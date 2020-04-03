这是一个全新的指挥官世界—名符其实！

欢迎来到依克黎指挥官（C20）的预览周末。今年是满载指挥官的一年，而我们将以一颗重磅炸弹来迎接全年首个指挥官专属产品上市。五副套牌，新牌总数将会是前所未有地多 . . . 再加高人气牌张重印。

Kalamax, the Stormsire | Art by: Cynthia Sheppard

这张牌代表了指挥官的进化转变。我们有着大量的指挥官产品，然而这是我们第一次将指挥官与补充包主系列连结在一起。

指挥官现在真正地进入了主舞台：我们的主系列将变得更有趣了！

这一切是怎么开始的？我们是怎么设计的？您能够期待些什么？让我们马上开始吧！

指挥官变得更狂野了

自2011年以来，我们每年都会推出一款专门的指挥官产品，通常是预组套牌。在过去的九年中，指挥官已经成为了世界上最受欢迎的万智牌玩法之一 —它现在已经是许多万智牌玩家真正的首选玩法。新旧玩家们全部都在加入玩指挥官。

考虑到如此快速成长的人气 . . . 我们却完全没有增加产品的发布量！实际上，我们一直以来都保持着同样的模式。它们就是一些套牌，独立于我们所有正在制作的产品之外，安排在一年之中的某个时间进行。计划着在某个安插得进去的时间点发布，而且通常十分紧凑。然而套牌总是很受欢迎，而且一年比一年更加流行！我们肯定能够做得更好一些。

与此同时，我们也投入了非常多的时间与精力在每一年所发售的新系列上。不仅仅是在设计方面—我们创造了这些世界并且为它们创造了大量的角色。你们都对这些世界感到兴奋，每个人都在谈论着它们。

于是，我们有了个点子：把这两件事连结在一起如何？

Otrimi, the Ever Playful | Art by: Victor Adame Minguez

指挥官也能成为主要系列发布的一部份：我们能炫出这个世界的亮点，同时也能通过套牌将某些主题特色凸显出来。

我指的是什么呢？

好吧，在过去，主系列中的传奇牌必须承担很大的责任，特别是要成为一个能够展现出系列主题的指挥官的责任。因为以下几点，这件事看上去有一些不合理：

因为传奇牌是在主系列里出现的，所以它要受到标准赛制的约束。通常，传奇牌是为指挥官所设计的，但我们必须为了它们可能对标准赛产生的影响去进行调整，这最终导致传奇牌变得不那么令人兴奋。 并不总是有传奇牌的空间。即便真的有这样的空间，也代表了它挤掉了系列中其他很酷的牌。而且很多时候，我们必须为了其他稀有牌而拿掉它们。 . . . . . . 这意味着有时候系列的主题会因为缺乏优质传奇生物（来作为指挥官）而无法构组出指挥官套牌！像是卡拉德许的能量，依尼翠的狼人 . . . 等等。

并非所有套牌都需要与系列主题紧密连结，但至少要有部份套牌能够办到。通过推出指挥官套牌，我们就能够确保有一张传奇指挥官能够完美地搭配系列主题—这些颜色中也应该还有一些该主题的牌，以便顺利组出指挥官套牌。

在依克黎：巨兽时空让指挥官套牌同步上市更为合理，因为它有着轻度的楔形三色主题。2016年之后，我们终于要再次制作五副套牌，并将它们与—常被玩家要求的—楔形三色做连结，做出一些非常酷的玩意！

与此同时，我们也在进行指挥官传奇的相关工作。事实证明，那是个适合加入过往角色的好地方。（像是[autocard]Baron Sengir[/autocard]，你可能在我之前写的文章 里见过！）由于这将会深入挖掘我们平常为指挥官套牌所保留的回归角色池，它给了这个系列很大的帮助，好让我们在充份展现往日情怀同时，也给了指挥官(2020版)机会来展示一些全新角色。

