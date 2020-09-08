在我玩指挥官赛制的那段时间，我构组了许多指挥官套牌—它们大部份的目的都完完全全是为了压倒对手。那些由像是Selvala, Heart of the Wilds、乙金塑师布莱娅、不倦朝圣械戈罗斯、律法使者俄佐这类的传奇生物们指挥的套牌，统统都专注在产生出一个让我能够必然获胜的游戏状态。

但是，如果不论强度，我最喜欢玩的一副套牌，是由冒名客逆岛来指挥的。是的，那是一副复制套牌，在你的对手放出一些什么之前，它完全没有任何的获胜手段。这副套牌里面有着意料中的（仿生妖 . . . ）意料之外的（Unstable Shapeshifter） . . . 、以及显然怪异的（变形兽精华）。

其中一个我厌恶到将它从套牌中移出的复制组件，很讽刺地，竟是我一开始想要组这副套牌的主要原因之一：爪尔变形兽。

在离开万智牌休息一段时间后，我在赞迪卡以及天地醒转限制赛期间回归，而作为过去裂片妖的粉丝，某些关于伙伴的要素仍对我十分吸引。我仍记得当预览 爪尔变形兽的时候我想着，「现在我有张想要在限制赛伙伴套牌中使用的牌了。」

（之后，我轮抽出了一副我万智牌生涯中最荒谬的伙伴磨牌套牌。它包含了爪尔变形兽、2张哈利玛开挖人、3张晶石蟹，以及一大堆其它的伙伴生物来协助开挖人们触发。这实在太丧心病狂了，我至今仍然后悔对我的对手们所做的一切。）

我喜欢这张牌。以我在赞迪卡限制赛的体验来说，它是我最喜欢的牌之一，即便它帮我赢下的比赛数量并没有其它限制赛明星们那么多，我至今仍对它情有独钟。另外，谁能不爱上强力的复制效应呢？复制战场上的东西真的是非常、非常地有趣。当我正在考虑构组一副复制主题的指挥官套牌时，爪尔变形兽是张我第一时间就想到的牌。

但是，爪尔变形兽在指挥官中的问题在于即便它的费用低廉的难以置信（仅需一点无色和一点蓝色法术力），但缺点也—嗯哼，极为明显。只能复制一只伙伴生物的异能太过于狭窄，以至于它只能只用在最纯粹的伙伴套牌中。虽然我对这张牌非常有爱，但我Sakashima套牌中的伙伴数量则无法跟上。可想而知，它最终并没有被采用，但确实激发了创作这副套牌的前期灵感。

不过，我一直想知道如果一张属于伙伴大类别的复制效应采用类似的玩法、但让使用的范围宽一点的话，会是什么样子。在Alpha版最原始的仿生妖之后，已经出现了各式各样变体的复制效应，无论是像特技替身那样具备闪现、像庞巨原生质那样能转换攻击和防御、像幻象身影那样制作虚影、像火花替身那样可以复制鹏洛客，或是其它种种。那为何不尝试制作一张存在于机制内、但在更开放的套牌中仍然可用的仿生妖？

好吧，随着冒险团机制在赞迪卡再起之中脱颖而出，那些在桌上版工作室的疯子们找出了解决之道。和仿生妖家族的新伙伴打声招呼吧，璃池拟态妖。

璃池拟态妖追随着爪尔变形兽脚步的地方，在于它比仿生生物的四点标准法术力便宜，只需要三点法力并伴随一个缺陷（它只能复制由你操控的生物）。它同时也和另一个赞迪卡再起的新机制有着良好的互动。值得注意的是，璃池拟态妖除了会保留它原先变形兽/浪客的的生物类别外，还会再拥有它所复制的生物之类别—如果你想要在赞迪卡再起中组织冒险团的话，这件事挺重要的。

如果那还不够，璃池拟态妖还具备另一个功能：它是一张模式双面牌！像是璃池拟态妖这样的 仿生妖们之所以强大，是在于它们具备弹性，而这位同样也以一种主流的方式展现其弹性：它可以当做地来使用。

如果你不想为了复制一只自己操控的生物而少下一张地，别担心！璃池湖岸会帮助你。作为这张模式双面卡的另一面，你能够选择如何进行部署。没有什么比这更具弹性的了。

虽然这张牌将会自动地进入到我的冒名客逆岛指挥官套牌中，但我也很兴奋地想要看看它在赞迪卡再起限制赛中的表现，它可能最终会成为一个双重身份的冒险团成员、一张你所操控的强大生物之复制品，或者是一张能够解你燃眉之急的地。

无论你选择要如何使用璃池拟态妖/璃池湖岸，你都能够从9月18日开始在售前赛上，以及9月25日的赞迪卡再起的全球产品上市日时玩到赞迪卡再起的新牌。