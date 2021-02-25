我们之前就做过了。

我们在2006年推出了时间漩涡。它带我们自劫运降临推出之后三年未返回的多明纳里亚。万智牌卡牌的面貌已经改变了—更新为现在的新外框—而我们看到的则是一个绝望的未来，而这世界正在慢慢死去，事情也变得非常复杂。

时间漩涡环境的故事包含了许多角色，但最重要的就是在这系列和它两个小系列：时空混沌和预知将来中泰菲力的回归，以及他所牺牲的鹏洛客火花。这系列充满了各种致敬万智牌最早期时光的风味卡牌，其中还包含了十几种机制，进而创造了一个丰富且复杂的轮抽赛制。

时间漩涡会是我们最后一次造访多明纳里亚（直到十年后的多明纳里亚。这里改善了不少。）

由于我体验过时间漩涡，所以要我侃侃而谈它是很容易的。我惊喜地打开补充包，检视着那些看似古老但重新印制的卡牌—即使它们并不是最酷炫的选择。

我爱上了这个重新想象的颜色派—机制和颜色异能的重新平衡—它们和我的万智牌直觉共鸣并且只出现在时空混沌中。

我对于预知将来里面，展示全图插画的轮抽普通牌的「未来牌框」卡牌感到惊叹。

这时代充满了各种复杂的互动、有趣的组合技，以及一些万智牌最疯狂的竞技时刻。但是和其他的系列一样，它只是个短暂的片刻。

时间漩涡重制版遵照数字｢重制版｣系列的脚步，将较旧的对局改成现代的美感并且让它符合既精制又怀旧的体验。

时间漩涡重制版里的每张牌都是来自于时间漩涡环境的三个系列，是为了捕捉在那个时代轮抽的感觉。

散绿菌！如果你们能等三个回合就能获得 某种 好料，应该吧！（你需要花点「时间」才能让它运作。 懂吗？ ）

好料，应该吧！（你需要花点「时间」才能让它运作。 ） 牺牲源！如果不能吃掉真菌养出来的腐生物，那到底还要养它们做什么呢？（多明纳里亚的历史学家可以解释散绿菌做为依据的英既有什么危险性。）

更多的获取生命！艾文时缝看守还蛮有效的，有时还会帮你打一拳，但它命中注定会是个消逝的获胜手段。[编辑注：在这放一个「时间有限（制）」的笑话。]

你们还要再等等才会看到更多的老面孔，不过时间漩涡重制版还重印了这个给过去致敬。

每个补充包都会包含一张奖励印单的牌，而这些都是原本使用现代万智牌外框，但重新以怀旧外框重新登场的卡牌。这些卡牌将时间漩涡的「重返过去」彻底翻转过来—并且给像是我这种喜爱旧框的玩家一个超大的惊喜。

在有阿耶尼的群伴的陪伴之下获得生命突然变得更棒了。你们可以确保就和时间漩涡的奖励印单为轮抽带来各种预料之外的惊喜一样，时间漩涡重制版的旧框牌也为熟悉老面孔的战斗带来了新面向。

时间漩涡重制版将于三月19推出。请到Card Image Gallery和Promo and Bonus Sheet Card Image Gallery来看看更多的回归和旧框卡牌！