于是事情就这样定了：我们要尝试将C20和依克黎：巨兽时空连结起来！

现在这带来了另一组问题 . . . 这件事情在设计上到底意味着什么？

设计一个新世界

这对于我们来说是一件有点新奇的事情。我是从头到尾监督整个项目的建筑师。而幸运地，我有一个非常伟大的设计团队来执行这个工作。噢，它可是打从字面头衔上的伟大：洞察设计是由寻找伟大设计师2的优胜者Ethan Fleischer，来处理这些要素到底要如何呈现！

我们希望在展现新世界的同时，也能保留让指挥官套牌出色且备受喜爱的核心元素。Ethan和我共同拟定了一些指导原则。其中比较重要的有这些：

新牌将被设定为来自依克黎时空。 这会是另一个展现依克黎世界的途径，并且最终成果非常酷炫，请容我稍后介绍。这里的损失是无法置入老传奇的情怀，但 指挥官传奇 在今年稍晚的时候就会做这件事，所以就让我们把回归牌留到那个系列吧。

这会是另一个展现依克黎世界的途径，并且最终成果非常酷炫，请容我稍后介绍。这里的损失是无法置入老传奇的情怀，但 在今年稍晚的时候就会做这件事，所以就让我们把回归牌留到那个系列吧。 重印牌可以来自任何时空。 最初的讨论仅限于可能会在依克黎出现的牌，但我们很快地就把这个想法抛到脑后：这样限制太大了。所有的新牌都将创作自依克黎，但我们不该为了重印牌画地自限。

最初的讨论仅限于可能会在依克黎出现的牌，但我们很快地就把这个想法抛到脑后：这样限制太大了。所有的新牌都将创作自依克黎，但我们不该为了重印牌画地自限。 我们可以使用所需要的任何机制。 我们不能把自己只局限在 依克黎：巨兽时空 的机制上。如果我们想要做一张新的-掘穴、跃离或是转瞬牌，它们都会是我们的可选项。（实际上，这三个机制的其中之一已经放在了新牌上 . . . 猜猜看是哪一个！）这的确帮助我们做出了迷人而酷炫的设计，指挥官套牌一部份的新奇感就在于这些回归机制。

我们不能把自己只局限在 的机制上。如果我们想要做一张新的-掘穴、跃离或是转瞬牌，它们都会是我们的可选项。（实际上，这三个机制的其中之一已经放在了新牌上 猜猜看是哪一个！）这的确帮助我们做出了迷人而酷炫的设计，指挥官套牌一部份的新奇感就在于这些回归机制。 我们要避免用到太多来自主系列的牌，尤其是稀有牌以及秘稀牌。 它们其中的一些毫无疑问地是让主题运作的核心元素，但总体来说我们想要拿一些比较旧、较少有机会使用的牌来给你一些额外甜头。我们不想要给你一堆人们（包括你）才刚拆到过的牌：如果你想要 依克黎：巨兽时空 主系列的新牌，有的是其他办法。

它们其中的一些毫无疑问地是让主题运作的核心元素，但总体来说我们想要拿一些比较旧、较少有机会使用的牌来给你一些额外甜头。我们不想要给你一堆人们（包括你）才刚拆到过的牌：如果你想要 主系列的新牌，有的是其他办法。 每副套牌还将有17张新牌。这次推出的指挥官套牌将带来有史以来数量最多的新牌！

如同Mark Rosewater常说的，限制会激发创造力。事实证明，尝试着制作适合依克黎的牌这项小限制确实为我们提供了一些有趣的机会来尽情地深掘风味。Ethan很快想出了很多有趣且能引发共鸣的设计，而这正是因为他必须将它们设定在依克黎时空。

Gavi, Nest Warden | Art by: Randy Vargas

尽管这在洞察设计中很常见，但在Ethan将系列交给Corey Bowen进行系列设计之后，这件事又一次地发生了。在Ethan于头几个月全力发展前期想法以及大体的套牌结构之后， Corey的工作就是接手它们。然后有一天他带着本系列的重磅点子来找我。

