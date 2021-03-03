我知道上周我讲了蓝色很多好话，也暗示了那些把海岛看得比友情还重要的人要自己负责。虽然我承认蓝色能做很多玩家会喜欢的事情，我依然坚定相信未来能证明使用另一个颜色才是更聪明的 。

我绝对没有偏袒任何一方。

在设计时间漩涡环境的时候，指挥官尚未成型，近代、先驱和 Historic 等赛制都还没出现。FNM—周五认证赛—被两个赛制所支配：标准和轮抽。所有东西看似都是围绕这两个方式进行的。（我没办法完成扩充赛的研究，所以也可能是错的。）

在和时间漩涡环境一同进行的那些轮抽冒险里，我想起发现蓝色和绿色在一起的表现时，延长战局能让我几乎立于不败之地。先把预知未来第一包第一选的萌芽大群（Mark 昨天提到时间漩涡：重制版 的故事）放一边，蓝色有很优质的后期牌张，能让绿色那些强壮的生物和加速咒语崭露头角。

三费生物在限制赛中是很重要的。他们确保了你能在前期有动作—虽然如果你等那么久，用一费跟二费生物开场那些快攻套牌会很开心看到另一边的桌子是空的—且通常会附加一个额外的红利。

亚维马雅树灵有个很聪明的方法来确保他的树林行者异能可以—理论上来说—永远能发挥作用。虽然给对手一张你的树林一般来说并不是一个好主意，但总有些时候你会希望对手有树林让你可以攻击—或至少在有多个玩家的时候给你的战友一张额外的地牌。在 2007 年，双头巨人赛制被纳进了竞争级万智牌的范畴—在一场被轮抽策略所定义的专业赛中到达顶点—那里你可以帮你的另外一个头加速让他们更大更快。

西坦努阅树师是一个很好例子告诉你为什么要使用树灵。绿色的 1/4 角龟是个可信赖的阻挡者，能帮助推迟和其他后期的计划争取时间。但除此之外，他额外还加了一个支付增幅的卜卦。后期抽到这张牌也很不错：你将有一只可以防守的生物再加上额外的两张牌，对手这时应该就会皱起了眉头。

如果为了要抽牌而把阅树师这类的东西拿在手上，你得要格外谨慎—确保场上有足够的生物通常不会是坏事—原基缄印就肯定是那类在后期拿到也会满意的牌。一开始它是在时空混沌中被转成绿色的净化之缄印，这次在时间漩涡：重制版中回归，是一个很好去对付那些搞得你七荤八素神器和结界的去除咒语。

然而这些时间漩涡环境所留下来的遗物留在了未来—也就是我们现在—而它们也将持续会在指挥官中大展身手。：

原基缄印将会是那些鼓励使用结界套牌里的第二张净化之缄印。（同时指挥官里也有很多你很乐意消灭的神器和结界。）

亚维马雅树灵是张加速咒语—在指挥官里永远都有用—用进战场触发效应的形式。（很好的挖坟目标！）

西坦努阅树师在说到强度时排不上边，但如果你的套牌在意人类或德鲁伊，那前期的价值就会提升，后期最不济也就是六费叫一只生物并抽两张牌。（这可能会是你在要提升套牌强度时第一个刷掉的。）

最后，时间漩涡：重制版的额外印张里一张旧框的牌为我们带来另一张到了今天依然很强力的「近代」牌。

这是一只三费生物，带着很有价值的进战场触发效应。他在旧框里看起来十分华丽，也持续在指挥官的舞台上发光发热—我很有信心未来三五年也会是一样。任何计划要在时间漩涡：重制版里打持久战的人，都会喜欢多一个方法在游戏后期获得更多价值。

时间漩涡：重制版牌图集，以及赠卡和额外印张牌图集，欣赏更多回归及旧框的牌吧！