加上这些因素之后，如果升级要留在系列中的话，我们应该就不会在太多卡牌上使用太多升级。

除了和升级一起来的包袱之外，这机制不会让你感觉在玩D&D。 在D&D中，身为玩家的你们才式升级的人，而不是和你们并肩作战的生物。 团队对于原本的机制感到不满意，所以寻找着能执行升级这个动作的新方法。

另外，团队也在设计新卡牌来代表D&D的职业。 这些牌应该会是在你选定职业之后给你该职业能力的永久物。 举例来说，魔法师擅长施法，所以魔法师职业应该会是个在乎瞬间和法术的卡牌。

在微调了系列中原本的升级机制之后，团队决定将职业卡牌和升级机制合并。 升级职业比较像是D&D，其中玩家会升级他们的角色，而每次升级都会给玩家你更多的异能。 而这就是职业牌是如何诞生的！

现在就让我们来看今天的预览吧。 首先就是，职业：牧师。

想出职业上会出现什么异能主要是要脑力激荡每个职业能做什么，然后将它变成万智牌的机制和游玩方式，最后则是将它做成有趣又好玩的卡牌。 对职业：牧师来说，提供最好对局的异能和风味就是获得生命和挖坟。

做为一个非普通，这张牌最重要的角色就是给限制赛做为一个套牌的核心。 我们在白绿两色中都有获得生命的主题和奖励，所以职业：牧师的角色就是给获得生命套牌的收益。 前两个异能在轮抽中非常好玩，但我们需要找出一个第三章来将这张卡牌绑在一起。

挖坟是个主要为黑色的效应。 白色是可以做到，但通常只会用在较小的生物上。 不过在D&D里的僧侣是可以让死者复生的，而我们也想在这里表现这点，这样我们能展现僧侣的风味并且给白色更多能使用的工具。 在限制赛中，在对局后期从坟场挖出任何生物能让你的获得生命套牌在后继无力时能有点事情可以做。 它和僧侣的风味很搭，但更重要的是，它在轮抽中很好玩，同时也有许多不同的对局模式。

接下来要给你们看得牌是职业：吟游诗人。

吟游诗人是个表演者和说书人，什么都会什么都不精。 他们能补上D&D队伍可能缺少的大部分需求。 这可能不太好转换成万智牌的对局，因为它是个什么都做得到但又要和其他职业有所不同的职业。 不过团队最感到共鸣的是表现和说书，而他们也想要创造出一个在乎传奇生物的牌来表现吟游诗人述说传奇生物的故事。

这是我和前对局设计Kazu Negri在未来未来联盟中最喜爱的职业。 我是个在乎传奇的标准套牌大支持者，这副套牌会世界树神埃西卡、莽勇狂徒玛格妲，和持绊逸才季宁加速。 这套牌能产出很多魔法力，但脆弱又不善于结束对局。 这套牌需要一张牌来将整个战略绑在一起，而这就是我们的尝试。 对于一张有三个异能的牌来说，这张牌能填上这种套牌的漏洞。 我们给职业：吟游诗人一个让你的生物变强的静止式异能。 这让你比较弱小的生物（像是玛格妲）在对局后期能有更多的功用。

我们最爱、同时也是将卡牌和套牌链接在一起的就是等级三的异能。 一个大部分都是产魔法力生物的套牌常常会因抽不到终结者而输去对局，所以在用完手牌之后能补充资源的方式让这种套牌更多续航力并让它更好玩。

职业：吟游诗人 | 由AndrewMar作画

感谢你们的阅读，我希望你们喜欢这个万智牌设计过程，也希望你们能在游玩喜爱的D&D职业时也能喜欢系列的其他部分。 享受剩下的预览季吧！

直到下次，

Melissa DeTora

@MelissaDeTora