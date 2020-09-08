在我玩指挥官赛制的那段时间，我构组了许多指挥官套牌—它们大部份的目的都完完全全是为了压倒对手。那些由像是Selvala, Heart of the Wilds乙金塑师布莱娅不倦朝圣械戈罗斯律法使者俄佐这类的传奇生物们指挥的套牌，统统都专注在产生出一个让我能够必然获胜的游戏状态。

但是，如果不论强度，我最喜欢玩的一副套牌，是由冒名客逆岛来指挥的。是的，那是一副复制套牌，在你的对手放出一些什么之前，它完全没有任何的获胜手段。这副套牌里面有着意料中的（仿生妖. . .）意料之外的（Unstable Shapeshifter. . .、以及显然怪异的（变形兽精华）。

其中一个我厌恶到将它从套牌中移出的复制组件，很讽刺地，竟是我一开始想要组这副套牌的主要原因之一：爪尔变形兽

在离开万智牌休息一段时间后，我在赞迪卡以及天地醒转限制赛期间回归，而作为过去裂片妖的粉丝，某些关于伙伴的要素仍对我十分吸引。我仍记得当预览 爪尔变形兽的时候我想着，「现在我有张想要在限制赛伙伴套牌中使用的牌了。」

（之后，我轮抽出了一副我万智牌生涯中最荒谬的伙伴磨牌套牌。它包含了爪尔变形兽、2张哈利玛开挖人、3张晶石蟹，以及一大堆其它的伙伴生物来协助开挖人们触发。这实在太丧心病狂了，我至今仍然后悔对我的对手们所做的一切。）

我喜欢这张牌。以我在赞迪卡限制赛的体验来说，它是我最喜欢的牌之一，即便它帮我赢下的比赛数量并没有其它限制赛明星们那么多，我至今仍对它情有独钟。另外，谁能不爱上强力的复制效应呢？复制战场上的东西真的是非常、非常地有趣。当我正在考虑构组一副复制主题的指挥官套牌时，爪尔变形兽是张我第一时间就想到的牌。

但是，爪尔变形兽在指挥官中的问题在于即便它的费用低廉的难以置信（仅需一点无色和一点蓝色法术力），但缺点也—嗯哼，极为明显。只能复制一只伙伴生物的异能太过于狭窄，以至于它只能只用在最纯粹的伙伴套牌中。虽然我对这张牌非常有爱，但我Sakashima套牌中的伙伴数量则无法跟上。可想而知，它最终并没有被采用，但确实激发了创作这副套牌的前期灵感。

不过，我一直想知道如果一张属于伙伴大类别的复制效应采用类似的玩法、但让使用的范围宽一点的话，会是什么样子。在Alpha版最原始的仿生妖之后，已经出现了各式各样变体的复制效应，无论是像特技替身那样具备闪现、像庞巨原生质那样能转换攻击和防御、像幻象身影那样制作虚影、像火花替身那样可以复制鹏洛客，或是其它种种。那为何不尝试制作一张存在于机制内、但在更开放的套牌中仍然可用的仿生妖？

好吧，随着冒险团机制在赞迪卡再起之中脱颖而出，那些在桌上版工作室的疯子们找出了解决之道。和仿生妖家族的新伙伴打声招呼吧，璃池拟态妖。

璃池拟态妖Extended-Art Glasspool Mimic

璃池拟态妖追随着爪尔变形兽脚步的地方，在于它比仿生生物的四点标准法术力便宜，只需要三点法力并伴随一个缺陷（它只能复制由你操控的生物）。它同时也和另一个赞迪卡再起的新机制有着良好的互动。值得注意的是，璃池拟态妖除了会保留它原先变形兽/浪客的的生物类别外，还会再拥有它所复制的生物之类别—如果你想要在赞迪卡再起中组织冒险团的话，这件事挺重要的。

如果那还不够，璃池拟态妖还具备另一个功能：它是一张模式双面牌！像是璃池拟态妖这样的 仿生妖们之所以强大，是在于它们具备弹性，而这位同样也以一种主流的方式展现其弹性：它可以当做地来使用。

璃池湖岸Extended-Art Glasspool Shore

如果你不想为了复制一只自己操控的生物而少下一张地，别担心！璃池湖岸会帮助你。作为这张模式双面卡的另一面，你能够选择如何进行部署。没有什么比这更具弹性的了。

虽然这张牌将会自动地进入到我的冒名客逆岛指挥官套牌中，但我也很兴奋地想要看看它在赞迪卡再起限制赛中的表现，它可能最终会成为一个双重身份的冒险团成员、一张你所操控的强大生物之复制品，或者是一张能够解你燃眉之急的地。

无论你选择要如何使用璃池拟态妖/璃池湖岸，你都能够从9月18日开始在售前赛上，以及9月25日的赞迪卡再起的全球产品上市日时玩到赞迪卡再起的新牌。