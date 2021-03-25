万智牌亦非天天都会引入新的常青关键词。对刚入门的牌手来说，本游戏已经有够多需要学习的东西了；而要学的越多，门槛也变得越高。不过，有时候我们发现某些东西将会广泛运用而值得花心力学习；于是便有了这篇引介。此新关键词的两位催生者将一同主持这个隆重场合。

一般字体是我（Jules Robins）。

高亮字体是Andrew Brown。

从最早期开始，去除生物的咒语之效率就比被去除的生物更高。这在设计上必须如此，否则会让落居劣势者难以逆转、占据优势者持续领先。但提高去除咒语效率的风险，则是可能让主打大量生物的套牌处于难以建立势力的先天困境。最简单的解决方式就是设计一些去除咒语无法应对的生物。

不过为达成此目的放上保护异能，似乎又显得下手太重；具此机制的牌张还会同时影响到阻挡与对攻换血。没过多久，设计师就开始探讨对这一问题更具目标（我爱双关语！）性的解决手法。后来他们选择了最简单的方案：在预知未来，「帷幕」正式成为关键词。

帷幕在很多牌张上达到了我们的预期，同时也带来了一些问题。首先，很多刚接触该机制的牌手直觉认为他们能够指定自己具帷幕异能的生物为目标；在学会其正确运作方式后，很多牌手便留下「原来没那么强」的负面印象。「组装大怪兽」这一玩法长期以来有很多拥趸，但这个思路在去除咒语面前非常孱弱，因此从未真正强大过。于是，我们又开始探讨新的调整。在2012核心系列，我们终于达成了一致并推出了这个新关键词。

辟邪成功解决了上面这个问题，但又带来了新的问题：把大量强化贴在一个生物上，且对手无法与之互动。有来有回的互动正是万智牌有趣之处；当你给了人们一个彻底无法被去除的生物，他们就很自然地想让这个生物也彻底无法被阻挡。结果，看起来弱小无害的辟邪牌也搞出了大麻烦。

该套牌最大的问题是应对手段选择过少，与之对战很容易变得无趣。在运用备牌的前提下，我个人认为「贴皮」套牌对近代赛的影响还是正面为主的。不过随着《万智牌：竞技场》上BO1（一盘一胜制）游戏的流行，我们会尽力抑制「贴皮」风格套牌出现的可能性，毕竟无法通过换备这一主要针对手段来与之抗衡。

我们通过万智牌过去对一些问题的解决设计中学到了一个教训：让牌手感觉束手无策不是个好主意。与其让去除在生物上彻底失效，不如只降低它们的效率。

到了游戏测试阶段，哲娜的缺点逐渐明朗：它对游戏的即时影响力不够强，而且很容易被费用低廉的去除咒语解决如果我能用魔法让时间倒流并重新设计哲娜，会考虑为她添加一些朴实的防卫能力，使她更有机会出阵攻击并发挥一定作用。

Gerry Thompson曾经问我的一个问题至今仍盘桓不去：「有多少个总法术力费用（现在叫做法术力值）等于或大于3的生物影响了最近的标准赛，但对游戏没有任何即时影响？]符合这一条件的生物远比我想象的少。其中我最喜欢的一张是龙王欧祝泰，它的成功关键正在于条件性的防卫能力。费用偏高的生物出现在标准赛制套牌中是件好事，通过新机制我们可以有更多方式实现这一目标。

上述的所有游戏思路适用于所有颜色，但扩大某效应的影响范围总会冒上破坏颜色分派的风险：使各色的玩法过于相似，进而丧失各色的独特个性。若想替每个颜色都安排难以去除的生物，我们必须解决的问题是如何同時让它们体现出每个颜色的独特风味。我们先推出了几张牌实验一下。

在40张牌套牌、60张牌套牌和100张牌套牌的赛制中，结果看起来都颇为理想。因此，在斯翠海文，我们让它运作得更加单纯，推出一个全新的关键词机制：

守护[费用]（每当此永久物成为由对手操控之咒语或异能的目标时，除非该牌手支付[费用]，否则反击之。）

最常见的两种形式是额外费用（出现于白色、蓝色和绿色）和额外生命（出现于黑色和红色）。这两种守护都能抗衡去除，但对你的套牌构组有着不同要求，并为对手提供了不同的动机，让其决定该在何时忍痛去除具守护异能的生物。在未来，各位还有机会看到更独特的守护费用！

加入守护并不等于我们会从万智牌中移除辟邪。有很多情况下，辟邪能带来的好处比守护要多。例如在护林人的智谋和蛇皮帘幕这样的战斗诡计上，以及在难以对付且能对环境产生正面影响的大生物上（说的就是你，杀戮暴霸龙）。总之，我们的机制工具箱中多了一件新工具，可以用来打造最适合它的牌。

我们希望未来会有更多举足轻重的生物，从更多层面来牵动战局！对了，我差点忘了。还有一张预览牌没给各位看过：

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奔流塑师 | 插画作者：Slawomir Maniak

斯翠海文：魔法学校将于4月23日正式发售。查看牌图集合和特殊牌图集合～其中包含完整的秘典图集～了解更多超棒牌张！