在我最早学到这个游戏—并从同学那接收到一大堆牌时，那大概是我真正购买万智牌的一年多前左右。我并不确定自己想要什么，那也是在能透过网络和其他许多方式去知道世界到底长什么样子之前。

我看了看那些补充包并试着认出那些我曾经玩过的系列名：海市蜃楼、憧憬、第五版，但这时另一个更大的包装获得了我的注意力。那包装是紫色的，上面有凶狠的龙看着下面那激烈的系列名：暴风雨.

那盒万智牌被称为「起始牌组」，那正像是我正在做的事。我还清楚记得撕开包装纸时的那个瞬间，被附赠「故事书」的每一页时深深地着迷，彷佛一同加入了瑞斯时空上晴空号船员的旅程。

上面究竟写了什么我已经不记得，开了哪些牌也已经不可考。其中一张我反复阅读多次却依然无法了解它到底该怎么使用—Duplicity—但另一张蓝色的牌却告诉我有些不一样的事情正在发生。

「裂片妖是什么？我拥有过他们吗？他们都会给彼此异能？」

随着阅读牌张叙述，我的问题也一一得到解答。

透过提供最好的效果，裂片妖为自己赢得了一直以来的声望：裂片妖在意裂片妖，提供其他裂片妖自己的能力，并鼓励你构筑一副满是裂片妖的套牌—只要从套牌里找出更多裂片妖就好了。

在万智牌里，裂片妖的历史横跨从一开始在暴风雨 里的瑞斯出现—重迭—融合—再到大战役 环境中变成多明纳里亚的瑞斯。然后在石破天惊环境中被激流科学家们再生，旁系子孙又在时间漩涡时死去的多明纳里亚中存活下来—更多更多。

后启示录时期的多明纳里亚残酷的环境迫使裂片妖适应来自颜色组合下更奇怪的异能—那对任何第一次使用对色做设计的人都是一段美好的时光—并为所有希望看到更多的玩家脸上都带来了笑容。

如果少了这些经典生物，时间漩涡重制版就不算是一趟真正回到过去的旅行。

这些裂片妖提供了广泛的异能：焰迹裂片妖和泛音裂片妖对照了那些强力且有用的结界亚维马雅之火和灵气碎片；黯心裂片妖也引用了密林黯心—但比起致敬法术雪恨的溃疽裂片妖来说还是差了一点。

如果你在休眠裂片妖抽牌时想到丛林屏障—包括把生物攻击能力关掉的守军异能—以及认为炮烙裂片妖能让他们都变成 鬼怪军团兵，你肯定对大战役环境的牌暸若指掌。

在回顾过去时会发现裂片妖就是过去！

裂片妖军团

借用过去的效应及咒语并加以发挥是裂片妖所擅长的，但那并非唯一。虽然那天我并没有开到，但暴风雨有裂片妖后，一张法术力费用包含了所有五个颜色的裂片妖，代表着她是这个部族的领袖。裂片妖后会派出更多裂片妖，如果你使用全部五个颜色且使用裂片妖，那将会是一个很好用的功能—这也成了放进 裂片妖后和更多裂片妖的理由。

你知道这是怎么运作的了

下一个裂片妖领袖是裂片妖大王，一张能让你从牌库搜寻裂片妖并偷取其他不由你操控裂片妖的传奇裂片妖领袖。预知未来同样带来了一位可敬的裂片妖领袖裂片妖军团—一只带有裂片妖版 武装外衣异能的裂片妖，藉此代表他的领导地位：你的「军团」里有越多裂片妖，你的裂片妖就会变得更大。

「传奇裂片妖会让你的裂片妖更好」和「会把其他牌的异能带到所有裂片妖上的裂片妖」主题在万智牌 2014和近代新篇中持续出现—后者包含了另一个也会在时间漩涡重制版 bonus sheet 中回归的裂片妖。

碎云裂片妖 把每只裂片妖都变成空骑士军团兵—一张轮抽里的强力生物—并保证了「轮抽裂片妖的玩家」成为比赛中人人害怕的对象。如果你在玩指挥官时使用了裂片妖指挥官，他也会有很好的表现，因为飞行和敏捷都是最好能用裂片妖大军攻击的方式。

只是在下休眠裂片妖前你可能就要多想想。

时间漩涡：重制版 将在 3 月 19 日上市。看看牌图集，以及赠卡和Bonus Sheet 牌图集，欣赏更多回归及旧框牌吧！