我不会对你的答案有—太多—的评价，所以让我问你个问题吧：你想成为一盘万智牌的对局里最聪明的玩家吗？

你当然这么希望，也代表了很可能你喜欢使用蓝色。这没有什么问题—就算是在轮抽中，在需要的时候我也会使用海岛。

万智牌里的「聪明」和「睿智」通常和蓝色重迭，但大家都知道在轮抽中它常在做的事有很高的强度。万智牌早期的那些系列确立了蓝色可以做的事，以及你为什么在轮抽中会选择它。理由是显而易见的：

抽牌 永远 是最聪明的事。

是最聪明的事。 回应在对局中会碰到的任何威胁 都是正确的 。

。 飞行是生物穿透方式中第二好的，只比不能被阻挡的生物差一点。

现在我们来看看最近凯德海姆为蓝色新添的普通牌，显示了轮抽美学的三位一体现今依然存在。

时间漩涡：重制版藉由时间漩涡环境里一些经典的牌，来庆祝蓝色的强度及那「瞧我有多精明」的感觉。

「等等—次元幽影不是飞行或不可阻挡！」 好吧，当然。首先，达奥黜人漂泊者 和 寇族黜人渗透者 都是完美可以在蓝色轮抽套牌中有所贡献的生物。（他们是很棒的生物！）其次，次元幽影更像是另辟战场，一边是次元幽影对上次元幽影，而另一边则是所有其他的人对上所有其他的人。

事实上是—至少以我在时空混沌-时间漩涡­­-时间漩涡 轮抽中使用蓝色的记忆来说—只要少数几张带有次元幽影的生物没有被处理，比赛很快就会结束。

而次元幽影—就和其他东西一样—会在加上抽牌时变得更好。

寇族黜人掠夺者是一张连我都会欣赏的牌。在决定要减少那些找到获胜所需的牌张的同时由生物持续施压所决定胜负的赛事之前，他在我的纯普 Cube里待了好长的一段时间。这不是一张单纯的抽牌（他被称为—（停顿半刻）—「略夺」，其名来自第一次出现这个异能的掠夺人鱼）。但如果加上持续的伤害，你着实不需要太在意去施放那些没什么帮助的牌张：你已经忙于获胜。

而在时间漩涡：重制版中，蓝色得以获胜的方式远远不只有这样。

从发行以来，我们也已经很久没有看到它了，但 扫拂一开始是经典蓝色普通牌回力镖调整过后的版本。扫拂加上了转瞬—对应的是和现在的瞬间不同，过去「干涉」无法响应的运作方式—是最强力版本的回手咒语，可以让你把任何一个东西甚至是地牌移回拥有者的手上。

这些日子以来，大部分回手咒语的目标都限定在「非地牌」上是有原因的。

没错，如果你想要活在当对手错过下第三块地之后，就可以重置他们回到场上只有一块地的美梦，你确实可以激发对手的绝望之情。同时，那也让你能把任何可能可以阻挡你的东西回手—如果这也是你想要听到的答案的话。

成为真正宿敌的红利

穿透、抽牌和回手咒语都是我们在这几年看到的东西。要真正成为能击溃对手的宿敌，代表你要抢在他之前，而有张复古牌框的牌能让你做到这件事。

作为时间漩涡：重制版轮抽中可能的第一选，这绝对是一个会强迫你使用蓝色的理由。 真名宿敌是从一个指挥官系列加入万智牌的，而那已经是在换到新牌框很久以后的事。现在，喜欢薪传的玩家可以用一个帅气的方式选择他的对手，并用这张几乎无法被对付的牌来提醒大家蓝色依然是令人恐惧的颜色。（但不是恐惧的的颜色—那是黑色。这个系列里将会有很多很多 的机制！）

时间漩涡：重制版 将于 3 月 19 日上市。检视牌图集，以及赠卡及额外的牌图集以了解更多回归以及旧框的牌！