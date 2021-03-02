时间漩涡：重制版 是个热门系列。我不仅仅是指它是个「类似大师系列的限量商品」，而同时也「充满了乐趣以及火热强牌」。例如，我们列表上有个以怀旧边框处理加入此系列的熟面孔：裂镜奇奇几奇。

奇奇几奇是一只极具代表性的鬼怪，指挥官以及Cube轮抽的玩家都能马上就把他认出来。他的异能十分单纯—就只是在回合结束前制作一个你所拥有生物的复制品—但这能以一些超赞的方式运作。

我们从简单的开始吧：透过进场或离场异能来让价值倍增。（注：在时间漩涡：重制版里我们有一些这样的生物）

如果你能够负担裂镜奇奇几奇的六点法术力费用，那么你多半也得考虑更多其他的强大生物，但请再耐心给我点时间。莫葛战场元帅是张轮抽的中坚牌，他布署两只衍生物 — 一只正在进场而另一只正在离场 —并且以仅仅两点费用提供了巨大的价值。

用奇奇几奇复制他时，事情就更棒了：首先制造一个额外的衍生物，再来当你在结束阶段牺牲莫葛的复制品时、再制造另一个。但我们能做的还不止如此。

我们正在拿纸面上的火做料理！焰喉卡甫同样有一组进场+离场的触发式异能，在进场时制造2点、并在离场时再制造4点伤害。用奇奇几奇复制他的话，能够在一回合内对同一只生物造成8点伤害—进场触发2点共2次，接着在牺牲衍生物时再触发离场时的4点。

而奇奇几奇还提供了敏捷，所以如果你需要的话，他在当下也能进行免费攻击；无论如何你最后都会失去这些衍生物的，所以多半会打一打吧，对吗？

目前，你得到了红色在时间漩涡：重制版中提供的价值-加上一些你可能会用上的一些奇奇几奇诡计—但在复制生物这块，我们还要做些更奸巧的事。

蔑笑火灵 是一只没有触发式异能的Gray Ogre。他不会在进场以及离场时给你任何优势。但他有一个独特的启动式异能可以「返还」你施放他所花费的法术力，只需要支付一点红并且将他返手。

这优点像是「祭礼」效应—以万智牌首发版本的Dark Ritual来命名—代表你用少量的法术力施放一个咒语来暂时性地获得更大量的法术力，不过我们目前这个并没有折扣：你最后总共得付出四点法术力才能返还三点来用—如果算上额外支付的一点红，实际上只有两点。

但在二回合内睿智地运用时间（看看我们做了什么？）可以为有趣的事情布局。比如说，如果你在第三回合施放这只火灵，你可以在下回合打出第四张地并支付一点将火灵「返手」并且最终能有六点法术力可供使用—在第四回合这还不赖，而这已经足够好到能够施放些像是奇奇几奇的东西。如果你想要在同一个回合比对手预期更早地使用复数咒语、或一个大咒语，火灵能够帮你做到。

但奇奇几奇还能将事情提升到一个更加无脑的境界。我们的传奇鬼怪确实会制作你需要牺牲掉的衍生物，牺牲的时机在「你的下一个结束阶段开始时，」这代表你可以在结束阶段中制作衍生物并且持有他一个完整回合。

这是蔑笑火灵能够发光发热的地方：

施放蔑笑火灵以及裂镜奇奇几奇;

在你对手的结束阶段，复制蔑笑火灵;

在你的回合再次复制蔑笑火灵;

支付三点红色法术力来取得九点法术力。

现在你拥有三张横着的山脉、九点待使用的法术力，多半还有一些未横置的法术力可以一起运用。你会拿九点法术力来做什么呢？（专业小秘诀：确定在轮抽的时候有抽上些什么能让你来发大的！）

时间漩涡：重制版将于3月19日发售。来看看Card Image Gallery，以及Promo and Bonus Sheet Card Image Gallery，与更多重制牌以及怀旧边框牌见面！