如你所见，在依克黎，有着一群持绊人，他们与特定的怪兽有着紧密的关系。他们组成拍档，共同战斗并且在各方面互相支持。

等等 . . . 组成拍档？

Corey想要在套牌里面强调这个——而与……拍档会是一个完美的回归机制。他们是限定只能与对方搭配的拍档。当我们在火线齐心首发这个机制时，整个社群都非常喜欢。另外，我还是火线齐心系列的负责人，好吧，请别说我这是在强行推销。

在每副套牌中添加一对「拍档」让我们创造了一些非常酷的拍档组合，并且强烈地给你两个角色在一起共同战斗的感觉。超棒的建议，Corey！

这带来了另一项小福利，每副套牌都将含有四张传奇闪卡而非三张。

你还得等一下才能看到这些拍档是什么—但每一对拍档都在讲述着故事，而其中也有着非常有趣的组合搭配。

依克黎指挥官套牌主题

那么，Ethan的洞察设计团队（以及Corey的系列设计团队）是如何挑选主题，而那些主题又是什么呢？

嗯，正如我前面所提到的，他们从五个楔形三色组合开始。他们检视了系列主题，把它们当作起点，并且将它们一路演变至今。

首先是红-白-黑的人类部族套牌，和你可以使用指挥官人选之一，Jirina Kudro:

人类部族是依克黎：巨兽时空的一个副主题。毕竟，在到处都是怪物的情况下，人类必须做点什么来试着阻止他们。团队合作在这里非常重要，而在万智牌的历史之中有着海量的人类 . . . 但没有好的人类指挥官来带领他们！你所能使用的最好选择就像是[autocard mvid="410015"]席嘉妲[/autocard]这样。（好吧，好吧，我知道还有 [autocard mvid="463950"]莫洛丰[/autocard]。）

因此，这的确是个很好的机会，既支持系列主题同时创造一个酷炫并能够支持海量牌张的指挥官。你想要使用新的依克黎人类吗？非常好！你想要拿出你尘封已久的教区斗士以及[autocard]保安正义[/autocard]吗？完全可以。

在这里我还要提到另一件很酷的事情，依克黎指挥官的创意是与主系列平行开发的。这可不像是在主系列完成后，指挥官再来捡走剩下的碎屑：Jirina会是该系列的主要角色，并将坐镇指挥这副套牌！棒透了。

接下来，我们将有一副蓝-红-白套牌，它以一个回归机制为核心：循环！循环在依克黎：巨兽时空之中回归了，而且与人类相似地，过往也没有一位真正的循环指挥官。现在一切都不一样了！

这也许是有史以来被创造出最Gavin风的牌-Gavi, Nest Warden:

除了拥有一个无懈可击的名字之外，这张牌精准满足了所有循环套牌的需求。再说一次，你可以用它搭上各种来自依克黎：巨兽时空的牌，不过你手上的老牌们也完全可用。这里有一大堆很棒的组合技 . . . 免费循环[autocard]Decree of Silence[/autocard]，想要吗？（如果你免费循环的是[autocard]Decree of Annihilation[/autocard]嘛 . . . ，你的牌友之后对你做了什么我概不负责。）

Gavi只是许多指挥官中的一个，当然，并非所有指挥官都与循环有关。像是其他的指挥官产品，每一位指挥官都赋予了套牌独特的感觉和个性。

最后我要提醒的是，这里还有另一个很酷的主系列链接。Gavi将出现在一大批依克黎：巨兽时空主系列卡牌的背景叙述中 . . . 并在指挥官套牌中现身！这的确让这两款产品看上去更像是一个整体。

人类与循环是过往机制中两个很棒的例子，它们会让你使用老牌与新牌。但白-黑-绿色组将我们带往另一个方向：一副过去不可能存在的套牌，或是一款只使用来自主系列的牌，但却因为我们特别为此设计制作的指挥官、而可以精准运作的套牌！这款带出关键字指示物以及在意关键字异能的套牌将是你前所未见的。

Kathril, Aspect Warper，如果你在其他地方错过了它，它现在会出现在这副套牌的正面：

这是一个非常出色的套牌范例，如果没有这些指挥官套牌，那么这副牌根本不会存在。假如关键字指示物不是你的心头好，其他的传奇牌也会提供给你一些可靠的人选。

在一个充满狂野机制的系列中，合变和你以前玩过的东西可不一样—这副指挥官套牌充满了新鲜感。里面会有不少的合变牌—甚至包括几张专门针对指挥官对局的新牌—让Otrimi能够尽展所长：

能够通过这款产品来提供一些真正新奇和狂野的指挥官可真是太好了。再说一次，如果合变并不让你着迷，那么其他的传奇牌或许能挠中你的痒处。其中的一个是一只梦魇 多头龙，好吧，你得等等才能看到它。

最后，我们来到了绿-蓝-红色套牌。在其他的套牌贴近主题的同时，我们希望至少有一副套牌做点不同的事。这是一个新创作的东西并且有着海量的现存牌张可以让他风生水起：一副瞬间套牌！

虽然我们已经知道一些在意瞬间或是法术的牌了，但这副套牌的核心指挥官，Kalamax, the Stormsire，非常希望你能够专注在瞬间上。

构组这副套牌的过程十分有趣—我记得曾听过洞察设计团队设计此套牌的点子设计师Mark Globus说着一个又一个关于他所选入牌张的故事。 无论是施放[autocard]整地[/autocard]来获得四张地牌，或是施放膨胀咒语来造成猝不及防的致命伤害，这张牌带来了一大堆有趣的故事。

适合重印的一切

正如我之前所提到的，尽管套牌里的新牌都在主题上与依克黎：巨兽时空契合。但重印牌可以来自任何地方。这给予了我们很多的弹性—并让我们能够重印许多受欢迎的牌。

我们刻意将重印牌的质量自C18以及C19的水平再提高。因此，我认为你能够期待在这里拥有你所想要在指挥官套牌中获得的一切，这里有许多好东西，会比你过去几年所看到的还要更炙手可热。

我们试图解决的一个玩家反馈是在法术力基底。我们小心地检视了所有的竖进地来尝试在套牌中加入更多的非横置法术力。你们将在这个预览周末时看到它们。

而当我们考虑法术力时，地并不是唯一选项。有件事情我很高兴能在这里向大家首次透露！你曾在艾卓王权的争锋套牌中见到过它，而现在它回来了。是的，或许你已经猜到了 . . . 欢迎[autocard]Arcane Signet[/autocard]！

你会在所有的五副C20套牌之中找到[autocard]Arcane Signet[/autocard]。随着它们的大量出现，希望每个人都能确保为他们的指挥官套牌入手一个。

指挥依克黎

这些就是依克黎指挥官简单的概况—以及你所能期待的要素，套牌将本周末逐渐揭晓！海量的预览即将来临，保持关注静待一切到来吧！

我们真的很期待产品上市的那天，并看看玩家们会如何享受这些套牌。我们在今年稍晚的时候还将推出指挥官传奇以及另外的两副搭配赞迪卡再起 以及指挥官传奇的套牌，今年在指挥官赛制将会有许许多多的事情发生—而我已经等不及想要知道你们的想法。

在牌张逐渐揭晓的这个周末，请让我了解你们的看法！我一直都希望能聆听你们的反馈—而那正是我们能够持续让指挥官产品变得越来越好的关键。欢迎发推特给我，在Tumblr上面问我问题，在Instagram上面传讯息给我，或是直接寄信到BeyondBasicsMagic@gmail.com。

你最早可以在依克黎：巨兽时空售前赛时玩到它们，所以尽早和你们的店家联系，看看他们能不能为你预留一副套牌吧。

在此同时，享受依克黎：巨兽时空 的预览吧—这将会是一段狂野的时光！

—Gavin

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